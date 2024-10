Liebhaber-Festival: So war SON Estrella Galicia Posidonia 2024

Vom 04. bis 06. Oktober fand in diesem Jahr zum achten Mal das SON Estrella Galicia Posidonia auf der balearischen Insel Formentera statt. Mit dabei waren unter anderem Nubiyan Twist, Tulsa, Rocío Luna, Violeta Veinte, Júlia Colom und Branko & Faizal Mostrixx.

Das Besondere bei dem Festival ist seine Philosophie: Es bietet tolle Strände und atemberaubenden Naturkulissen und richtet sich lediglich an 350 Teilnehmer:innen. Nur so viele Tickets werden verkauft. Dafür ist das Event vollständig emissionsfrei und produziert als einziges Festival der Welt nachweislich Zero Waste. Das Line-Up ist zudem immer geheim.

Mehr zum Thema So anmutig schön ist es, auf Festivals zu schlafen

Zu hören gab es Musik von Baiuca aus Galicien, der die traditionelle Musik seiner Heimat mit avantgardistischer Elektronik mischt. 2manydjs aus Belgien brachten Prog und Elektro zusammen. Kabeaushé aus Kenia stand für traumverlorenen Rave-Pop. Aus Deutschland reiste Roosevelt mit seiner Retro-Elektronik an. Ebenfalls mit dabei waren Nubiyan Twist, Tulsa, Rocío Luna, Violeta Veinte, Júlia Colom, Branko, Faizal Mostrixx, Sonido Tupinamba, Flow Da Lou, Marco Holtman, Caste und Nat Ambiente.

Eine Besonderheit gab es im Vergleich zu den Vorjahren: Die Live-Auftritte von Baiuca oder Roosevelt fanden auf der Plaza de Sant Ferran statt und wurden so auch für andere Inselbewohner und Urlauber zum Erlebnis.

Ein Festival für Menschen, die Festival-Trubel nicht so mögen

Seit der Gründung des Festivals im Jahr 2017 steht die Insel Formentera im Mittelpunkt des Konzepts von SON Estrella Galicia Posidonia. Es geht den Veranstaltern auch darum, mit ihrem Angebot den nachhaltigen Tourismus zu stärken und den Schutz lokaler Ökosysteme voranzubringen. Konkret wird alles dafür getan, dass die Posidonia – also das sogenannte Neptungras – geschützt wird. Das gastronomische Angebot richtet sich komplett nach regionalen Einflüssen aus; es gibt ein mediterranes Menü, das von einem Michelin-Sternekoch kreiert wurde, dazu wird mit dem Estrella Galicia das für Galizien typische Bier gereicht.

Ein Festival also als einzigartige Hommage an seinen Veranstaltungsort: Formentera. In diesem Jahr waren zum ersten Mal auch Gäste aus Deutschland dabei. Im kommenden Jahr gibt es eine Spezialausgabe des Events in Berlin.