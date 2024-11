Linkin Park: Gehen sie mit My Chemical Romance auf Tour?

Linkin Parks Mike Shinoda hat bekannt gegeben, die Band hätte eine gemeinsame Tour mit My Chemical Romance im nächsten Jahr „angefragt“. Zuletzt zusammen getourt hatten die beiden Bands vor 17 Jahren.

Ob daraus was wird?

In einem Discord-Chat antwortete Gründungsmitglied und Rapper Mike Shinoda einem Fan, der über die hohe Wahrscheinlichkeit einer ausverkauften Tour diskutierte, wenn Linkin Park und My Chemical Romance sich zusammentäten. „Wir haben angefragt, aber beide Bands planen bereits große Tourneen, jede für sich“, schrieb der Co-Frontmann.

Also Pustekuchen? Wahrscheinlich. Zumindest mit Blick auf die bereits angekündigten Support-Acts für die „Long Live The Black Parade“-Stadiontour von My Chemical Romance in Nordamerika nächstes Jahr. Eine hochkarätige Liste: Violent Femmes, 100 Gecs, Wallows, Garbage, Death Cab For Cutie, Pixies, sogar Alice Cooper. Nicht dabei: Linkin Park. „Ich liebe diese Jungs, ich bin sicher, ihre Tour wird unglaublich“, so Shinoda in seiner Antwort auf Discord.

Linkin Park bereitet sich ebenfalls schon auf ihre Tour vor, auch hierzulande. Die Social-Media-Accounts mehrerer bundesdeutscher Stadien, in Frankfurt, Düsseldorf, Hannover und Berlin, haben am Dienstag (13. November 2024) Posts mit einem „Counting To Zero“-Bildschirm abgesetzt. Verwiesen wird auf den Donnerstag (14. November), um 13 Uhr. Dann gibt’s wohl Tourdaten. „From Zero“ ist das neue Album von Linkin Park betitelt, das am Freitag (15. November) erscheint.

Es besteht Hoffnung

Ganz auszuschließen ist eine Zusammenarbeit in der Zukunft allerdings nicht. Schon 2007 teilten sich die beiden Rockbands für Linkin Parks „Project Revolution“ die Bühne. Damals war es die erste große US-Tour von Linkin Park zu ihrem Album „Minutes To Midnight“.

My Chemical Romance sei dabei die erste Wahl gewesen. Das gab der bereits verstorbene LP-Sänger Chester Bennington damals laut Fan-Wiki „Linkinpedia“ in einem Interview mit „Revolver“ bekannt. Demnach habe My-Chemical-Romance-Sänger Gerard Way sich auch positiv über die gemeinsame Zeit geäußert. An die Zusage erinnerte er sich laut „Linkinpedia“ so: „Es war ein sofortiges Ja. Wir sind eine Band, die sich nicht gerne wiederholt. Und wir hatten noch nie die Gelegenheit, mit einer Band aufzutreten, die anders ist, vor der wir aber so viel Respekt haben, was ihre Arbeitsweise angeht.“

Wiederholungsbedarf?

An die „Project Revolution“-Tour wird sich Gerard Way wohl auch noch aus einem anderen Grund gerne zurückerinnern. Dort lernte er damals seine Frau Lyn-Z kennen, Bassistin der Band Mindless Self Indulgence. In einem Interview mit „Nerdist“ machte der Sänger 2017 dafür vor allem Chester Bennington verantwortlich. „Seine Band und uns auf Tour zu bringen, das hat mein Leben verändert. Ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben jetzt ein tolles Leben und eine Tochter“, so Way. Wenn das nicht mal Grund genug für eine Wiederholung ist?! Vielleicht ja zum 20. Hochzeitstag – im Jahr 2027.