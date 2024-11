Linkin Park: So war ihr Pyro-Auftritt bei der „League Of Legends“-WM (Video)

Am Samstag (2. November) fand das Finale der „League Of Legends“-Weltmeisterschaft statt. Den Auftakt des Events machten dabei drei musikalische Gäste. Darunter auch Linkin Park. Erfahrt hier mehr zur E-Sport-Veranstaltung, bei dem die Nu-Metal-Band aus den USA die Hauptattraktion war.

So sah die Eröffnungszeremonie mit Linkin Park & Co. aus

Das Weltturnier spielte sich in der Londoner o2-Arena ab. Den Startschuss für die Veranstaltung gab Ashnikko, die ihren Song „Paint The Town Blue“ debütierte, der auch die sogenannte Hymne für die „League Of Legends“-Animations-Serie ist. Danach spielten Forts und Tiffany Aris den Track „Still Here“ live. Der Höhepunkt des Events sollte anschließend der Linkin-Park-Auftritt sein. Denn sie lieferten den Titellied für die diesjährige Weltmeisterschaft. Das besagte Stück: „Heavy Is The Crown“. Die Single, die auch auf ihrer am 15. November erscheinenden Platte „From Zero“ zu finden sein wird, gaben sie auf der o2-Bühne zum Besten.

Mitten beim Gig gab es jede Menge Pyro- und Laser-Einsatz und noch während Sängerin Emily Armstrong sich die Kehle aus dem Leib sang, wurden die Teilnehmenden der WM nach und nach vorgestellt.

Hier die Eröffnungszeremonie ansehen, Linkin Park gibt’s ca. ab Minute 7:

Mehr zur „League of Legends“: Es handelt sich dabei um ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (kurz: MOBA). Und bei der Weltmeisterschaft handelte es sich um die größte E-Sport-Veranstaltung weltweit. Bei dem Wettkampf in der englischen Hauptstadt trat nun das koreanische Team T1 gegen das chinesische Team Bilibili Gaming an. Letztlich konnte das Team T1, mit dem Gamer „Faker“ an der Spitze, sich den Titel holen – und das zum fünften Mal. Das Viertel- und Halbfinale fand für einige Tage gegen Ende Oktober in der Adidas Arena in Paris statt.

„Heavy Is The Crown“ als Serien-Soundtrack

Bei dem vorherigen Medientag zur Weltmeisterschaft sprachen Linkin Park über „Heavy Is The Crown“ und auch über die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier. Dazu Mike Shinoda: „Als wir unsere neue Musik zusammenstellten, war es ganz natürlich, dass die Gespräche über „League Of Legends“ und „Worlds“ begannen. Ich denke, es gibt eine Menge Synergien zwischen dem, was sie kreativ machen, und dem, was wir machen. Es gibt auch eine Menge Synergien zwischen den Fangemeinden.“ Linkin Parks „Heavy Is The Crown“ soll außerdem als neue Variante auf dem Soundtrack für die zweite Serienstaffel von „Arcane“ zu hören sein.

Rund ums Staffelfinale von „Arcane“

Die erste Staffel der „League Of Legends“-Animation gibt es bereits auf Netflix zu sehen. Mit der Fortsetzung soll es drei Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Parts weitergehen – genauer gesagt am 9. November. Die zweite Staffel wird dabei in drei Teilen herauskommen. Der zweite Akt soll am 16. November releast werden, der letzte und wohl auch finale Part am 23. November. Auch wenn es um „Arcane“ dann erstmal auserzählt sei, haben die „LoL“-Macher wohl noch weitere Pläne im Kopf. „Arcane ist nur die erste von vielen Geschichten, die wir in Runeterra erzählen wollen.“