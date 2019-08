Vergangene Woche zitierte die junge Pflegekraft Christina Settani Texte ihrer Lieblingsband Linkin Park, um einen Mann vom Freitod abzuhalten. Auf der State Road 408 in Florida bemerkte sie aus ihrem Auto einen verzweifelt aussehenden Mann und stieg aus Sorge, er wolle sich etwas antun, aus.

Wie „WKMG-TV“ berichtete, fiel ihr gleich Linkin Parks „One More Light“ ein, um dem Mann zu zeigen, dass es Leute gibt, die sich für ihn interessieren und seinen Tod mit aller Kraft verhindern wollen. „Ich bin stehengeblieben, weil ich mich auch schon einmal in einer ähnlichen Situation befand. Jemand musste ihm zeigen, dass man sich für ihn interessiert. Ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber er hat viel geweint“, so Settanni. „Who cares if one more light goes out? / Well, I do“, heißt es in dem Song.

Es ist wahrscheinlich, dass ihr Einsatz dem Mann das Leben rettete. „Ich hoffe, er hat das als Zeichen interpretiert“, so ein Polizist der kurz darauf am Ort des Geschehens eintraf. Der suizidgefährdete Mann wurde in eine Klinik eingewiesen. Wie Settani erklärte, denke sie nach wie vor jeden Tag an ihn.

Linkin-Park-Sänger Chester Bennington hatte sich 2017, im selben Jahr wie auch Chris Cornell, das Leben genommen.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.