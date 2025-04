Lemmy Kilmister: Mein Leben in 15 Songs

40 Jahre lang, bis zum Tod von Lemmy Kilmister 2015, waren Motörhead eine der authentischsten Rock-Bands. Die Kollegen von Frontmann Lemmy Kilmister hatten sich schon zur Ruhe gesetzt, sind trocken geworden sind und haben sich im Großen und Ganzen von ihren dionysischen Lastern verabschiedet. Lemmy aber trank, spielte und quälte die Trommelfelle der Fans bei Konzerten mit gefährlich hohen Dezibelzahlen bis ganz zum Schluss.

Obwohl er eine Autobiografie geschrieben hatte und Gegenstand einer Dokumentation war, war Kilmisters Lebensgeschichte in seinen Liedern verankert. Sie beginnt mit „Motörhead“, einem Lied, das er noch während seiner Zeit bei den Space-Rock-Pionieren Hawkwind über seine Liebe zum Speed schrieb. Eine Vorliebe, die dazu führte, dass er in Kanada verhaftet und aus der Band geworfen wurde. Unerschütterlich lackierte er seinen psychedelisch-farbenen Bassverstärker schwarz, gründete eine Band, die nach diesem Song benannt wurde. Und machte fröhlich weiter.

Auf einem für Motörhead typischen rasanten Rave nach dem anderen sang Kilmister über all die Dinge, die er liebt. Er ertrinkt im Klang des donnernden „Overkill“. Lemmy verliert alles beim Glücksspiel auf dem todesrasselnden „Ace of Spades“. Er erkundet seine Begeisterung für den Krieg in „Bomber“, „March ör Die“ und etwa tausend Songs dazwischen. Und er dehnt seine von Reptilien inspirierten Sex-Metaphern so weit wie möglich aus, in „Love Me Like a Reptile“, „Snake Bite Love“ und sogar „Killed by Death“ („Wenn du meine Eidechse drückst, werde ich meine Schlange auf dich legen“).

„Ich habe ein gutes Vokabular“, sagt er trocken. „Ich bin Engländer, wissen Sie“

Wenn er im Gespräch über seine eigene Musik und Poesie nachdachte, war er jedoch mehr als unverblümt. Warum sollte er „Die Jagd ist besser als der Fang“ schreiben? „Aber das ist es doch, oder?“ erzählt er Rolling Stone 2015 mit seiner rauen Stimme. Und wie entstehen abstrakte Texte wie in seinem Anti-Fernsehnachrichten-Epos „On Your Feet or on Your Knees“? „Ich habe ein gutes Vokabular“, sagt er trocken. „Ich bin Engländer, wissen Sie.“

Nach eigenen Angaben war er am meisten vom geradlinigen Rock ’n‘ Roll beeinflusst. Er nennt Little Richards „Good Golly Miss Molly“, das er allein aufgeführt hat, als eine seiner wichtigsten Inspirationen. Aber er hat sich auch mit Rockabilly in einer Gruppe mit dem Schlagzeuger der Stray Cats, Slim Jim Phantom, namens Head Cat und Punk beschäftigt, als er mit den Damned, Ramones und Wendy O. Williams spielte.

Und der Einfluss von Motörhead auf Hard Rock und Metal ist unbestreitbar. Kilmister schrieb zusammen mit Ozzy Osbourne die Songs „I Don’t Want to Change the World“ und „Mama, I’m Coming Home“. Er gewann einen Grammy für seine Coverversion von Metallicas „Whiplash“, nachdem diese ihm mehrfach Tribut gezollt hatten. Lars Ulrich erklärte sich sogar einmal zum Präsidenten des Fanclubs der Band. Und spielte auf Dave Grohls Probot-Album mit.

2015 veröffentlichten Motörhead ihr 22. Album Bad Magic , ihr fünftes in einem Jahrzehnt. Es ist vollgepackt mit 12 Original-Songs. Darunter „The Devil“, bei dem der Queen-Gitarrist Brian May als Gastmusiker mitwirkt, und einer ehrfürchtigen Coverversion des Rolling-Stones-Songs „Sympathy for the Devil“.

„Mir geht es gut, weißt du“, sagte Lemmy Kilmister damals. „Ich sterbe noch nicht.“

„Motörhead“

Das habe ich geschrieben, als ich bei Hawkwind war. Wir waren im Studio und haben das letzte Album aufgenommen, auf dem ich zu hören war. Warrior on the Edge of Time. Wir fingen an zu spielen. Es kam gut an und wir nahmen es auf die B-Seite von „Kings of Speed“. Der Song handelte von Speed. Das war ein Thema für Hawkwind, und deshalb wurde ich gefeuert. Ich habe sie nie gefragt, was sie von Motörhead hielten. Es war mir egal, was sie davon hielten. Ich betrachte „Motörhead“ jedoch nicht als einen prägenden Song. Dieser Song ist für mich längst vorbei.

„White Line Fever“

Motörhead (1977)

Das war der erste Song, den ich für Motörhead geschrieben habe. Ich habe ihn nur geschrieben, weil wir nicht genug für das Album hatten. Ich war ziemlich beeindruckt von mir selbst. Wir haben ihn auf die B-Seite von „Leaving Here“ gepackt. In jenen Tagen hat man Songs, die man auf dem Album haben wollte, nicht auf die B-Seite gepackt. Es musste etwas Besonderes sein, um das Interesse der Leute zu wecken. Aber wir haben ihn trotzdem auf das Motörhead-Album gepackt.

Es geht nicht speziell um Kokain. Sondern um Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen. Ein Junge gerät in die Scheiße. Es geht darum, am Boden zerstört, am Ende, im Arsch zu sein. Ich habe noch nie anders Musik geschrieben.

„Overkill“

„Overkill“ (1979)

Phil [Taylor] hatte die Idee für das Schlagzeugriff, das Double-Time-Ding. Und dann haben wir uns einfach mit dem Bass darauf eingelassen. Wir haben immer viel in dieser Art gemacht. Wir haben es bei Top of the Pops gespielt. Es war schön, es dem Publikum zu vermitteln. Aber die Sache ist die, dass diese Show immer geschmacklos war. Ich glaube, dem Publikum in der Show hat es gefallen. Aber wenn man ihnen sagt, sie sollen Boogie tanzen, dann tanzen sie Boogie. Also weiß ich nicht, ob es stimmt, dass es ihnen gefallen hat.

Die Show wird nicht mehr produziert und ich vermisse sie nicht wirklich. Ich weiß, dass viele Metal-Bands „Overkill“ gecovert haben. Aber ich denke nicht viel über unseren Einfluss nach. Wir sind einfach nur älter [lacht]. Es ist schön, wenn man Tribut gezollt bekommt. Aber das ist für mich nicht das Ende der Welt. Wir sind damit beschäftigt, neue Sachen zu schreiben.

„Stay Clean“

Overkill (1979)

Ich sage nur: „Bleib clean und hör auf deine Eltern.“ Ich habe nicht wirklich an jemanden Bestimmten gedacht, als ich es schrieb. Es geht nicht um Drogen oder Alkohol. Es geht nur darum, clean zu bleiben. Ich habe versucht, Mel Tormé zu kopieren, wie in „I’m Comin‘ Home Baby“. Aber das Lied ist nicht so geworden [lacht]. Es ist seitdem in unseren Setlisten, seit ich es geschrieben habe.

Ich erinnere mich nicht mehr an viel aus der Zeit um Overkill herum. Aber ich weiß noch, dass die Zusammenarbeit mit Phil und Eddie [Clarke, Gitarre] damals einfach war. Und Eddie hat am Ende ein gutes Solo gespielt. Der Produzent Jimmy [Miller] hat ihn aufgenommen, wie er seine Gitarre gestimmt hat, und er sagte: „Ich bin bereit.“ Ich sagte: „Okay, wir haben es verstanden.“ Aber er war nicht sauer. Jimmy hat einen sehr guten Job gemacht.

„Bomber“

Bomber (1979)

Als ich das Lied schrieb, las ich gerade Len Deightons Buch Bomber. Es handelt von einem Bombenangriff auf Deutschland, bei dem die Briten die falsche Stadt trafen. Und davon, was in der Luft von beiden Seiten vor sich geht.

Es ist ein wirklich gutes Buch. Ihr solltet es lesen. „Bomber“ war das erste Lied, das ich über den Krieg geschrieben habe. Wir haben für die Tour ein großes Bomber-Beleuchtungsgerät gebaut, das wir immer noch haben. Es ist riesig. Etwa 12 Meter hoch, 8 oder 9 Meter breit und hat beleuchtete Propeller. Es wird von einem Lastwagen gezogen. Wir nehmen es mit auf diese Jubiläumstour. Veranstalter müssen extra bezahlen, wenn sie wollen, dass wir es mitbringen.

„Over the Top“

„Bomber“ B-Seite (1979)

Es geht darum, verrückt zu werden. „Bitte sag mir, dass ich nett bin/verrückt bin.“ Einfach nur verrückt. Was weiß ich schon über das Durchdrehen? Ich habe acht Jahre lang LSD genommen. Ich weiß, wie es ist, verrückt zu werden.

Wir haben das Lied in der Tonart A geschrieben, was für uns etwas anders war. Das Lied ist immer noch im Programm. Manche Lieder kann man einfach nicht abschütteln. Sie schleichen sich immer wieder in die Setlist ein.

„Ace of Spades“

Ace of Spades (1980)

Es ist immer noch sehr beliebt. Wenn wir es auf der Bühne spielen, lieben es alle. Aber als wir es schrieben, machten wir gerade ein Album. Es ist einfach nur ein verdammter weiterer Song. Ich fand ihn ziemlich gut. Aber ich dachte nicht, dass er so gut war. Ich habe also keine besonderen Erinnerungen daran, ihn geschrieben zu haben. Er enthält einen Stepptanz-Teil, Phil [Taylors] Solo. Als er es so nannte, gab es eine große Debatte. „Nehmen wir es raus oder lassen wir es drin?“ Und dann haben wir es drin gelassen. Ich war überrascht, als der Song durchstartete. Er ist nicht besser als alle anderen.

Ich habe damals ein bisschen gezockt. Aber ich habe keine guten Glücksspielgeschichten. Sondern nur viele schlechte. Ich habe viel Geld verloren. Ich habe früher an der Küste in Wales gelebt. Und das war alles, was es gab. Es gab einen Spielautomaten im örtlichen Café. Und gleichzeitig gab es eine Jukebox, also war ich bestens versorgt. Ich bin kein Pokerspieler, ich spiele Spielautomaten. Spiele sie, seit ich etwa 18 war, als du in Bars kamst. Ich traue keiner Form des Glücksspiels, bei der Menschen involviert sind. Ich mag die Automaten lieber.

„Stand by Your Man“

Stand by Your Man E.P. (1982)

Das habe ich nicht geschrieben, aber wir haben es mit Wendy O. Williams gemacht. Wendy war ein Problemkind. Sie war überall. Es war für alle etwas unangenehm. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Es war nicht einfach, mit ihr im Studio zu arbeiten. Später haben wir ihr „No Class“ gewidmet, weil sie keine Klasse hatte [lacht]. Sie war sehr gut im Bett.

„Marching Off to War“

Another Perfect Day (1983)

Nach „Bomber“ war dies einer der ersten Songs, die ich über den Zweiten Weltkrieg schrieb. Der Kalte Krieg machte mir keine großen Sorgen. Ich war damit beschäftigt, Musiker zu sein.

Zu dieser Zeit kam Brian [Robertson, früher bei Thin Lizzy] als Gitarrist dazu. Ich weiß noch, dass Brian Wochen für ein Solo brauchte. Ich wollte es einfach hinter mich bringen und fertigstellen. Er sagte immer wieder: „Ich mach’s noch mal. Ich mach’s noch mal.“ Dies und das, dies und das. Mir gefiel, was er schließlich zustande brachte. Aber er war die ganze Zeit über eine Nervensäge bei diesem Album. Es war die ganze Zeit über so: „Wir nehmen noch drei Gitarren auf, zwei Soli kommen rein und raus.“

Ziemlich langweilig. Es ist keine Tragödie. Aber als wir fertig waren, hatten wir wirklich gute Arbeit geleistet. Jetzt gefällt mir alles daran.

„Hellraiser“

March ör Die (1992)

Als ich mit Ozzy [für Osbournes Album No More Tears ] schrieb, schickte mir sein Manager einfach ein Tonband, das ich abspielte. Und er machte [Ozzy-Imitation] „Aaaeeeaaeeeaah“. So in der Art. Und dann muss man sich Wörter ausdenken, die dazu passen. Ich glaube, es hat 10 Minuten gedauert. Wir haben eine Weile an „Hellraiser“ gearbeitet.

Das Problem war, dass du es verlangsamt hast, damit ich einige Töne treffe. Und dann haben wir es wieder beschleunigt. Deshalb klingt es so langsam. Ich weiß nicht, ob Ozzy meine Version des Songs mochte. Er hat es nie gesagt.

„On Your Feet or on Your Knees“

Bastards (1993)

Das Stück ist sehr schnell und hat Rhythmuswechsel. Es ist auf unserem ersten Album mit unserem Schlagzeuger Mikkey [Dee]. Er ist in Ordnung. Er spielt schneller als ich. Der Text dieses Liedes ist abstrakt. „Ich weiß, was der Blinde sieht/Auf deinen Füßen oder auf deinen Knien.“ Das darf man als Songwriter. Wenn ich schreibe, schüttele ich manchmal meine eigenen Worte aus dem Ärmel. Ich schreibe sie auf und lache mich dann kaputt. Ich kann ziemlich gut mit Worten umgehen.

Was ist mir von diesem Album in Erinnerung geblieben? Ich erinnere mich, dass es niemand gekauft hat. Es war dieses obskure deutsche Label, das uns das meiste Geld angeboten hat. Also haben wir es genommen. Und dann konnten wir verdammt noch mal nicht verhaftet werden. Ich habe es nicht bereut, zu diesem Label gegangen zu sein. Ich bereue nichts.

„Broken“

Overnight Sensation (1996)

Es ist ein ungewöhnlicher Song, mit den Akkorden und dem Rhythmus. Ich mag ihn, weil er nicht dem entspricht, was wir normalerweise machen. Und der Refrain geht so: „Zerbrochen, zerbrochen, die Wahrheit muss ausgesprochen werden/Zu spät, um Jungfrauen zu sein, zu früh, um Huren zu sein.“ Das ist ein Lied für alle.

„In the Black“

Inferno (2004)

Ich habe es geschrieben, um es meiner schwarzen Freundin heimzuzahlen. Ron Jeremy hat uns einander vorgestellt, und das ist cool. Wir waren 20 Jahre lang mal zusammen, mal getrennt. Wir versuchen immer noch, es am Laufen zu halten. Sie geht nicht mit uns auf Tournee. Das erlaube ich nicht. Ich habe ihr nicht gesagt, dass es in dem Lied um sie geht, als ich es geschrieben habe. Sie weiß es immer noch nicht.

„The Thousand Names of God“

Motörizer (2008)

Das Lied sticht für mich einfach heraus, weil ich den Rhythmus mag. Es gibt keinen Rhythmus, den Mikkey nicht spielen kann. Er ist einfach gut. Das ist nichts, womit ich mich selbst herausfordern wollte. Ich kann Songs schreiben. Ich schreibe sie seit 40 Jahren.

Bei Motörhead ist es wirklich ganz einfach. Wir haben in den letzten Jahren so viele Platten aufgenommen. Es ist mit den Jahren einfacher geworden, seit wir 1995 wieder zu dritt sind. Aber Phil [Campbell und Dee] sind schon seit Jahrzehnten in der Band.

„Thunder & Lightning“

Bad Magic (2015)

Es ist eigentlich nur ein bisschen Rock ’n‘ Roll. Dieses Album war ziemlich einfach. Bei den Proben sind uns ein paar gute Riffs eingefallen. Die Art und Weise, wie die Songs heutzutage entstehen, ist sehr unterschiedlich. Manchmal komme ich mit den Songs an. Manchmal kommen sie von selbst. Und dann geht es einfach boom, boom, boom.

Wir nehmen uns etwa eine Woche Zeit, um unsere Riffs zusammenzustellen. Und dann gehen wir ins Studio. Wir haben zwei Wochen lang aufgenommen, was nicht schlecht ist. Ich schreibe meine Texte im Studio, nachdem wir den Rhythmus-Track haben. Das Schreiben von Texten fällt mir jetzt meistens leicht. „Thunder & Lightning“ kam mir in etwa 10 Minuten leicht über die Lippen.