Linda Perry: Mein Leben in 15 Songs

Niemand ist überraschter als Linda Perry, wenn einer der von ihr geschriebenen Pop-Songs, sei es „Get the Party Started“ von Pink oder „Beautiful“ von Christina Aguilera, aus dem Radio oder aus einem Club dröhnt. „Ich bin kein Pop“, sagt sie. „Ich weiß nicht einmal, wie ich da hingekommen bin. Denn mein wahres Ich ist düsterer Rock ’n‘ Roll. Ich liebe Velvet Underground. Ich liebe Zeppelin. Das ist mein Ding. Es ist total lustig, dass ich in diese Popwelt geraten bin. Denn dort bin ich nicht zu Hause. Aber vielleicht macht mich das gerade interessant.“

Pop-Songwriterin ist nur eine von Perrys vielen Karrieren. Seit sie Ende der 80er Jahre als Mitglied von 4 Non Blondes berühmt wurde, überlebte Perry nicht nur den One-Hit-Wonder-Status in den 90ern mit

Sondern erfand sich als Songwriterin und Produzentin neu. Und arbeitete mit einer Vielzahl von Künstlern zusammen, von Miley Cyrus bis Weezer.

Ich zog nach San Francisco und schrieb dort alleine Songs. Dann fragte mich die Band 4 Non Blondes, ob ich mitmachen wolle. Damals hießen sie noch nicht 4 Non Blondes. Ich zog mit Christa [Hillhouse], der Bassistin, zusammen. Eines Tages hatte sie Sex mit ihrer Freundin in ihrem Zimmer, und ich hatte gerade einen Welpen bekommen. Es war kurz nach den Reagan-Jahren. Ich fand die Politik einfach verrückt. Was da alles vor sich ging. Ich hörte all diese sexuellen Geräusche aus dem Flur. Mein Hund sprang auf und ab und bellte, überall waren Flöhe. Und ich war in dieser Band, die ich ehrlich gesagt nicht zu 100 Prozent mochte.

Ich glaube, mit all diesen Emotionen habe ich meine Gitarre genommen. Und einfach diesen Song geschrieben. Er war auf Anhieb fertig. Ich hörte Christa den Flur entlang rennen. Und sie fragte: „Was war das?“ Und ich sagte: „Ein Song, den ich gerade schreibe.“ Sie meinte: „Bring das zur Probe mit. Das ist großartig.“ Ich hatte schon vorher viele Songs geschrieben. Aber das war wahrscheinlich mein erster richtiger Song. Er war komplett. Ich sang „What’s going on“. Aber ich nannte ihn immer „What’s Up“.

Als wir mit den Aufnahmen im Studio begannen, hatte ich ein Problem. Weil ich das Gefühl hatte, einen perfekten Song geschrieben zu haben, trotz seiner Mängel und der Wiederholungen „And oh my God I try“ oder „I pray, every day I pray“ und all dem.

Als wir dann mit den Aufnahmen begannen, versuchte der Produzent ständig, all diese Unvollkommenheiten zu beheben und einen formatierten Song daraus zu machen. Ich spielte das, was er produziert hatte, meiner Plattenfirma vor. Sie sagten: „Was stimmt damit nicht?“ Ich sagte: „Was stimmt damit nicht? Es hat eine Marschtrommel. Es hat ein Solo. Und er hat mich dazu gebracht, alle Texte zu ändern.“ Sie sagten: „Nun, Linda, für uns klingt es großartig.“ Aber ich bat um Geld, um [eine andere] Aufnahme machen zu können. Wir hatten eine Tonbandspule. Wenn man sich die Platte anhört, klingt es, als hätte das ein Amateur gemacht. Es ist überhaupt nicht perfekt. Es ist wie ein wirklich hochwertiges Produkt. Ich höre es mir an und muss lachen. Aber es war dieses Gefühl, diese Emotion, die der Song brauchte.

Ich will nicht arrogant klingen, aber ich wusste, dass es ein Riesenerfolg werden würde. Bei einem Treffen mit dem Label hatte ich vorgeschlagen, „What’s Up“ nicht auf das Album zu nehmen. Ich sagte: „Wir sind neu. Das Album wird unter diesem Song begraben werden. Und wir werden mit den anderen Songs keine Chance haben.“ Alle sahen mich an und hielten mich für verrückt.

Die Plattenfirma meinte: „Warum sollten wir das tun?“ Ich sagte: „Um uns eine Chance zu geben. Wir sind neu. Wir müssen uns erst etablieren.“ Ich wusste einfach, dass wir nicht überleben würden, wenn wir das Album nur mit „What’s Up“ herausbringen würden. Ich sagte: „Das ist ein Klassiker. Der Song wird auch nächstes Jahr auf dem nächsten Album gut sein. Er wird auf jedem Album, auf dem wir ihn veröffentlichen, ein Hit sein.“

Sie haben danach keinen weiteren Song gepusht. Und auch kein Geld mehr investiert. Aber dieser Song war wie ein Stein, der in einen See geworfen wurde und Wellen schlug. Er hat mein Leben in eine Welle verwandelt.

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Wir nahmen ein zweites Album mit 4 Non Blondes auf. Aber ich hasste es. Ich schrieb weiter Songs, und die Band lehnte sie ab. Das machte mich einfach traurig. Ich erinnere mich, wie [Produzent] Dave Jerden eines Tages im Studio zu mir kam. Er sagte: „Du bist wirklich talentiert. Du hast Instinkt. Lass dich nicht von dem beeinflussen, was alle sagen. Denn das passiert Leuten wie dir. Du bist sehr sensibel.“

Wir hätten zweifellos ein erfolgreiches zweites Album gehabt. Aber ich konnte es einfach nicht. Denn eines bin ich ganz sicher nicht: eine Lügnerin. Ich kann nur zu 100 Prozent ehrlich sein in allem, was ich tue. Denn selbst die kleinste Lüge fühlt sich in meinem Innersten so falsch an. Ich hasste es, auf Tour zu sein. Hasste es, wenn mir Leute sagten, was ich tun sollte. Ich hasste es, fotografiert zu werden. Das alles fühlte sich für mich falsch an.

Ich ging zur Plattenfirma und sagte: „Ich muss raus. Muss aufhören. Ich kann das nicht und bin sehr unglücklich. Ich möchte etwas wie ‚Dark Side of the Moon‘ machen. Ich möchte, dass die Leute sich hinsetzen und mir zuhören. Möchte keine betrunkenen Kids, die hin und her rennen. Ich möchte etwas anderes.“ Sie sahen mich an, als würden sie denken: „Bist du verrückt?“ Sie haben die Band aufgelöst und mich behalten.

Sheryl Crow ist großartig als Sheryl Crow

„Fill Me Up“ handelt von einer Betrunkenen, die sich verirrt hat. So habe ich mich gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mich wirklich verirrt zu haben. Ich war in einer dunklen Phase. Und hatte die Leute, die sich auf mich verlassen hatten, total enttäuscht. Für mich ist „In Flight“ ein Konzeptalbum, und „Fill Me Up“ war: „Lasst mich einfach in ‚Hey, was ist letzte Nacht mit mir passiert?‘ schlüpfen. Und während ich meinen Drink nehme, sage ich euch jetzt schon, dass mir alles, was passieren wird, alles, was ich sagen werde, und alles, was ich vergessen werde, so leid tut.“

Es war der letzte Song, den ich für das Album geschrieben habe. Weil mir ein Element fehlte, das eine Person beschreibt, die einen Blackout hat. Aber das Label hat das Album nicht gepusht. Sie wollten mich in Sheryl Crow verwandeln. Sheryl Crow ist großartig als Sheryl Crow. Aber ich war keine Sheryl Crow. Und das war es, was sie sich erhofft hatten. Es gab eine Menge Enttäuschung um dieses Album.

3. Pink, „Get the Party Started“ (2001)

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Um ehrlich zu sein, war das eher ein Scherz. Als ich nach Los Angeles zog, rief ich einen Freund an und fragte: „Hey, was ist das für ein Sound, der gerade im Radio läuft? Was ist das auf MTV? Was ist das für ein hipper Trend?“ Ich fand es furchtbar. Einfach lächerlich.

Er sagte: „Oh, das ist so ziemlich das, was alle machen.“ Also habe ich mir ProTools besorgt und alles eingerichtet. „Get the Party Started“ war einfach ein Versuch, herauszufinden, was man mit diesem Ding alles machen kann. Ich habe mir diesen Beat ausgedacht. Ihn aufgenommen. All diese seltsamen Akkorde und Sounds gefunden. Und die Bläser hinzugefügt. Dann habe ich mich wieder an meine Gitarre gesetzt, um die Wah-Wah-Effekte einzuspielen. Ich hatte einfach Spaß dabei. Ich nahm ein Mikrofon und sagte: „Ich sage einfach alle Klischees, die mir einfallen.“ Und mir fiel „Get the party started on a Saturday night“ ein. Und ich schrieb eine Menge Sachen auf. Danach rief ich meinen Manager an und sagte: „Ich habe gerade einen verdammten Hit geschrieben.“ Es war zu einfach.

„Okay, wir haben unsere erste Single“

Ich schickte es an Madonna. Aber sie lehnte ab. Eine Woche später rief Alecia [alias Pink] an. Sie hinterließ mir eine total verrückte Nachricht, dass sie mich suchen würde, wenn ich sie nicht zurückrufen würde. Ich sah, wie sie aussah – sie war ein Bling-Bling-Girl – und sagte: „Ich glaube, du hast die falsche Linda Perry.“ Sie meinte: „Bist du die Linda Perry, die ‚Dear Mister President‘ bei 4 Non Blondes gesungen hat?“ Ich sagte: „Ja.“ Sie meinte: „Dann habe ich die richtige Person.“ Ich hatte gerade „Get the Party Started“ geschrieben und sagte: „Ich habe etwas, das ich letzte Woche geschrieben habe“, und schickte es ihr. Ich glaube, sie schickte es an LA Reid. Und die sagten: „Okay, wir haben unsere erste Single.“

Mit diesem Song war ich damals auf allen Blackberrys. Alle Boybands haben mich kontaktiert

Alecia ist großartig. Sie ist so frech. Wir saßen eines Tages zusammen und ich sagte: „Dieses Album wird ein Riesenerfolg.“ Sie hat mich ausgelacht. Aber ich meinte: „Das wird ein bahnbrechendes Album, das alles für dich verändern wird.“ Sie hat mir nicht geglaubt. Aber wir haben ihr Format komplett umgekrempelt. Und es hat funktioniert. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Mit diesem Song war ich damals auf allen Blackberrys. Alle Boybands haben mich kontaktiert.

Aber ich hatte einfach kein Interesse. Ich bin Künstlerin. Bin keine Hit-Produzentin. Ich habe nie vor, einen Hit zu schreiben. Ich weiß nicht einmal, wie man das macht. Kann nur so authentisch wie möglich bleiben, und entweder klappt es oder es klappt nicht. Mein Hauptaugenmerk liegt immer darauf, einen großartigen Song zu schreiben. Das ist meine Aufgabe. Ich schreibe keine schlechten Songs. Ich schreibe großartige Songs. Einige davon sind Hits, andere nicht.

Es war eine Flucht vor mir selbst

Aber mit diesem Song wurde mir klar, dass es irgendwie cool ist, Künstlern bei ihrer Vision zu helfen. Ich war begeistert. Es geht nicht um mich und meine tristen Gefühle. Ich habe jeden Tag Alecias Kleidung angezogen, wenn sie hereinkam. Es war eine Flucht vor mir selbst.

4. Christina Aguilera, „Beautiful“ (2002)

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Ich habe angefangen, ihn zu schreiben, als ich mit Alecia zusammengearbeitet habe. Aber er war einfach nicht fertig. Aus irgendeinem Grund habe ich es immer wieder aufgeschoben. Etwas an dem Text hat mich gestört, weil er so gar nicht meinen Gefühlen entsprach. Als mir die Worte „I am beautiful“ (Ich bin schön) einfielen, war es für mich schockierend, das zu sagen. Weil ich mich nicht so fühlte. Ich wollte diese positive Botschaft, die ich möglicherweise aussprechen könnte, immer noch nicht wahrhaben. Deshalb habe ich den zweiten Teil in „Du bist schön“ und den dritten in „Wir sind schön“ geändert. Weil ich es nicht ertragen konnte, weiterhin „Ich bin schön“ zu sagen.

Ich möchte das für mein Album

Alecia hat den Song nie aufgenommen. Vielleicht hat sie ihn gehört, als ich ihn geschrieben habe. Ich kann mich vage daran erinnern, dass sie mich danach gefragt hat. Und ich gesagt habe: „Nein, das ist nicht der richtige Song für dich.“ Ich bin mir nicht sicher. Ich wusste, dass es noch nicht fertig war. Nachdem es fertig war, tauchte Christina auf. Ich sagte: „Kein Management und keine Entourage in meinem Studio.“ Sie war sehr verletzlich und sagte: „Kannst du mir etwas vorspielen, um das Eis zu brechen?“

Ich beschloss, ihr „Beautiful“ vorzuspielen. Weil das der Song war, an dem ich gearbeitet hatte. Ich konnte hören, wie sie immer näher an das Klavier kam. Als ich fertig war, sagte sie: „Kannst du dazu einen Text schreiben und mir eine Demo davon geben? Ich möchte das für mein Album.“

Sie ist eine dieser schönen Menschen, die alles haben, aber super unsicher sind

Ich beschloss, sie singen zu lassen, also stand sie da in meinem Studio mit dem Text in der Hand. Und sagte zu ihrer Freundin, die sie mitgebracht hatte: ‚Schau mich nicht an‘, mit dieser leisen, flüsternden Stimme. Ich wusste, dass ich das auf der Platte behalten würde. Und ich wusste, dass sie die richtige Person für den Song war. Mir wurde klar: „Oh, sie ist unsicher. Sie ist eine dieser schönen Menschen, die alles haben, aber super unsicher sind. Okay, dieser Song gehört ihr.“

Sie wollte ihn neu aufnehmen und sagte: „Nein, du wirst ihn übertreiben. Ich wollte ihn ganz schlicht und einfach halten.“ Sie meinte: „Oh, ich kann das viel besser singen. Bitte, darf ich es wenigstens einmal versuchen?“ Ich habe ihn vielleicht 30 Sekunden lang laufen lassen. Dann kam sie rein und legte los. Ich habe ihn einfach ausgeschaltet. Sie fragte: „Was?“ Und ich sagte: „Das geht nicht. Du ruinierst den Song. Diese [ursprüngliche] Gesangsaufnahme ist perfekt. Weil sie Fehler hat. Du musst verstehen, dass Fehler großartig sind. Das ist ein wunderschöner Song. Weil dich noch niemand so gehört hat.“ Und genau so war es dann auch. Durch diesen Song gewann sie viele Fans.

5. Gwen Stefani, „What You Waiting For?“ (2004)

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Durch meine Arbeit mit Christina und allen anderen bekam ich langsam einen guten Ruf. Es sprach sich herum, dass ich in meiner Arbeitsweise sehr therapeutisch war. Man kommt nicht zu mir und ich ziehe einen Song aus der Schublade. Der Song entsteht erst, nachdem wir Zeit miteinander verbracht haben. Ich muss verstehen, wer du bist und was dich ausmacht. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das wirklich mochten. Besonders die Mädchen. Viele dieser Frauen, wie Gwen, hatten noch nie mit einer Produzentin gearbeitet.

Jimmy [Iovine] wollte unbedingt, dass Gwen solo geht. Er glaubt, dass alles, was ich anfasse, zu Gold wird. Ich hatte den Eindruck, dass Gwen sehr zögerlich war. Sie war noch nicht bereit, Gwen Stefani zu sein. Als sie auftauchte, konnte man ihr ansehen: „Oh, ich weiß nicht, ob ich hier sein will.“ Sie war buchstäblich ein Kind, das mit einem Fuß schon aus der Tür war und mit dem anderen noch drinnen stand. Ich habe mit ihr gelitten. Wir unterhielten uns eine Weile. Und dann sagte ich: „Warum gehst du nicht? Komm morgen wieder. Und dann schauen wir mal, wie du dich fühlst. Mach dir keine Gedanken.“ Sie ging. Und ich lag die ganze Nacht wach. Ich wollte, dass sie am nächsten Tag wiederkam und inspiriert war.

„Was zum Teufel, Alter?“

Gwen ist die netteste, witzigste und tollpatschigste Person, die ich kenne. Sie ist umwerfend, unglaublich talentiert und hat großartige Ideen. Sie kann nicht einfach nur Songs schreiben. Sie muss die komplette Vision haben. Wie das Video aussieht, wie es wirkt, wie die Geschichte ist. Alles muss zusammenpassen. Für „What You Waiting For?“ hatte ich den Refrain, aber noch keine Strophe. Am nächsten Tag kam sie herein und ich sagte: „Also, ich habe mir das hier ausgedacht.“ Ich spielte es ihr vor. Und sie war total begeistert. Sie sagte: „Was zum Teufel, Alter?“

Wir haben abwechselnd Ideen für die Strophen gesammelt. Sie wollte etwas mit vielen verschiedenen Charakteren machen. Also habe ich sechs Mikrofone aufgestellt und sie beschriftet. Und bei jeder Zeile habe ich ihr gesagt, zu welchem Mikrofon sie gehen soll. Verschiedene Mikrofone ergeben unterschiedliche Klänge und lassen einen wie einen anderen Charakter klingen. So haben wir den ganzen Song aufgenommen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Jimmy Iovine kam später dazu. Er sagte: „Das ist unsere erste Single.“

6. Dixie Chicks, „Voice Inside My Head“ (2006)

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Damals wollte ich unbedingt Nashville erobern. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Nashville einfach im Blut. Ich war einfach viel zu früh dran. Ich habe sie respektiert. Aber sie waren noch nicht bereit für meine Veränderungen.

Rick Rubin hat mich darin bestärkt. Er ist für mich auch eine wunderschöne Seele. Sehr inspirierend, sehr unterstützend, sehr respektvoll. Er wollte, dass ich mit den Dixie Chicks arbeite. Man denkt, das sind diese süßen kleinen Country-Mädchen. Aber das sind sie eigentlich nicht. Sie sind sehr kantig, haben eine vulgäre Ausdrucksweise und wollen sich gegen das System auflehnen. Das habe ich an ihnen wirklich geliebt. Ich liebe Natalie [Maines]. Sie ist eine unterschätzte Künstlerin, die ich unbedingt näher kennenlernen wollte.

Wir saßen zusammen und mir ist einfach so der Refrain eingefallen. Rick fand ihn toll. Und bat Dan Wilson, sich noch einmal mit dem Text zu beschäftigen. Ich sagte: „Klar, kein Problem.“ Das war es auch schon. Soll ich ganz ehrlich sein? Wir hatten noch ein paar andere Songs, die ich eigentlich cooler fand. Mir gefiel die Produktion dieses Songs nicht. Ich finde, Rick hat ihn nicht richtig eingefangen. Ich glaube, es gab einen besseren Song, an dem man hätte arbeiten müssen. Ich finde, der Song hat sein Ziel verfehlt.

7. Alicia Keys, „Superwoman“ (2007)

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Alicia ist eine sehr starke Persönlichkeit, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich habe einfach angefangen zu singen. Sie hat mich Klavier spielen lassen. Und wollte einfach alles in sich aufsaugen. Ich nehme alles auf, was passiert, wenn ich an einem Instrument sitze. Also sagte sie: „Hey, kannst du das noch mal von vorne machen?“ Dann schrieb sie die Worte auf.

„Superwoman“ war genau so eine Erfahrung. Sie hatte einen Refrain. Aber keine Strophe und keine Bridge. Aber sie hatte das „Superwoman“-Thema. Das kam wahrscheinlich aus dem Bereich der Frauenemanzipation und der Idee, dass wir Superfrauen sind. Ich fühle mich wie eine Super-Mom. Ich kann um die Welt fliegen und pünktlich zurück sein, um für 30 Kinder in der fünften Klasse Burger und Pommes zu machen. In diesem Song ging es darum, die Verletzlichkeit anzuerkennen. Aber nur weil man verletzlich ist, heißt das nicht, dass man nicht stark ist.

Ich wollte die einzige Frau sein, mit der sie zusammenarbeitete

Die meisten Worte in den Strophen sind einfach aus meiner Improvisation. Und sie hat sie nur aufgeschrieben. Es war ein großartiger Refrain und sie hätte ihn auch ohne mich selbst gefunden. Aber es war toll, dass sie so großzügig war und mich einteilte, daran mitzuarbeiten.

Ich habe eine Sache gelernt. Sie hat eine unglaubliche Toningenieurin, die mit ihr zusammenarbeitet, Ann Mincieli. Ann nahm Alicias Gesang auf. Das machte mich eifersüchtig. Ich wollte die einzige Frau sein, mit der sie zusammenarbeitete. Wenn ich diese Eifersucht verspürte, sagte ich mir: „Warum bist du so eifersüchtig?“ Das machte mir sehr bewusst, dass ich eifersüchtig auf die Position dieser Frau sein konnte. Von diesem Tag an schlug ich eine völlig andere Richtung ein. Und begann, alle Mädchen zu akzeptieren.

8. Weezer, „Brave New World“ (2010)

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Rivers [Cuomo] tauchte auf und redete die ganze Zeit davon, dass er nicht mehr bei Weezer sein wolle. Er wusste nicht, ob es noch ein weiteres Album geben würde. Es fühlte sich an wie eine Therapiesitzung. Als würde er mit mir abhängen, um all das loszuwerden, was ihn beschäftigte. Es klang, als wolle er ein Soloalbum machen. Aber die Band wäre zu wütend auf ihn, wenn er das täte. Es klang alles so, als würde er nur Dampf ablassen.

Ich habe mir „Brave New World“ ausgedacht, weil ich fand, dass das, was er sagte, interessant war. Er will diese große Veränderung und nicht mehr bei Weezer sein. Aber redet er nur Unsinn? Würde er sich zu sehr davor fürchten, Weezer aufzugeben? Was für eine schöne neue Welt das wäre. Ich habe dabei nicht an das Buch gedacht. Ich dachte nur, dass es eine mutige Entscheidung von ihm wäre, das zu tun.

Er ist ein lustiger Vogel, dieser Typ. Ein sehr talentierter Mann

Ich habe nur den Refrain geschrieben. Dann hat er ihn mit nach Hause genommen, den Text geschrieben und ist am nächsten Tag zurückgekommen. und wir haben schnell eine Demoaufnahme gemacht. Es fühlte sich zufällig an. Aber wir hatten viel Spaß. Und ich finde, wir haben einen wirklich guten Song geschrieben. Er ist ein lustiger Vogel, dieser Typ. Ein sehr talentierter Mann. Unbeholfen und schrullig. Wir haben uns gut verstanden und einen Song geschrieben. Nicht alles muss eine tiefe Verbindung sein. Der Song landete auf einem Weezer-Album [Hurley von 2010], was noch lustiger war.

9. Hole, „Letter to God“ (2010)

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Der einzige Grund, warum ich mit Courtney arbeiten wollte, war, dass ich in meinem lächerlichen Kopf dachte, ich könnte sie retten. Und diesen Moment mit dieser unglaublich talentierten Künstlerin erleben, die einfach nur verkorkst ist. Mit Courtney war es immer sehr chaotisch. Und ich wollte wirklich versuchen, ihr einen nüchternen kreativen Raum zu bieten.

Für „America’s Sweetheart“ habe ich Songs mit ihr geschrieben. Ich kann Ihnen sagen, es war Wahnsinn. Wir haben die Musik gespielt und stundenlang auf Courtney gewartet. Wir reden hier von 3 oder 4 Uhr morgens. Schließlich, gegen 4 Uhr, habe ich gesagt: „Ruf mich an, wenn du Musik machen willst. Ich bin weg.“ Und das war’s, ich bin einfach gegangen. Ich hatte keine Zeit für so etwas.

Es war lustig, weil ich gerade mit Christina auf der anderen Straßenseite gearbeitet hatte. Courtney sagte mir, ich solle rüberkommen. Und ich sagte: „Ich bin gerade bei Christina.“ Und dann sagte Christina: „Courtney Love?“ Sie war sehr fasziniert von Courtney. Ich brachte Christina mit. Und es war super lustig, weil Courtney sehr groß und laut ist und eine aggressive Energie hat. Christina kam damit nicht klar. Sie war einfach nur „Wow“. Das war zu viel Energie für sie.

Es war wie Velvet Underground trifft Fleetwood Mac, und Courtney war sehr ruhig

Dann ging Courtney in die Entzugsklinik. Ich brachte ihr eine Akustikgitarre und ein kleines Aufnahmegerät. Und sagte: „Nutze die Zeit zum Schreiben.“ Das tat sie auch. Kam aus der Entzugsklinik und hatte eine Reihe von Songs, die wie Country-Songs klangen. Ich sagte: „Okay, lass uns das machen.“ Ich hatte eine nüchterne Courtney, und so begannen wir mit den ersten Schritten zu diesem unglaublichen Album. Es war wie Velvet Underground trifft Fleetwood Mac, und Courtney war sehr ruhig. Wie wenn Courtney vor dem Kamin sitzt und dir eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt. Es war ein wunderschönes Album, sehr melodisch. Wir waren alle total begeistert davon.

Ich habe „Letter to God“ [aus Nobody’s Daughter] vor Courtney geschrieben. Sie scrollte durch meinen Computer, der voller Songs war, hörte den Song und sagte: „Ich will diesen Song machen.“ Der Text passte total zu ihr. Aber es ist nicht ihre Art von Song. Er war eher filmisch und dramatisch. Er war nicht gitarrenlastig. Er war verletzlicher. Deshalb hat es mich überrascht, dass sie sich davon angezogen fühlte. Als sie anfing zu singen, bekam ich Gänsehaut. Ich dachte: „Ja, sie ist total am Ende.“

Wenn es jemals veröffentlicht wird, wisst ihr, dass ich es war

Dann verschwand Courtney. Und kam wieder zurück, wieder total am Ende. Und sie nahmen diese Songs neu auf, total schlecht, und ein wunderschönes Album wurde ruiniert und klang beschissen. Ich liebe Courtney. Sie ist ein fantastisches Desaster. Aber sie ist wirklich ein Genie und einer der klügsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich wünschte, sie würde noch ein wirklich ernsthaftes, großartiges Album machen. Eines Tages werde ich dieses [unveröffentlichte] Album abmischen. Und es verdammt noch mal veröffentlichen. Wenn es jemals veröffentlicht wird, wisst ihr, dass ich es war.

10. Adele, „Can’t Let Go“ (2015)

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Manchmal passieren die Dinge so schnell, dass ich gar nicht weiß, wie sie entstanden sind. Adele war in L.A. und schrieb mit anderen Leuten, und sie haben mich kontaktiert. Eines Tages kam sie in mein Studio und wir haben zusammen abgehangen. Wir hatten uns schon einmal getroffen, als sie mir ihre Demos für „21“ vorgespielt hat. Als wir uns für „25“ wieder trafen, haben wir über ihre Familie gesprochen. Man merkt, dass sie in erster Linie Mutter ist. Das andere ist das, was sie macht. Aber es ist nicht das, was sie ausmacht. Ihre Familie steht an erster Stelle.

Ich saß am Klavier und habe die Musik geschrieben. Sie sagte: „Das gefällt mir, kannst du weitermachen?“ Ich habe einfach die Strophe immer wieder gespielt. Und sie hat den Text dazu geschrieben. Die Zeile „Can’t let go“ ist einfach etwas, das einer von uns gesagt hat. Und dann ist es hängen geblieben. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, ich habe einen Teil des Refrains geschrieben. Und vielleicht „I can’t let go“ oder etwas Ähnliches gesagt. Wenn man schreibt, inspiriert man sich gegenseitig. Wir haben den Song in einer Stunde geschrieben. Dann musste sie los.

Anscheinend haben sie versucht, den Track zu produzieren. Aber ihr gefiel nicht, was sie machten. Also wollte sie bei der Demo bleiben. Sie liebte den Song. Aber er schaffte es nicht auf das Hauptalbum, was sehr schade war. [Der Song ist ein Bonustrack auf der Deluxe-Edition von 25.] Das hat mich ein bisschen verletzt. Ich dachte: „Oh Mann, was für eine verpasste Chance.“ Man bekommt die Gelegenheit, mit einer solchen Künstlerin zu schreiben. Und dann schafft es der Song nicht auf das Hauptalbum. Das ist wie auf der zweiten Bühne bei Coachella zu stehen.

11. Pink, „Halfway Gone“ (2017)

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Alecia und ich haben unsere Beziehung wegen „Beautiful“ verloren. Sie dachte, sie könnte mich ganz für sich allein haben und mich nicht mit anderen zusammenarbeiten lassen. Weil ich mit Christina zusammengearbeitet habe, war sie total sauer. Offensichtlich mochte sie Christina zu dieser Zeit auch nicht besonders. Alecia hat sich mit allen gestritten. Ich verstehe ihren Standpunkt. Sie wollte das Gegenteil von diesen Mädchen sein.

Dann war Alecia in einem Diner und ich kam vorbei und sah sie. Wir hatten uns seit Jahren nicht gesehen. Ich setzte mich hin und sagte: „Komm doch mal in mein Studio. Und häng mit mir ab.“ Und das tat sie. Wir haben uns unterhalten und es war wie: „Willst du einen Song schreiben?“ „Ja. Lass uns einen Song schreiben.“ Und dann kam mir einfach aus dem Nichts dieser Song in den Sinn. Sie sah mich mit diesen Augen an. Als wollte sie sagen: „Ich habe sie vermisst.“ Wir haben nicht viel darüber nachgedacht. Und einfach den Text geschrieben. Zu dieser Zeit hatte sie Probleme mit Carey [Hart]. Also haben wir diesen Song geschrieben.

Als ich „ Served Like A Girl “ hörte, dachte ich: „Oh Mist, ich habe all diese Songs, die nie von Künstlern veröffentlicht wurden. Wir werden 100 Prozent der Einnahmen an die weiblichen Veteranen spenden.“ Wir wollten etwas Besonderes für sie tun. Ich habe meine Songs durchgesehen. Und alle gefragt, ob ich die Songs verwenden darf. Alecia hat Ja gesagt. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Sie und ich, vielleicht wird es nicht morgen sein. Aber es wird eine andere Zeit für uns geben. Weil wir zusammen viel zu kreativ sind. Das spürt man einfach.

12. Christina Aguilera, „America“ (2017)

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Christina kam gerade aus „The Voice“ und wollte unbedingt etwas verändern. Also kam sie zu mir. Und ich sagte: „Komm verdammt noch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Konzentriere dich einfach auf die Musik und deine Stimme. Schmeiß den ganzen anderen Mist weg. Steig aus dem verdammten Stuhl.“

Sie wollte ein echtes, organisches, cooles Album machen. Und so kamen wir auf diesen Song. Die Zeilen über den „alten Mann“ und das „Herz aus Gold“ habe ich absichtlich geschrieben. Das war meine Anspielung auf Neil Young. Auch hier machte ihr Gesang das Ganze glaubwürdiger. Es schien so gar nicht Christina zu sein. Und es fühlte sich an, als wäre es genau das, was wir tun sollten. Ich sagte: „Lass uns das richtig cool machen. Wie ein limitiertes Live-Album.“ Das war also der Plan, ein Lo-Fi-Americana-Album zu machen. Und dann hieß es: „Christina wird ihre Version von Lemonade machen.“ Sie wollte diesen Song nicht veröffentlichen. Weil er nicht repräsentativ für sie war.

Wir haben diesen Song kurz vor Trumps Wahl geschrieben. Und ich glaube, er wäre ein verdammt großer Hit geworden. Hätten wir diesen verdammten Song damals veröffentlicht, wäre er überall auf Platz eins gelandet. Also habe ich gefragt, ob ich den Song wenigstens auf „Served Like a Girl“ veröffentlichen darf, wenn er sonst nirgendwo erscheinen wird. Und sie haben Ja gesagt.

13. Dorothy, „Flawless“ (2018)

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Dorothy Martin ist meine Künstlerin. Ich bin ihr Manager. Und das ist ein Album, das ich liebe, ihr ganzes Album „20 Days in the Valley“. Es gibt keine andere Sängerin, die so singt wie sie. Sie hat eine raue Stimme. Sie ist wie Grace Slick oder Courtney oder Stevie Nicks. Sie ist ein Rockstar. Sie hat einfach alles. Sie war mit Greta Van Fleet auf Tour und die Leute fangen an, sie zu kennen. Es gab eine große Lücke für diesen Typ Frau. Und die Leute lieben den Rock-Aspekt. Da ist diese Rockerin, die sehr nach den 60ern klingt und auf der Bühne eine knallharte Frau ist.

„Flawless“ ist ein großartiger Song über ein Desaster. Es geht um jemanden, der über eine Beziehung spricht, in der dieser Typ einfach all deine Sachen auf die Straße geworfen hat. Als wärst du Müll. Und sie versucht im Grunde zu sagen: ‚Ich bin nicht makellos. Aber ich werde mich so behandeln, als wäre ich es.‘ Du versuchst einfach, dich in einer Situation zu stärken, in der dich jemand nicht mit dem Respekt behandelt, den du verdienst. Dieser Song hat eine riesige Resonanz. Er hat es auf Platz acht der Rockcharts geschafft. Was seit Jahren keiner Frau mehr gelungen ist.

14. Dolly Parton, „Girl in the Movies“ (2018)

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Dolly ist der beste Mensch auf diesem Planeten. Oh mein Gott, was für eine Ausstrahlung. Ich wurde gefragt, ob ich vielleicht einen der Songs [für den Soundtrack von „Dumplin’“] produzieren möchte. Und ich sagte: „Das ist mir scheißegal. Ich würde sogar für sie steppen, während sie zu Mittag isst. Ruft bloß niemanden anderen an. Ich mache das verdammt noch mal umsonst. Es ist mir egal. Ruft bitte niemanden anderen an.“

Wenn ich Dolly-Platten höre, höre ich alles. Sogar die Küchenspüle. Ich höre viel Twang, ich höre viel von diesem, ich höre viel von jenem. Ich wollte das Ganze vereinfachen. Wollte einfach, dass ihre Stimme mehr im Vordergrund steht. Ich wollte ihr mehr Rohheit verleihen.

Am nächsten Tag hatten wir eine Songwriting-Session. Vorher sagte ihr Manager: „Dolly hat schon sehr lange mit niemandem mehr Songs geschrieben.“ Alle haben mich darauf vorbereitet, dass es okay ist, wenn wir keinen Song hinbekommen. Ich sitze mit ihr da, stelle das Mikrofon auf. Wechsle das Mikrofon für einen anderen Song. Und sie sagt: „Also, was machen wir morgen?“ Und ich sage: „Nun, wir schreiben etwa fünf oder sechs Songs.“ Sie sieht mich an, als würde sie sagen: „Oh, langsam. Mal sehen, ob wir überhaupt einen hinbekommen.“ Ich glaube, sie mochte einfach sofort mein Ego. Mein Selbstbewusstsein.

Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel Ausdauer hat wie ich

Im Studio sah sie genauso aus wie Dolly. Alles. Bis ins kleinste Detail. Sie hat nichts ausgelassen. Ich sagte: „Ich habe eine Idee.“ Ich spielte ihr die Melodie und den Refrain vor und hatte „Girl in the Movies“ als Zeile. Sie sagte: „Oh, das gefällt mir. Das ist wie das Mädchen im Film.“ An einem Tag schrieb sie den gesamten Text. Es war, als hätte ich meine kreative Seelenverwandte getroffen. Es war so einfach und so frei und mühelos. Und sie ist so talentiert darin, Geschichten zu erzählen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel Ausdauer hat wie ich.

Bin ein wenig wild, ein wenig nervös, ein wenig laut. Ich bin aggressiv. Will die Dinge so, wie ich sie will. Und ich habe von ihr gelernt, mich ein wenig zu beruhigen. Dolly sagte immer: „Es gibt einen Grund, warum all das passiert. Wenn wir das nicht getan hätten, wäre vielleicht etwas anderes passiert.“ Man muss die Dinge einfach laufen lassen. Und so kitschig das auch klingen mag, ich habe tatsächlich damit angefangen. Und es fühlt sich besser an, die Dinge laufen zu lassen. Sie hat mich weicher gemacht.

15. Willa Amai, „Here You Come Again“ (2018)

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Sie ist eine Künstlerin von mir. Sie ist 14 Jahre alt. Willa hatte gehört, dass ich mit Dolly zusammenarbeite. Und sie schickte mir dieses Arrangement von „Here You Come Again“. Ich dachte: „Heilige Scheiße – was ist das?“ Dann habe ich es komplett vergessen. Und wir haben über „Here You Come Again“ gesprochen, weil sie den Song unbedingt im Film haben wollten. Und ich sagte: „Ich habe ganz vergessen, dass ich euch etwas vorspielen wollte.“ Ich habe ihnen Willas Version vorgespielt. Zu diesem Zeitpunkt war Willa 13. Und sie sagten: „Oh mein Gott. Das müssen wir nehmen.“

Jetzt denke ich: „Wie zum Teufel soll ich Dolly Parton dazu bringen, ein Duett mit dieser 13-Jährigen zu singen, die noch niemand gehört hat?“ Also fahre ich nach Nashville, spreche mit Dolly. Und sage: „Hey, hast du meine 13-jährige Willa mit ‚Here You Come Again‘ gehört?“ Sie meinte: „Nein, habe ich nicht. Wer ist Willa?“ Ich sagte: „Sie ist wie eine kleine Carole King. Und ein totaler Trottel. Ein kleines nerdiges Kind. Sie ist ein Savant. Und sie hat diese Version deines Songs gemacht, bei der sie einen völlig anderen Ansatz gewählt hat.“ Und sie meinte: „Lass mich mal hören.“

„Oh mein Gott. Der Name ist derselbe. Willa“

Also habe ich es ihr vorgespielt. Es war Dollys Idee [ein Duett mit Willa zu singen]. Sie sagte: „Es wäre schön, wenn sie singt und ich dann einsetze. Dann würde ich ihr sozusagen den Staffelstab übergeben.“ Dann sagte sie: „Oh mein Gott. Der Name ist derselbe. Willa.“ Willa ist die Figur aus dem Film. Ich bin total aus dem Häuschen.

Die Botschaft lautet: Ehrgeiz ist das Wichtigste, um es zu schaffen. Man kann so talentiert sein, wie man will. Aber das gilt für alle kleinen 12- und 13-Jährigen da draußen. Talent ist nur ein Teil davon. Aber es ist unser Ehrgeiz, unsere Motivation, unser Antrieb, erfolgreich zu sein. Gebt eure kreative Vision verdammt noch mal nicht auf. Wenn ihr daran festhaltet, könnt ihr verdammt noch mal Adele werden.