Nach Oasis-Ticketpreisexplosion: Europäische Kommission untersucht dynamisches Pricing

Eine Untersuchung zur sogenannten „dynamischen Preisgestaltung“ von Konzerttickets wurde von der Europäischen Kommission eingeleitet. Diese Art der Kartenpreisregelung ist insbesondere durch den jüngsten Vorverkauf der Oasis-Reunion-Tickets ins Rampenlicht gerückt. Die Praxis ermöglicht es den Ticketplattformen bei den Kosten in Echtzeit je nach Nachfrage zu variieren.

Die Untersuchung durch die Europäische Kommission erfolgt im Rahmen eines umfassenderen „Fitness-Checks“ des EU-Verbraucherrechts. Dieser beschäftigt sich mit den Auswirkungen solcher Kartenpreisgestaltungen auf die Verbraucher:innen. Obwohl es an sich nicht illegal ist, beim Eintrittspreis mit der Zeit und Nachfrage zu switchen, könnte ihre Anwendung gegen EU-Richtlinien verstoßen. Das wäre vor allem dann der Fall, wenn Leuten, die sich im Kaufprozess befinden, den Preis eines Tickets im Warenkorb plötzlich erhöht sehen oder wenn wesentliche Informationen vor dem Kauf nicht offengelegt werden.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission betonte, dass diese Ticket-Praxis zwar im Prinzip erlaubt sei, jedoch in ihrer aktuellen Form möglicherweise zu einem Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze führen könnte. Diese Bedenken wurden durch die anhaltende öffentliche Kontroverse um den Kartenverkauf für die bevorstehende Oasis-Reunion-Tour noch verstärkt. Hier stiegen die Kosten von ursprünglich 135 Pfund auf bis zu 350 Pfund pro Person an.

Lara Wolters, eine niederländische Abgeordnete des Europäischen Parlaments, äußerte sich besorgt über die Auswirkungen dieser Preisregelung auf die Fans. Sie forderte neue Gesetze, um europäische Verbraucher:innen vor überhöhten Preisen zu schützen. Außerdem kritisierte sie das System, das ihrer Meinung nach nicht die Freude an Musik maximiert, sondern vielmehr auf maximale Profite ausgerichtet ist. Ihrer Ansicht nach sind die einzigen Gewinner die großen Ticketplattformen, während Fans, die ihre Lieblingsbands sehen möchten, ausgeschlossen werden.

Auch in Großbritannien steht Ticketmaster im Fokus. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde kündigte eine dringende Prüfung der dynamischen Preisgestaltung an.

Zahlreiche Oasis-Fans hatten dort Beschwerden bei der Advertising Standards Authority eingereicht. Diese hatten sich darüber empört, dass die Ticketpreise für die Gallagher-Shows 2025 nach Stunden des Wartens in der Online-Warteschlange plötzlich nach oben schossen, ohne dass ein Mehrwert für die Erhöhung ersichtlich war.

This is problematic guys 😑😑

It’s disgraceful to see standing tickets priced at £355.20—pure exploitation. They should be ashamed, turning fan excitement into a money grab. This greed is ruining what should be a joyful experience.

#Ticketmaster #Oasis #Oasis25 #oasisreunion… pic.twitter.com/gACwdV4qZN

— ꜱᴜʙʜʀᴀ✰ (@subhra__18) August 31, 2024