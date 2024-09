Linkin Park steuern den diesjährigen Worlds-Song für „League of Legends“ bei. Der Titel des Tracks lautet „Heavy Is The Crown“ und ein dazugehöriges Musikvideo erscheint am 24. September. Doch was genau hat es damit auf sich?

Für die Weltmeisterschaft von „League of Legends“ am 25. September um 20 Uhr haben Linkin Park das Titelstück bereitgestellt. Worum es sich hier dreht? „League of Legends“ ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (kurz: MOBA). Und bei der Weltmeisterschaft, die in der Riot Games Arena (Am Studio 20D, 12489 Berlin) stattfinden wird, handelt sich um die größte E-Sport-Veranstaltung weltweit, was jede Menge Interessierte anziehen wird. Dabei kämpfen die besten Teams aus neun Regionen um den Titel des „League of Legends“-Weltmeisters. Das Finale des Jahres 2023 brach vorherige Rekorde und wurden zum meistgesehenen E-Sport-Event aller Zeiten.

Initiiert wird das Ganze von Riot Games, die überhaupt erst Linkin Park mit ins Boot holten. Mike Shinoda, Rapper und einer der Sänger der Band, lässt via Pressemitteilung über die Zusammenarbeit wissen: „Es war eine großartige Erfahrung, mit Riot zusammenzuarbeiten, um diese Hymne für die globale „League of Legends“-Community zu schaffen. Der Song vereint unseren typischen Sound mit frischer Energie, und wir freuen uns, dass die Spieler und Fans das erleben können.“

Maria Egan, Global Head of Music bei Riot Games sagt über das Arbeiten mit Linkin Park in der Pressemitteilung: „Jedes Jahr warten die ‚League‘-Spieler auf diesen musikalischen Moment, und wir sind stolz darauf, 2024 mit Linkin Park zusammenzuarbeiten. ‚Heavy Is The Crown‘ fängt perfekt die Geschichte der diesjährigen Worlds ein und ist eine kraftvolle Ergänzung zu unserem Musikvideo.“

Linkin Park reihen sich in die Liste von namhaften Artists wie Imagine Dragons, Lil Nas X und Zedd ein, die bereits „League of Legends“-Titeltracks beigesteuert haben.

Sieben Jahre nach dem Tod von Sänger Chester Bennington sind Linkin Park 2024 mit Emily Armstrong als neuer Sängerin zurückgekehrt. Bevor am 15. November mit „From Zero“ die Comeback-Platte der Band erscheint, spielten sie bereits Live-Gigs, darunter einen in Hamburg.