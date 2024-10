Linkin Park präsentiert neuen Song „Over Each Other“ (Musikvideo)

Am 15. November ist es soweit: Linkin Park veröffentlichen ihr neues Album „From Zero“. Mit „Over Each Other“ haben sie nun am 24. Oktober bereits zum dritten Mal einen Vorgeschmack auf die neue Platte gegeben.

„Over Each Other“-Video mit koreanischen Einflüssen

Dabei lieferten sie gleich mal ein offizielles Musikvideo dazu ab. Hier kann man die neue Sängerin Emily Armstrong sehen, die dieses Mal sogar den Lead-Gesang übernommen hat. Anders als sonst, denn normalerweise teilt sich Linkin Park die Parts zwischen den einzelnen Sängern auf. Joe Hahn und Armstrong sollen das Video nach ihrem Konzert am 28. September in Südkorea gedreht haben. Der DJ teilte auf Instagram mit: „Es war ein Traum von mir, eines Tages bei einem Projekt in Korea Regie zu führen und das ist passiert! Wir haben die koreanische Seite des Ganzen umarmt und dafür gesorgt, dass es sich wie ein K-Drama anfühlt.“ Der Song handelt von einer zerbrechenden Beziehung.

Hier das offizielle Musikvideo sehen:

Berichten des Magazins „Loudwire“ zufolge, meinte Armstrong: „Dieser Song ist ein ganz besonderer für mich, da es mein erster Solo-Gesang bei Linkin Park ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage!“ Nachdem sie im letzten Jahr mit der Gruppe mehr Zeit zusammen verbrachte habe, begann sie wohl immer mehr, sich an der musikalischen Gestaltung zu beteiligen.

„Over Each Other“ ist der Nachfolger von zwei Songs, die bereits für das Album angekündigt wurden: „The Emptiness Machine“ und „Heavy Is The Crown“.

Folgende 11 Tracks können wir auf dem Album erwarten:

1 From Zero (Intro)

2 The Emptiness Machine

3 Cut The Bridge

4 Heavy Is The Crown

5 Over Each Other

6 Casualty

7 Overflow

8 Two Faced

9 Stained

10 IGYEIH

11 Good Things Go

Die Band tourt in diesem Jahr noch in Städten wie Paris oder Dallas, aber nicht in Deutschland. Auf nächstes Jahr dürfen wir uns aber freuen, denn anscheinend wollen Linkin Park auch hierzulande auf einigen Festivals spielen. Welche das sein werden, wissen sie angeblich selbst noch nicht.