Sorge um Lionel Richie: Konzert abgebrochen

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Lionel Richie hat seinen Auftritt in der Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, vorzeitig beendet, nachdem er sich unwohl gefühlt hatte. Rund 55 Minuten nach Showbeginn kündigte der Musiker eine unerwartete Pause an – so berichtet es die „Minnesota Star Tribune“.

Richie, 77, erklärte dem Publikum, er leide unter Schwindelgefühlen, weshalb er seinen Hit „Dancing on the Ceiling“ sitzend auf der Bühne performt hatte. „Wenn du dich schwindelig fühlst, setz deinen Arsch hin“, sagte er.

Nach einer Darbietung von „Three Times a Lady“ am Klavier bat Richie um eine Pause und verließ die Bühne. Seine Band blieb noch weitere 15 Minuten, bevor auch sie abtrat. Vierzig Minuten später, gegen 22:50 Uhr, erschien Saxophonist Dino Soldo und dankte dem Publikum für seine Geduld. „Leider geht es Lionel nicht gut“, sagte er. „Er wird nicht weitermachen können. Weitere Informationen werden folgen.“

Auftaktnacht der gemeinsamen Tour

Der Abend war gleichzeitig die Eröffnungsnacht von Richies gemeinsamer Tournee mit Earth, Wind & Fire. Earth-Wind-&-Fire-Drummer John Paris erklärte der „Minnesota Star Tribune“, Richie habe vor der Show keinerlei Anzeichen einer Erkrankung gezeigt.

Die 26-stationige Tournee startete in Minnesota und soll mit Stopps in New Yorks Madison Square Garden sowie dem Intuit Dome in Los Angeles fortgesetzt werden, bevor sie am 14. August im Moody Center in Austin endet.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026

Am Dienstagabend hatte Richie auf seinen Instagram Stories noch seine Dankbarkeit für die bevorstehende Tour zum Ausdruck gebracht. „Danke an alle in meiner Band und meinem Crew für die harte Arbeit, die Hingabe und die langen Stunden, die ihr investiert habt, um uns für diese Tour bereit zu machen“, schrieb er. „Es braucht ein unglaubliches Team hinter den Kulissen, damit das alles möglich wird, und ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar.“