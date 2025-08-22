Angriff auf Polizisten! Lil Nas X festgenommen worden

Lil Nas X wurde laut Angaben des L.A. County Sheriff am Donnerstagmorgen (21. August) in Los Angeles festgenommen. Er wird im Valley Jail des L.A. Police Department in Van Nuys festgehalten.

Der Grammy-Gewinner, dessen richtiger Name Montero Lamar Hill ist, wurde wegen einer möglichen Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am Donnerstag in Studio City auf Polizisten losgegangen war. Hill wurde mit Handschellen gefesselt, bevor er in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde.

In einem Video, das von „TMZ“ geteilt wurde, ist der 26-Jährige zu sehen, wie er in Unterwäsche und weißen Cowboystiefeln auf dem Ventura Boulevard läuft und zusammenhanglos mit der Person spricht, die ihn filmt.

Lil Nas X wegen möglicher Überdosis in Klinik

„Bei seiner Ankunft griff der Verdächtige Polizeibeamte an und wurde festgenommen“, teilte die LAPD „USA Today“ mit, ohne jedoch zu diesem Zeitpunkt die Identität des Verdächtigen bekannt zu geben. „Er wurde wegen einer möglichen Überdosis in ein örtliches Krankenhaus gebracht und wegen Körperverletzung an einem Polizeibeamten festgenommen.“

Polizeibeamter Drake Madison bestätigte später gegenüber dem Sender, dass der Vorfall im Zusammenhang mit Hills Festnahme stand. Ein Sprecher von Lil Nas X wollte zunächst nicht auf eine ROLLING-STONE-Anfrage reagieren.

Vor seiner Verhaftung hatte Lil Nas X eine Reihe bizarrer Posts auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht, nachdem er zwei Tage zuvor alle früheren Posts gelöscht hatte. Am Mittwoch (20. August) teilte er unveröffentlichte Musik zusammen mit Spiegel-Selfies, seinen Kunstwerken und Bergen von Gerümpel in einem Raum, der offenbar sein Zuhause ist. Sein Anzeigename war auf „QUEEN MADELINE“ geändert worden.

Dies ist bereits der zweite Krankenhausaufenthalt des Musikers in diesem Jahr. Im April veröffentlichte Hill ein Video aus einem Krankenhausbett, in dem er erklärte, er leide unter einer teilweisen Gesichtslähmung. Der Rapper gab nie öffentlich bekannt, was die Ursache für diesen Vorfall war.