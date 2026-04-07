Lil Nas X erhält psychiatrische Diversion im LAPD-Fall: „Geht mir sehr gut“

Für „Old Town Road“-Sänger Lil Nas X rückt das Ende seines Strafverfahrens wegen Körperverletzung gegen Polizeibeamte in greifbare Nähe.

Der Grammy-prämierte Musiker, bürgerlich Montero Hill, erschien am Montag vor einem Gericht in Los Angeles County und wurde in ein psychiatrisches Diversionsprogramm aufgenommen. Der Richter stellte fest, dass seine Verhaftung im vergangenen August – wegen des angeblichen Angriffs auf drei Polizeibeamte – „von seinem üblichen Verhalten abwich“. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Vorfall mit der anschließend diagnostizierten bipolaren Störung des Künstlers zusammenhing. Solange er seinen Behandlungsplan einhält und in den nächsten zwei Jahren keine Gesetze bricht, werde die Anklage fallen gelassen, erklärte Richter Alan Schneider.

„Wenn er behandelt wird, geht es ihm viel besser – und der Gesellschaft auch“, sagte der Richter und fügte hinzu, Hill „scheine es sehr gut zu gehen“. Während des zweijährigen Programms dürfe Hill keine Waffen besitzen und keine Gewalt androhen.

Hills Dankbarkeit nach dem Urteil

„Ich bin dankbar. Einfach sehr dankbar“, sagte Hill nach der Anhörung gegenüber ROLLING STONE vor dem Gerichtsgebäude. „Es hätte viel schlimmer kommen können.“

Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes sagte der 26-Jährige, er lasse sich einfach „vom Fluss des Lebens tragen“. Auf seine Behandlung angesprochen, ergänzte er: „Ich bin hier, Baby.“

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Hills Verteidigerin Christy O’Connor erklärte vor Gericht, Hill habe sich nach seiner Verhaftung freiwillig in die Behandlungsklinik The Meadows in Arizona begeben und dort fast zwei Monate stationäre Therapie erhalten, die „absolut erfolgreich“ gewesen sei. Seitdem folge er einem von ihr als „ziemlich anspruchsvoll“ beschriebenen Behandlungsplan, der wöchentliche Sitzungen bei einem Psychotherapeuten sowie vierteljährliche Termine bei einem Psychiater umfasse. Der Vorfall im vergangenen Sommer sei sehr öffentlich und „demütigend“ gewesen, und Hill sei seiner weiteren Behandlung verpflichtet.

Reaktionen im Gerichtssaal

„Ich hoffe, ich sehe Sie nie wieder – außer auf einer Bühne“, sagte Deputy District Attorney Jodi Taksar zu Hill, als beide den Gerichtssaal verließen. Das Gericht setzte einen Zwischenbericht für den 29. Juli an, zu dem Hill jedoch nicht persönlich erscheinen muss.

Hill war verhaftet worden, nachdem ein Passant ihn in den frühen Morgenstunden des 21. August 2025 dabei gefilmt hatte, wie er im Straßenverkehr umherlief. Der Künstler, bekannt durch „Panini“, trug dabei nur Unterwäsche und ein Paar weiße Cowboystiefel. Die Staatsanwaltschaft behauptete später, Hill sei gegen 5:40 Uhr „nackt“ den Ventura Boulevard in Studio City entlanggeschlendert, als die Polizei eintraf.

Die Behörden gaben an, Hill habe die eintreffenden Beamten angegriffen, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten, und dabei drei von ihnen verletzt. Anschließend wurde er in drei Anklagepunkten wegen Körperverletzung mit Verletzungsfolge gegen Polizeibeamte sowie einem weiteren Punkt wegen Widerstands gegen einen Vollzugsbeamten angeklagt. Hill plädierte auf nicht schuldig und hätte bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Staatsgefängnis riskiert.

„Das war verdammt nochmal beängstigend“

Nachdem er das Wochenende im Gefängnis verbracht hatte, bezeichnete Hill den Vorfall in einem Social-Media-Post als „beängstigend“. „Eurer Mädchen wird es gut gehen, Leute“, sagte der Künstler in einem Instagram-Video. „Das war verdammt nochmal beängstigend. Das war beängstigend. Die letzten vier Tage waren beängstigend. Aber eurer Mädchen wird es gut gehen.“

Bei einer Anhörung Mitte September erklärten Hills Anwälte, er befinde sich „in Behandlung“ in einer Einrichtung außerhalb des Bundesstaates. Los Angeles County Richterin Shellie Samuels versiegelte die Details der Therapie.

„Sie haben das Wort ‚Behandlung‘ gehört. Wir tun, was für Montero aus persönlicher und beruflicher Sicht das Beste ist – vor allem aber für sein Wohlbefinden“, sagte Hills Anwalt Drew Findling nach der Anhörung im September. „Er ist von einer wunderbaren Familie und einem großartigen Team von Menschen umgeben, denen er am Herzen liegt und die ihn lieben. Wir kümmern uns einfach um diese Dinge. Es ist wirklich so einfach. Er hat ein tolles Leben geführt, und das wird er weiter tun. Das ist ein Hindernis, das er überwinden wird.“

Vorfreude auf die Rückkehr

Nach einer Anhörung im vergangenen Monat erklärte Hill, er freue sich darauf, den Fall abzuschließen. „Ich möchte nur meinen Fans sagen: Ich liebe euch wirklich, ich vermisse euch, und ich bin so dankbar für eure Unterstützung – ich kann es kaum erwarten, euch wieder in den Arm zu nehmen“, sagte Hill und warf danach eine Kusshand.

Vor seiner Verhaftung hatte Hill unveröffentlichte Musik und Spiegel-Selfies auf Instagram geteilt, was bei Fans für Besorgnis gesorgt hatte. Die Polizei brachte ihn zunächst wegen eines möglichen Drogennotfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus, bevor er ins Gefängnis eingeliefert wurde.

Hills Vater Robert Stafford eilte nach Los Angeles, um den Rapper zu unterstützen, und sagte der Londoner Zeitung „The Times“, sein Sohn habe unter dem „Druck“ gelitten, den er sich selbst als Künstler und als „Hauptverdiener“ für viele Menschen auferlegt habe.

„Wir alle erleben ab und zu einen Zusammenbruch, aber der Unterschied ist: Wenn man ein Promi ist, spielt sich das alles öffentlich ab“, sagte Stafford. „Hoffentlich ist das ein Wendepunkt.“