Arcade Fire spielen gleich drei neue Songs bei Festival-Gig

In den letzten Jahren war es etwas ruhiger geworden um Arcade Fire. Mit „We“ knüpfte die Band zwar vorsichtig an alte künstlerische Erfolge an, aber dann kamen die Schlagzeilen um Sänger Win Butler.

Nun sind die Kanadier am Donnerstag (13. März) neben vielen anderen Überraschungsgästen beim Luck Festival auf Willie Nelsons Ranch in Spicewood, Texas, aufgetreten. Arcade Fire spielten ein Set mit acht Liedern, die mit der B-Side „Cars And Telephones“ begann.

Danach wurde es dann aufregend, denn es gab gleich drei aufeinanderfolgende Live-Premieren von neuem, bisher unveröffentlichtem Material.

Arcade Fire: Neuer Song mit Shoegaze-Sound

Den Anfang machte der Song „Pink Elephant“, der einen schönen Shoegaze-Touch hat und einen neuen Sound andeuten könnte, den die vielseitige Band bisher noch nicht ausschöpfte. Danach folgten „Year Of The Snake“ und „Ride Or Die“.

Neben den genannten Songs spielte die Gruppe auch „Deep in the Heart of Texas’ (Cover eines Songs von Alvino Rey & His Orchestra), „The Suburbs“, „Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)“ und „Wake Up“.

Jetzt wird es pink!

Vor einigen Wochen hatten Arcade Fire bereits mit einem neuen Social-Media-Artwork für Aufsehen gesorgt. Natürlich führte das zu der nicht abwegigen Interpretation, dass die Ankündigung eines neuen Albums und einer Tour nicht fern sein könnte. Dazu schrieben sie in ihre Instagram-Bio: „It’s the year of the snake so let your heart break.”

Bevor Arcade Fire die Bühne in Texas betraten, deuteten sie den Auftritt auch in den sozialen Medien an und wiesen dabei auch auf den Blutmond in der Nacht hin.

Mehr zum Thema Arcade Fire im Interview: Win Butler über Corona, Ukraine und Trump

Ein neues Album der Musiker ist indes noch nicht bestätigt. Aber vor dem Erscheinen von „We“ nutzten Arcade Fire eine ähnliche Strategie wie jetzt und brachten gleich mehrere neue Stücke in den Umlauf. Win Butler trumpfte zuletzt groß auf, als er gemeinsam mit David Byrne und St. Vincent beim 50-jährigen Jubiläum von „Saturday Night Live“ David Bowies „Heroes“ spielte.