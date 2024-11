Linkin Park Underground (LPU): Kommt man so schneller an Linkin-Park-Tickets?

Am heutigen Donnerstag (14. November 2024) ist die Bombe geplatzt: Linkin Park kommen im Rahmen ihrer „rom Zero“-Welttournee auch nach Deutschland und in die Schweiz. Hier gibt es Infos zu Linkin-Park-Tickets.

Linkin Park live:

From Zero World Tour 2025

Mo. 16.06.2025 Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

Mi. 18.06.2025 Berlin, Olympiastadion

Fr. 20.06.2025 Bern, Bernexpo

Di. 01.07.2025 Düsseldorf, MERKUR Spiel-Arena

Di. 08.07.2025 Frankfurt, Deutsche Bank Park

Supports:

Hannover – Architects | Berlin – Architects | Dusseldorf – Architects & jpegmafia | Frankfurt – Architects & jpegmafia | Bern – offen

Telekom Prio Tickets für Deutschland:

Di., 19.11.2024, 12:00 Uhr (Online-Presale, 69 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom für Deutschland:

Di., 19.11.2024, 12:00 Uhr (Online-Presale, 69 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Ticketmaster Presale für Deutschland:

Do., 21.11.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 23 Stunden)

www.ticketmaster.de/fe…e/presale/

Allgemeiner Vorverkaufsstart für Deutschland und Schweiz:

Fr., 22.11.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-linkin-park-475

Vorverkauf über LPU

RTL und Telekom bieten damit die schnellstmögliche VVKs-Möglichkeit an. Zwei Tage vor regulärem Vorverkaufsstart am 22. November. Es gibt jedoch noch eine Möglichkeit, schneller an Linkin-Park-Tickets ranzukommen. Einen Tag früher nämlich. Am 18. November.

Dafür muss man Mitglied sein im „Linkin Park Underground“, dem offiziellen Fanclub von Linkin Park. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten. Wir zitieren von der LP-Homepage:

„Der Vorverkauf von LPU-Tickets für die „From Zero World Tour 2025“ steht Linkin-Park-Underground-Mitgliedern mit einer gültigen Passport Plus- oder Legacy-Mitgliedschaft offen. Passport Plus-Mitgliedschaften, die bis zum 24. August 2024 erworben werden, werden als „Legacy“ bezeichnet und erhalten einen bevorzugten Vorverkauf, sobald dieser verfügbar ist.

Passport Plus-Mitgliedschaften, die ab dem 5. September 2024 erworben werden, erhalten Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf, sobald dieser verfügbar ist.“

Soll heißen: Wer erst NACH der Reunionankündigung im September Mitglied geworden ist, erhält Zugang zu einem „exklusiven Vorverkauf“.

Und weiter:

LPU PIT-Tickets sind an ausgewählten Terminen erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen exklusiven Stehplatz mit allgemeiner Zulassung. An ausgewählten Terminen sind auch LPU Reserved-Tickets erhältlich, bei denen es sich um Sitzplätze in einem bestimmten Bereich des Veranstaltungsortes handelt. Sie können Sitzplätze in diesem Bereich erwerben, um die Show zusammen mit den Mitgliedern von LINKIN PARK UNDERGROUND zu genießen. Außerdem werden VIP-Pakete von On The List Presents während aller LPU-Vorverkäufe an ausgewählten Tourterminen zum Kauf angeboten.

Der Vorverkauf für LPU Legacy beginnt am Montag, dem 18. November, um 10 Uhr Ortszeit

Der Vorverkauf für LPU Passport Plus beginnt am Montag, dem 18. November, um 12 Uhr Ortszeit

Ihren individuellen Vorverkaufs-Code finden Sie in Ihrem LPU-Kontoportal. Vollständiger Zeitplan erscheint morgen, am 15. November 2024.

Demnach haben neue LPU-Mitglieder einen Zeitnachteil von zwei Stunden gegenüber „Legacy“-Mitgliedern, aber einen Zeitvorteil von einem Tag gegenüber RTL- und Telekom-Kunden. Die Bevorzugung der „Legacy“-Mitglieder ist wirkt nicht so ungerecht, wie es auf den ersten Blick erscheint. Damit werden Mitglieder geehrt, die Linkin Park sieben ereignislose Jahre, die Jahre nach Chester Benningtons Tod, die Stange gehalten haben.