Lizzos neues Album ist nicht mal in die Charts gekommen. Was ist passiert?

Dass Lizzo eine Ausnahmekünstlerin ist, lässt sich nicht bestreiten. Nach ihrem Durchbruch 2019 landete sie einen Hit nach dem anderen – „Juice“, „About Damn Time“, „Good as Hell“ –, räumte Grammys ab und sammelte Auszeichnungen en masse. Keine klassische Popsängerin, würzte sie ihre Musik mit funkigen Bläsern, Hip-Hop-Grooves und sogar Flöte. Bops hatte sie im Überfluss, aber gab es so etwas wie einen Lizzo-Sound? Kommt drauf an, welchen Track man nimmt.

Lizzo begann vor etwa vier Jahren mit der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum „Bitch“. Das Projekt durchlief in dieser Zeit mehrere Wandlungen. Ursprünglich sollte es „Love in Real Life“ heißen, unterstützt von einer gleichnamigen Single und dem Disco-Pop-Track „Still Bad“, beide erschienen letztes Jahr. Während Lizzo noch abwägte, welche Richtung ihr nächster Albumzyklus einschlagen sollte, hatte das breitere Poppublikum seine Meinung über sie offenbar längst gefällt.

„Bitch“ erschien am 5. Juni via Atlantic Records. In der ersten Woche wurden laut dem Musikdatenunternehmen Luminate 2.649 Exemplare verkauft und knapp 2,7 Millionen On-Demand-Streams erzielt. In der zweiten Woche brachen die Verkäufe auf 650 Einheiten ein, die Streams sanken auf knapp 900.000. Ein dramatischer Absturz gegenüber ihrem Vorgängeralbum „Special“ von 2022, das mit 39.000 verkauften Einheiten und 69.000 äquivalenten Albumeinheiten debütierte – genug für Platz zwei der „Billboard“ 200. „Bitch“ hingegen schaffte es nicht mal in die Charts. Zeit ist für die meisten Popkünstlerinnen das kostbarste Gut, und doch erklärt ihre kurze Abwesenheit einen so abrupten Fall nicht vollständig. Was also steckt dahinter?

Kein Kern, keine Fans

„Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass sie nie eine echte Kernfangemeinde hatte“, sagt ein ehemaliger leitender Label-Manager, der anonym bleiben möchte, gegenüber ROLLING STONE. „Sie war eine sehr songgetriebene, radiogetriebene Künstlerin ohne treue Stammfans – und genau die braucht man heute für eine nachhaltige Karriere.“ Lizzo selbst hat diese Perspektive in Betracht gezogen. Anfang des Monats machte sie veränderte Konsumgewohnheiten in der Musikbranche für ihre schwindende Reichweite verantwortlich. „Die Industrie hat sich in den letzten 3 Jahren so sehr verändert. Streaming hat das Radio abgelöst, und ich war ein Radio-Darling“, schrieb sie auf X. „So haben meine Fans meine Musik entdeckt.“

Lizzos bislang letzter Hot-100-Hit, „Special“ feat. SZA, hielt sich 2023 zehn Wochen in der Chart. Die Single erreichte zwar nur Platz 52, kletterte aber auf Platz 19 der Radio-Songs-Charts und auf Platz 15 der Pop-Airplay-Charts. Der Erfolg von „Special“ wurde maßgeblich durch die Durchbruchssingles „About Damn Time“ und „2 Be Loved (Am I Ready)“ gestützt.

„Als Manager sage ich: Das ist alles Quatsch“, sagt Branchenkenner Ray Daniels gegenüber ROLLING STONE über die Theorie, Streaming trage die Schuld. „Wenn du weißt, dass sich die Industrie wandelt, solltest du deine Fans rechtzeitig darauf vorbereiten. Warum sagst du ihnen nicht, sie sollen deinen Song im Radio anfordern? Das sind deine Fans – die machen, was du ihnen sagst.“ Hinzu kommt allerdings, dass das Vertrauen zwischen Lizzo und ihrem Publikum in den letzten Jahren tiefe Risse bekommen hat.

Der Vertrauensbruch

In ihrem Post erwähnte Lizzo auch „den sehr offensichtlichen und öffentlichen Angriff auf meine Karriere“, der die öffentliche Meinung maßgeblich gegen sie gewendet hat. 2023 verklagten ihre ehemaligen Backtänzerinnen sie wegen sexueller Belästigung, eines feindseligen Arbeitsumfelds und Fat-Shaming – ein Rechtsstreit, der bis heute nicht beigelegt ist. Letzten Monat sprach Lizzo mit Gayle King in „CBS Mornings“ und erklärte, sie ziehe einen Prozess einem schnellen Vergleich vor. „Ich habe keine Angst vor der Wahrheit“, sagte sie. „Die Wahrheit ist weit weniger reißerisch als die Schlagzeilen.“

Den Goodwill hat sie ohnehin schon weitgehend verspielt. Ein Vergleich würde ihn nicht zurückbringen. „Ein großer Teil ihrer Marke bestand darin, der Underdog zu sein, sehr selbstbewusst, nach dem Motto: Ich bin, wie ich bin, ich unterstütze alle, Body Positivity“, so der ehemalige leitende Label-Manager weiter. „Und wenn man dann genau für das zur Rechenschaft gezogen wird, was man als sein, in Anführungszeichen, ‚Markenversprechen‘ hochgehalten hat – nämlich die Misshandlung genau jener Menschen –, dann wollen die Fans nicht mehr, dass du gewinnst, und sie lassen dich fallen.“

In den drei Jahren zwischen „Special“ und „Bitch“ begann Lizzo, sich auf einen deutlichen Rückgang des öffentlichen Interesses einzustellen, indem sie Musik schuf, die am Rand dessen lag, was ihr Publikum von ihr kannte. Das 2025 erschienene Mixtape „My Face Hurts From Smiling“ griff auf Beats von Langzeitkollaborateur Ricky Reed und Zaytoven zurück – ihr erster Ausflug in den Rap seit langer Zeit. Ihr Debütalbum „Lizzobangers“ von 2013 hatte ihr Interesse an Hip-Hop als Performerin bereits betont; doch die meisten Hörerinnen und Hörer, die sie 2019 über „Cuz I Love You“ entdeckten, kannten das Projekt nicht – es war ein Jahr lang von den Streamingdiensten verschwunden, während sie für die Grammy Awards 2020 Wahlkampf machte.

Rap, Pop und Algorithmus

„Auf diesem Mixtape sage ich einfach: Ich scheiß drauf. ‚Ich war fett und ich war dünn / Bitches wollen trotzdem nichts von mir’“, erzählte Lizzo ROLLING STONE letztes Jahr. „So etwas könnte nie in einem normalen Lizzo-Song stehen. Ich wäre viel zu erschrocken gewesen, das in ‚About Damn Time‘ oder ‚Juice‘ einzubauen.“ „Bitch“ hingegen – obwohl zusammen mit Reed und zeitgleich mit „My Face Hurts From Smiling“ entstanden – tendiert eher zu Pop und R&B, mit Texten, die für die Massenkompatibilität womöglich glattgebügelt wurden.

„Musikalisch weiß ich nicht, was sie da treibt“, sagt ein weiterer erfahrener Musikmanager gegenüber ROLLING STONE. „Ich nehme an, sie macht keine Platten mehr wie früher, die so ankamen wie die anderen, weil die waren sehr eingängig und formatgerecht – Doo-Wop-Pop mit frecher Meme-Sprache drin.“ In einer Rezension des Albums schrieb ROLLING STONE: „‚Bitch‘ steckt voller abgenutzter Manöver und zynischer Zugeständnisse an den Streaming-Algorithmus.“

Bisher hat weder Radio noch Streaming eine der drei Singles von „Bitch“ aufgegriffen – „Don’t Make Me Love U“ erschien im März, gefolgt vom Titeltrack „Bitch“ (der Meredith Brooks‘ gleichnamigen Song von 1997 interpoliert) im Mai und „Sexy Ladies“, das eine Woche nach dem Albumrelease als Single ausgekoppelt wurde. „Sexy Ladies“, eine Zusammenarbeit mit der D.C.-Band UCB, hat von allen Tracks das größte Hitpotenzial. Produziert vom kürzlich verstorbenen Tay Keith, der letzte Woche im Alter von 29 Jahren starb, ist die Single eine Hommage an den Südsommer mit globalem Reichweitenpotenzial.

Labels und ihre Prioritäten

Reichweite hat jedoch ihren Preis. Es gab Zeiten, da zahlten Labels Unsummen, um einen Song im Radio zu platzieren und so Aufmerksamkeit zu garantieren, die dann weitere Einnahmequellen erschloss – Albumverkäufe, Konzerttickets, Merchandise. Heute ist Massenexposure günstiger zu haben, aber wie authentisch ist sie, wenn man Social Media im Grunde mit vorgetäuschter Begeisterung zuspammt? Hier kommen Budgets ins Spiel, und die Major-Labels müssen heute realistisch mit ihren Rosters umgehen. Der erfahrene Branchenkenner sagt: „Die werden es halbherzig angehen und ihr einen Rollout geben, der nach Investition aussieht, aber total lustlos ist, wahrscheinlich ohne echte Überzeugung dahinter. Und wenn was läuft, super. Weil genau das beim letzten Mal passiert ist.“ (Lizzos Management antwortete nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE.)

Lizzo unterschrieb ihren Vertrag mit Atlantic Records 2016 – drei Jahre bevor „Truth Hurts“ in der Netflix-Produktion „Someone Great“ auftauchte und auf TikTok viral ging, das sich damals gerade erst als ernstzunehmende Kraft in der Musikindustrie etablierte, nachdem es ein Jahr zuvor von Musical.ly umgebrandmarkt worden war. Bis heute wurde „Truth Hurts“ auf Spotify über eine Milliarde Mal gestreamt. „Es war ein Zufallstreffer, dass sie so durchgestartet ist“, so der erfahrene Branchenkenner weiter. „Niemand hat Millionen in sie gesteckt.“ (Erwähnenswert ist, dass das Führungsteam, das Lizzo beim Warner-Music-Label unter Vertrag nahm, inzwischen ausgewechselt wurde; Atlantic wird nun von Elliot Grainge geleitet, dem Sohn von Universal-Music-Group-Chef Sir Lucian Grainge – einem direkten Konkurrenten. Business as usual in einer Branche, die Vitamin B liebt.)

Lizzo nutzte den Moment voll aus. Im Dezember 2019 gab sie ihr „Saturday Night Live“-Debüt, und nur wenige Monate später gewann sie den Grammy für Best Pop Solo Performance für „Truth Hurts“ und Best Urban Contemporary Album für „Cuz I Love You“. Den Schwung hielt sie mit „About Damn Time“ aufrecht, das 2023 als Record of the Year ausgezeichnet wurde. „Sie ist eigentlich besser aufgestellt als viele andere Künstlerinnen, um wirklich erfolgreich zu sein – deshalb ist das so verblüffend“, sagte der erfahrene Branchenkenner. „Aber es zeigt auch eine klassische Schattenseite der Industrie: Die Musikbranche kümmert sich überhaupt nicht um ihre Legacy-Artists. Wenn du abtauchst, bist du für dein Label buchstäblich nichts mehr.“

Selbstvermarktung und Hoffnung

Im Mai nahm Lizzo die Promotion für „Bitch“ selbst in die Hand. „Mein Label hängt keine Plakate auf, also mache ich es selbst“, sagte sie in einem Social-Media-Video, das sie beim Plakatieren als One-Woman-Street-Team zeigt. „Du hast 26,4 Millionen Follower auf TikTok und 11,2 Millionen auf Instagram, Menschen, die du mit einem Knopfdruck erreichen kannst – und du gibst immer noch dem Label die Schuld“, sagt Daniels. „Willst du mir erzählen, dass du, statt mit deinen Fans über deine Musik zu reden, mit ihnen darüber redest, dass das Label deine Musik nicht promoted?“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Labels eine bestehende Fangemeinde als Voraussetzung sehen, bevor sie überhaupt Interesse an einer Künstlerin zeigen. Das minimiert ihr Risiko und gibt ihnen Sicherheit bei ihren Investitionen. Aber ohne Belege für Streaming-Potenzial und Verkaufszahlen müssen sie bereit sein, das Risiko einzugehen. Die meisten sind es nicht. „Es ist sehr politisch und dreht sich immer darum, wohin das Geld fließt. Überall ist das so. Es geht um Geld und Macht hinter einem Artist“, sagte der erfahrene Branchenkenner. „Deshalb liebten Artists Clive Davis und Jimmy Iovine – weil die eine Lizzo genommen und hochgezogen hätten, auch wenn es ihr gerade nicht gut lief.“

Im selben Sommer wie „Special“ landete Sam Smith mit Kim Petras auf „Unholy“ einen ihrer dauerhaftesten Hits seit Jahren. In diesem Jahr gelang Zara Larsson der Durchbruch, auf den sie ein ganzes Jahrzehnt hingearbeitet hatte – maßgeblich unterstützt durch eine unverwechselbare visuelle Ästhetik und Songs mit genug Charme, um hängenzubleiben. Angesichts der Natur des Pops im Jahr 2026 wäre es unklug, bei fast jedem Künstler ein Comeback auszuschließen. „Ich glaube, es gibt immer Hoffnung für jeden Artist. Ein Hit heilt alles“, sagte der erfahrene Branchenkenner. „Aber es kann viele Jahre dauern – oder nie kommen.“

Wohin geht Lizzos Weg von hier? „Ich glaube nicht, dass sie fertig ist“, sagt Daniels. „Das ist nur ein Moment, der ihr in Erinnerung ruft, dass sie noch Arbeit vor sich hat.“