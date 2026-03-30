Lisa wird der erste K-Pop-Star mit einer Las-Vegas-Residency

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Lisa schreibt diesen Herbst ein weiteres Kapitel Musikgeschichte: Sie wird die erste K-Pop-Künstlerin, die eine Las-Vegas-Residency absolviert.

Die Blackpink-Rapperin und -Sängerin bespielt zwei Wochenenden im Caesars Palace und steht am 13., 14., 27. und 28. November im Colosseum auf der Bühne. Der allgemeine Ticketverkauf startet am 23. April um 19 Uhr MEZ. Details zu ihrem Set und möglichen Gastauftritten ihrer Blackpink-Kolleginnen sind noch nicht bekannt.

Die Ankündigung folgt kurz nach der Blackpink-EP „Deadline“, dem ersten neuen Material der Gruppe seit „Born Pink“ aus dem Jahr 2022. Lisa veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr Soloalbum „Alter Ego“ mit Gästen wie Rosalía („New Woman“), Doja Cat und Raye („Born Again“), Megan Thee Stallion („Rapunzel“) und weiteren.

Von der Leinwand nach Vegas

Nach ihrem Schauspieldebüt in der dritten Staffel von „The White Lotus“ wird Lisa auch auf der großen Leinwand aktiv bleiben: Sie ist in dem kommenden Netflix-Aktionsthriller „Tygo“ zu sehen, einem Spin-off von „Extraction“. An ihrer Seite spielen Lee Jin-uk aus „Squid Game“ und der koreanische Schauspieler Don Lee. Außerdem entsteht derzeit bei Sony Music Vision eine Dokumentation über sie, Regie führt Sue Kim.

Als „The White Lotus“ im April 2025 zu Ende ging, blickte Lisa auf die Arbeit mit Mike White und den Abschied von ihrer Figur Mook zurück. „Es war die größte Ehre, in dieser Show mein erstes Schauspielprojekt zu absolvieren – an der Seite so unglaublicher Schauspieler. Und ich bin so stolz, meine Kultur teilen und die Schönheit Thailands der Welt zeigen zu können. Mook hat mein Leben verändert, weil ich durch sie mehr über mich selbst und meine Möglichkeiten gelernt habe. Meine Sonntagabende werden sich viel leerer anfühlen, aber ich verlasse ‚The White Lotus‘ mit einem erfüllten Herzen.“