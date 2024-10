Liam Payne: Release von posthum geplanter Single ungewiss

Erst am Dienstag (28. Oktober) veröffentlichte Sam Pounds einen Tweet, in dem er Liam Paynes ersten posthumen Song mit dem Titel „Do No Wrong“ ankündigte. Gerade einmal zwei Wochen, nachdem das ehemalige One-Direction-Mitglied durch einen Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels im argentinischen Buenos Aires verstarb. Dementsprechend sorgte Pounds Post für Gegenwind, denn viele Fans empfanden den geplanten Release als verfrüht. Nun teilte der Grammy-Gewinner und Produzent ein neues Statement, in dem er mitteilte, dass er einsehen würde, dass „es noch nicht an der Zeit“ dafür sei.

Paynes Familie hat das letzte Wort

Sam Pounds erklärte in dem neuen Beitrag, dass er den Release des Tracks doch Liam Paynes Familie überlassen wolle. Dementsprechend würden „alle warten“ müssen, bis „Do No Wrong“ tatsächlich veröffentlicht werden kann. „Wir alle trauern noch um Liam und ich möchte, dass die Familie in Frieden und im Gebet trauert“, so Pounds weiter. Auch was mit den Einnahmen des Songs werden würde, soll die Familie des Sängers entscheiden.

Hier zum vollständigen Post von Sam Pounds:

„Heute habe ich beschlossen, ‚Do No Wrong‘ zurückzuhalten und diese Entscheidung allen Familienmitgliedern zu überlassen. Ich möchte, dass alle Einnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl gehen (oder wie auch immer sie es wünschen). Auch wenn wir alle den Song lieben, ist es noch nicht an der Zeit. Wir alle trauern noch um Liam und ich möchte, dass die Familie in Frieden und im Gebet trauert. Wir werden alle warten. In Liebe Sam Pounds.“

Release war eigentlich für den 1. November geplant

Im ursprünglichen Posting erklärte Sam Pounds, dass „Do No Wrong“ am 1. November in Originalform, Live-Mix und A-capella-Version erscheinen solle. Neben dem Cover des Songs, schrieb er in dem Beitrag, dass das Lied „ein Segen für die Welt ist, wie Liam es sich immer erträumt hat. Ich bete, dass Engel euch alle jeden Tag trösten, während ihr es hört. Ich bete, dass dieses Lied ein Segen für Ruth, Bear und die ganze Familie ist.“

Mittlerweile hat der Produzent den Post wieder gelöscht. Ob und wann „Do No Wrong“ erscheinen könnte, ist bislang nicht bekannt.