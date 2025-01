Lily Allen gibt zu: Ihrer mentalen Gesundheit geht es nicht gut

In der neuesten Folge ihres Podcasts „Miss Me?“, den sie seit März 2024 mit Miquita Oliver führt, legt Lily Allen offen, wie schlecht es momentan psychisch geht.

Am Donnerstag (9. Januar), veröffentlichten Oliver und Allen eine neue Folge ihres Podcasts. In der „The Reverse Coupar“-Episode witzeln die beiden Britinnen anfangs etwas herum, erzählen sich von ihren Urlauben und Neujahrsvorsätzen und freuen sich gemeinsam für Demi Moores Sieg bei den Golden Globes. Zur Halbzeit der 31-minütigen Folge wird Allen jedoch ernst und öffnet sich gegenüber ihrer Freundin (und den Hörer:innen des Podcasts), um über ihre mentale Gesundheit zu sprechen.

Lily Allen gesteht: „Ich habe es versucht …“

„Ich habe Demi Moores Rede nicht gesehen. Eigentlich habe ich gar nichts von den Golden Globes geschaut. Ich bin daran nicht so interessiert“, erzählt Allen und leitet das Gespräch so weg von den Golden Globes. Verwirrt hakt Oliver nach und so packt die „LDN“-Interpretin schließlich aus.

Die 39-Jährige gibt offen zu, dass sie sich derzeit für rein gar nichts interessieren könne, sie sei in keiner guten Verfassung. „Ich weiß, rede seit Monaten darüber, aber ich bin immer und immer tiefer in einen Strudel geraten, und es ist völlig außer Kontrolle“, setzt Allen an, „Ich habe es versucht… Ich meine, ich kam zu dem ‚Miss Me?‘-Weihnachtsessen, hatte eine Panikattacke und musste nach Hause gehen. Oder neulich war ich mit meinen Freundinnen Carla und Claire in einem Theaterstück, wo ich auch in nach der Hälfte gehen musste.“

Falsche Gerüchte um Rückfall in die Drogensucht

Die Sängerin fährt fort: „Ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren als auf die Schmerzen, die ich erlebe. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer.“ Allen erklärt, dass sie ab der darauf folgenden Woche für eine Zeit lang verschwinden werde. Sie wandte sich auch direkt an die Hörer:innen und erklärte, dass diese sie für eine Zeit lang wohl nicht hören würden. Im gleichen Atemzug nimmt die Sängerin auch vorweg, dass sie nicht in eine Rehaklinik gehe. In ihrer Vergangenheit hatte die Britin zwar Probleme mit Drogen, doch sie erklärt, dass sie keinen Rückfall habe. Die 39-Jährige gilt seit fünf Jahren als nüchtern, wie „The Guardian“ berichtet.

Sie erzählt auch von absurden Gerüchten, die im Netz kursieren, die ihre Gesprächspartnerin Oliver nach Luft schnappen lasse. „Es gab einige schreckliche Gerüchte im Internet darüber, dass ich von meinem Mann in einer Crack-Höhle gefunden wurde, umgeben von Männern“, so Allen und entlockt Oliver so ein fassungsloses Prusten, „Ich weiß nicht, wer diese bösen Gerüchte verbreitet, aber das ist nicht wahr.“

Miquita Oliver bestätigt, dass sie den Podcast in Lily Allens Abwesenheit weiterführen wird.