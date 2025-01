Linkin Park: Jetzt kann man Emily Armstrong A capella röhren hören

Linkin Park veröffentlichen bereits am morgigen Freitag (24. Januar 2025) eine A-cappella-Version ihres aktuellen Albums „From Zero“. Das im November vergangenen Jahres veröffentlichte Werk war das erste seit dem Suizid Chester Benningtons 2017. Und das erste mit der neuen Sängerin Emily Armstrong. „From Zero“ kletterte in vielen Ländern, darunter in Deutschland, auf Platz eins der Charts.

Das Album, darunter die Singles „Heavy Is The Crown“ und „The Emptiness Machine“ gibt es nun also auf „From Zero – A Cappellas“ zu hören.

Linkin Park auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwei Billboard-Awards

Linkin Park haben im Dezember 2024 bei den 2024 Billboard Music Awards zwei Preise abgeräumt. Ausgezeichnet wurden sie als beste Rockgruppe und beste Hard-Rock-Künstler. Die Band konnte sich damit in beiden Kategorien gegen Namen wie Good Neighbours, The Red Clay Strays, Bad Omens oder Hardy durchsetzen.

Seit dem Gewinn des Awards „Modern Rock Artist Of The Year“ in den Jahren 2001 und 2003 sind es ihre ersten, vom Branchenriesen verliehenen Auszeichnungen.

Die Preise werden seit 1990 ausschließlich basierend auf den digitalen und physischen Verkäufen, der Radiopräsenz oder Streamingzahlen von Künstler:innen vergeben.

Linkin Park holen sich schwere Trophäe ab

In einem kurzen Dankes-Video kurz vor ihrem Auftritt mit „The Emptiness Machine“ bei der Preisverleihung richteten sich Linkin Park an ihr soziales Umfeld, das sie unterstützt hatte. „Wir danken euch vielmals. Wir haben zu vielen Menschen zu danken: unseren Freunden, unserer Familie, all unseren Teams und allen, mit denen wir an diesem Album gearbeitet haben. Und danke, Billboard.“

Beim Hinausgehen auf die Bühne teilte Mike Shinoda noch beiläufig mit, wie „schwer“ ihre Trophäe sei.

Hier geht es zu dem Dankes-Video von Linkin Park.

Nicht in allen Kategorien erfolgreich

Dass die 2024 nach langer Abwesenheit zurückgekehrte Gruppe sich gute Chancen auf einen Preis ausrechnen konnte, war nach ihrem erfolgreichen Album „From Zero“ und zehn in der Chartspitze vertretenen Songs in den „Billboard Hot Hard Rock Songs“ zu erwarten.

In einer der größten Kategorien, „Top Duo/Group“, mussten sich Shinoda, Armstrong und Co. allerdings den US-Mexikanern Fuerza Regida geschlagen geben.

Taylor Swift bricht alle Rekorde

Großer Gewinner des Abends war erwartungsgemäß Taylor Swift. Sie konnte bei den Billboard Music Awards zum vierten Mal den Preis als „Top Artist“ gewinnen. Damit ist sie vor Drake, der diesen Preis dreimal bekam, alleinige Rekordhalterin. Den Award als beste weibliche Künstlerin erhielt die 35-Jährige sogar schon zum sechsten Mal.