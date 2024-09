Darauf haben weltweit alle Fans gewartet – Oasis kündigten am Mittwochabend (04. September 2024) zwei Zusatzkonzerte an, zunächst für das Londoner Wembley-Stadion. Die Sache hat aber einen Haken. Für diese zwei Extra-Auftritte in England sollen in erster Linie nur UK-Käufer in Betracht gezogen werden.

„Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand. Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with Ticketmaster. More details to follow.“

Auf Deutsch: „Aufgrund der enormen Nachfrage wurden zwei zusätzliche Shows im Wembley-Stadion hinzugefügt. Der Ticketverkauf erfolgt in einem gestaffelten Verlosungsverfahren, bei dem nur geladene Gäste teilnehmen können. Bewerbungen für die Verlosung werden zunächst den vielen Fans aus Großbritannien vorgelegt, die beim ersten Verkauf bei Ticketmaster keinen Erfolg hatten. Weitere Einzelheiten folgen.“

Soll heißen: Für alle Fans außerhalb des Vereinten Königreichs sinken die Chancen auf einen Erwerb von Tickets deutlich. Das kann auch heißen: Wenn zunächst nur UK-Käufer berücksichtigt werden, stehen vielleicht bald auch Termine außerhalb der britischen Insel an. Ist bislang aber nur Spekulation.

Oasis-Fans ratlos bis sauer

Auf X sammeln sich die Stimmen frustrierter Follower. „Vermutlich haben Sie die Daten derjenigen, die sich am Morgen des Verkaufs bei Ticketmaster angemeldet haben? Ansonsten bin ich mir nicht sicher, woher Sie wissen, wer am Samstag keinen Erfolg hatte“, schreibt einer – weil unklar ist, wer vom neuen Verfahren profitieren kann. Ein anderer antwortet: „Sie haben die E-Mail-Adressen derjenigen, die bereits ein Ticket haben, sie müssen diese Adressen nur aus herausfiltern.“

Andere befürchten, erneut Opfer des Dynamic Pricing von Ticketmaster zu werden: „Please tell me whether the face value is 150 pounds or 350 pounds“. Ein weiterer schreibt: „Interessant ist, dass Sie speziell Ticketmaster zitieren, was bedeutet, dass Sie anerkennen, dass See Tickets und Gigs and Tours für die ganze Sache praktisch tot waren.“

Keine unwichtige Anmerkung: Bislang fehlt es an „Opferberichten“ zu Dynamic Pricing von Kartenkäufern, die ihre Oasis-Tix nicht bei Ticketmaster, sondern bei See Tickets und Gigs and Tours kaufen wollten. Dort scheint tatsächlich alles eher ruhig gewesen zu sein. Einer antwortet: „Tot? Ich habe es den ganzen Morgen bis 13 Uhr auf Ticketmaster versucht. Bin erst um 7 Uhr morgens eingestiegen. Ging um 1.15 Uhr auf Gigs and Tours und hatte um 1.30 Uhr 4 Wembley-Tickets.“