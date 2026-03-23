Blackpinks Jennie performt Tame Impalas „Dracula“ live in Hongkong

Jennie hat „Dracula“ am Sonntagabend beim Hongkonger Musikfestival Complex Live zum ersten Mal live gespielt. Die Blackpink-Sängerin betrat die Bühne der AsiaWorld-Expo für ein Solo-Set, das sich auf Tracks aus ihrem Album „Ruby“ konzentrierte – und nutzte die Gelegenheit, „Dracula“ zu präsentieren, den Tame-Impala-Song, den sie kürzlich neu aufgenommen hat.

Jennie und Tame Impala hatten den Track im Februar gemeinsam veröffentlicht; das Original stammt vom aktuellen Album „Deadbeat“ der australischen Band. In der neuen Version verleiht Jennie den Vocals eine ganz eigene Note – wie nun auch live zu erleben war.

„Ruby“, ihr Debüt-Soloalbum, hatte Jennie letzten März über ihr eigenes Label Odd Atelier und Columbia Records herausgebracht. Das 15 Tracks umfassende Werk entstand in Zusammenarbeit mit Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ und Kali Uchis.

Blackpink und die Deadline World Tour

Nach diesem Release fanden sich Blackpink für ein neues Mini-Album zusammen: „Deadline“, das im Februar erschien, enthält fünf Songs, darunter die Comeback-Single „Jump“. Die dazugehörige Deadline World Tour endete im Juli in Hongkong. Im August schrieben Blackpink Geschichte und wurden als erste K-Pop-Girlgroup, die das Wembley Stadium headlinete. Während der Show zollten sie einer Vorgängerin Tribut und spielten die 1996er Debütsingle der Spice Girls, „Wannabe“.

Tame Impala hatten „Deadbeat“ im Oktober veröffentlicht. Das Album ist das fünfte Studioalbum der von Kevin Parker angeführten Gruppe. Parker beschrieb das lang erwartete Nachfolgewerk zu „The Slow Rush“ von 2020 als „eine Art futuristischen primitiven Rave-Act“.