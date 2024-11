Liam Payne: Drei Festnahmen nach Drogenrazzia

Drei Wochen nach Liam Paynes Tod hat die Polizei laut übereinstimmenden Medienberichten drei Personen festgenommen. Dabei soll es sich um zwei Mitarbeiter des Hotels und einen Freund des Sängers handeln, die ihn möglicherweise mit Drogen versorgt haben sollen. Zuvor waren mehrere Razzien durchgeführt worden.

Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon. Die Obduktion ergab, dass der Musiker durch schwere Kopfverletzungen ums Leben kam, die er beim Sturz aus dem dritten Stockwerk erlitt. Eine toxikologische Untersuchung wies zudem auf das Vorhandensein von Kokain, Crack und Benzodiazepinen in seinem Blut hin. Pinkes Kokain.

Blumen und Fotos, die vor dem Hotel niedergelegt wurden, erinnern an den tragischen Verlust des Musikers.

Der Sender „ABC World News“ meldete, dass die beiden Hotelmitarbeiter festgenommen wurden, da ihnen vorgeworfen wird, die Drogen geliefert zu haben. Zudem wurde das Haus eines Freundes von Payne durchsucht, der daraufhin ebenfalls in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Schließfächer durchsucht

Laut „TMZ“ durchsuchte die Polizei auch die Schließfächer der beiden Hotelangestellten und überprüfte die Aufnahmen der Überwachungskameras im Hotel CasaSur Palermo. Auch die Wohnungen der Verdächtigen wurden genau untersucht.

Eine weitere Entdeckung am Tatort war eine Seifendose der Marke Dove, die jetzt von den Ermittlern auf mögliche Spuren von Drogen untersucht wird. Es wird vermutet, dass die Dose genutzt wurde, um dem One-Direction-Star Drogen zu übergeben. Payne hatte zuvor immer wieder mit psychischen Problemen durch Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen.

Nach der Überführung von Paynes Leichnam nach Großbritannien soll die Beisetzung des Sängers noch in dieser Woche in seiner Heimatstadt Wolverhampton stattfinden.