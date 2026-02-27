Blackpink: Das Comeback-Mini-Album „Deadline“ ist da!

Blackpink haben ihr neues Mini-Album „Deadline“ veröffentlicht – ihr erstes offizielles Release seit über drei Jahren. Das Album umfasst fünf Tracks, darunter die Single „Jump“, und ist das dritte Mini-Album in Blackpinks Karriere.

Zusammen mit dem Album veröffentlichten Blackpink ein Musikvideo zum hymnischen, EDM-getränkten Album-Cut „Go“.

Blackpink hatten „Deadline“ – das denselben Namen trägt wie ihre kürzliche Welttournee – im Januar angekündigt. Das Mini-Album ist nach „Square Up“ (2018) und „Kill This Love“ (2019) das dritte seiner Art. Ihr bislang letztes Studioalbum, „Born Pink“, erschien 2022.

Die Single „Jump“ kam zuerst

Noch vor dem Mini-Album hatten Blackpink im Juli ihre offizielle Comeback-Single „Jump“ geteilt. Für den Track holte sich das Quartett aus Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa eine ganze Armada an Songwritern ins Boot: TEDDY, Diplo, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii und Jesse Bluu. Produziert wurde der Track von Diplo, 24, Boaz Van De Beatz, Zecca und Ape Drums.

Seit der Veröffentlichung von „Born Pink“ haben sich die Mitglieder von Blackpink vor allem auf ihre Solokarrieren konzentriert. Rosé veröffentlichte das Soloalbum „Rosie“, das unter anderem „Apt.“ enthielt – ihre Hit-Kollaboration mit Bruno Mars. Lisa brachte letztes Jahr ihr eigenes Soloalbum „Alter Ego“ heraus und war außerdem in der jüngsten Staffel von „The White Lotus“ zu sehen, die in Thailand gedreht wurde. Jennie veröffentlichte letztes Jahr ihr Solodebüt „Ruby“, Jisoo ihre EP „Amortage“.

Nach ihrer Solopause kehrten Blackpink letztes Jahr mit der Deadline World Tour zurück. Sie startete im Goyang Stadium in Seoul und endete im Januar in Hongkong. Im August wurden Blackpink als erste K-Pop-Girlgroup überhaupt Headliner im Wembley Stadium. Bei der Show huldigten sie einer Girl-Group-Sensation, die vor ihnen da war, und performten die 1996er Debütsingle der Spice Girls, „Wannabe“.

YG Entertainment über das Album

YG Entertainment, das Label der Gruppe, erklärte in einem Statement rund um die Veröffentlichung von „Deadline“: „Selbst inmitten des intensiven Zeitplans einer groß angelegten Welttournee haben die Mitglieder erhebliche Zeit und Mühe in die Perfektionierung dieses Albums investiert. Wir sind überzeugt, dass es ein Werk ist, das sowohl die individuellen musikalischen Fähigkeiten der vier Mitglieder als auch ihre Synergie als Team verkörpert. Wir bitten um Ihre weitere Unterstützung, während Blackpink erneut einen bedeutenden Eindruck in der globalen Musikindustrie hinterlässt.“