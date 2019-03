Linkin Park: Mutter von Chester Bennington teilt letztes gemeinsames Foto

Susan Eubanks, die Mutter des 2017 verstorbenen Chester Bennington, hat anlässlich seines Geburtstages am Mittwoch (20. März) das letzte gemeinsame Foto mit der Öffentlichkeit geteilt. „Das letzte Mal, dass ich meinen wundervollen Jungen gesehen habe“, postete sie auf Twitter und gratulierte ihrem Sohn zum Geburtstag.

Chester Bennington, der sich im Juli 2017 das Leben genommen hatte, wäre dieses Jahr 43 Jahre alt geworden.

„Meteora“ von Linkin Park hier bestellen

„Es ist sehr lange her, dass ich etwas gepostet habe, aber angesichts des Geburtstags meines Sohnes wollte ich euch wissen lassen, dass ich okay bin und meinen Jungen sehr vermisse“, twitterte Eubanks sichtlich emotional.

Kooperation

Das letzte Foto, dass Bennington und seine Mutter zu Lebzeiten miteinander zeigt, betitelte sie mit der Unterschrift: „Das letzte Mal, dass ich meinen wundervollen Jungen gesehen habe! Happy Birthday an das Beste, was jemals an einem Frühlingsanfang passiert ist. Ich liebe dich und vermisse dich so sehr!“

Der ehemalige Linkin-Park-Sänger Chester Bennington, der lange an Depressionen litt, nahm sich am 20. Juli 2017 im Alter von 41 Jahren in seinem Wohnsitz im kalifornischen Palos Verdes Estates das Leben.