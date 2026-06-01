Linkin Park: Diesen Song werden sie nicht mehr live spielen

Ein Artikel aus dem Juli 2025.

Acht Jahre ist es her, dass sich der frühere Linkin-Park-Sänger Chester Bennington im Jahr 2017 das Leben nahm. Seitdem hat sich bei der Band einiges verändert. Seit 2024 steht Emily Armstrong als neue Sängerin auf der Bühne. Zuvor war sie Teil der Gruppe Dead Sara.

Dieser Song wird gestrichen

In einem aktuellen Interview mit dem britischen „Guardian“ sprechen Armstrong und Frontmann Mike Shinoda über das Comeback der Band. Dabei kommt auch zur Sprache, welche Titel sie künftig nicht mehr live spielen möchten. Dazu zählt unter anderem der Song „One More Light“, der gleichzeitig der Titelsong des gleichnamigen Albums ist – der letzten Platte, die Linkin Park mit Bennington aufgenommen haben.

Das ist der Hintergrund

„[Der Song wurde ursprünglich] für eine Frau bei unserem Label geschrieben, mit der wir zusammengearbeitet haben und die verstorben ist“, erklärt Shinoda im Interview. „Nach Chesters Tod glaubte die Welt, dass das Lied von ihm handle. Und deshalb ist es einfach zu traurig, um es zu spielen.“

Linkin Park auf großer Welttournee

Mit Ausnahme ihres letzten Albums mit Bennington präsentiert sich Linkin Park auf ihrer aktuellen Tour mit einem breiten Querschnitt durch ihre Diskografie – so auch beim Konzert Mitte Juni in Berlin.

Die Europa-Headlinetour ist mittlerweile abgeschlossen, Ende des Monats beginnt der Nordamerika-Abschnitt der Tour. Für Deutschland stehen bereits neue Termine fest: 2026 kehrt die Band für jeweils zwei Konzerte in Hamburg und München zurück und wird zudem als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten.

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