Lizzo ist zurück – aber ihr Herz scheint nicht dabei zu sein

Manche Kulturphänomene zeigen einem schlagartig, wie weit 2019 schon zurückliegt – „Bon Appétit“-Videos, Theranos-Anspielungen, die zynisch-optimistische Welt von „The Good Place“. Und dann ist da Lizzo: die aus Houston stammende, in Minneapolis aufgewachsene Rapperin, Produzentin und Flötistin, die nach Jahren des Buzz und kritischer Anerkennung in den 2010ern mit ihrem dritten Album „Cuz I Love You“ den großen Durchbruch erlebte – ein spritziges, eingängiges Schaufenster ihres Talents und ihrer Ausstrahlung. Dazu kam das Wiederaufleben ihrer Single „Truth Hurts“, einer von Piano getragenen Abrechnung mit einem Ex, die auf Platz eins kletterte.

Seitdem verlief Lizzos Karriere in Höhen und Tiefen. Ihr 2022er-Nachfolger „Special“ brachte den leichtfüßigen Charterfolg „About Damn Time“, der einen Grammy für die Record of the Year gewann; sie war auf dem Blockbuster-Soundtrack „Barbie: The Album“ vertreten und spielte Flöte auf Dolly Partons Version von „Stairway to Heaven“. Außerdem wurden zwei Klagen wegen Belästigung und weiterer Vorwürfe gegen sie eingereicht – eine von drei ehemaligen Backup-Tänzerinnen, eine weitere von einem Kostümbildner. Lizzo wies alle Anschuldigungen entschieden zurück und kämpft weiterhin vor Gericht dagegen an. In der Zwischenzeit versuchte sie weiterzumachen: In einem Gespräch mit Keke Palmer Ende 2024 erklärte sie, die Erfahrungen hätten ihr „gesunde Grenzen“ gelehrt, und veröffentlichte wenige Monate später die selbstbewusste Single „Love in Real Life“.

Diese Single und ihre Nachfolgerin kamen am Markt nicht sonderlich an. Lizzo rüstete sich neu mit dem letztjährigen Mixtape „My Face Hurts From Smiling“, einem selbstsicheren Werk, das in einem kreativen Zweiwochensprint entstand. Doch während jene hingeworfene Veröffentlichung noch spielerisch und energiegeladen wirkte, klingt „Bitch“ – das reguläre Album, das Lizzos Reihe von Abrechnungen fortsetzt – müde und trocken. Ihre beißende Schlagfertigkeit wirkt geronnen, und die allzu offensichtlichen Interpolationen älterer Pop-Hits hinterlassen den Eindruck eines zynischen Griffs nach zerstreuten Hörerinnen und Hörern. (Als Lizzo kürzlich den Wandel der Hörgewohnheiten kommentierte – „die Industrie hat sich in den letzten 3 Jahren so sehr verändert. Streaming hat Radio ersetzt & ich war ein Radio-Liebling. So haben meine Fans meine Musik entdeckt“, schrieb sie auf der Plattform, die früher als Twitter bekannt war – war das eine Erinnerung an ihr musikindustrielles Gespür.)

Starke Momente, schwache Interpolationen

„Bitch“ hat seine Auftrumpf-Momente. „Sexy Ladies“ ist ein triumphaler Song-of-the-Summer-Kandidat: Das Stück verwandelt den 2022er-Track „Sexy Lady“ der D.C.-Go-Go-Band UCB – der seinerseits den 1987er-Hit „Don’t Disturb This Groove“ von The System samplete – in eine Get-ready-with-me-Hymne. Das schlendernde „Little Black Cat“ verströmt die Stimmung einer vernebelten Kristallvision, während Lizzo Numerologie, Astrologie und allerlei esoterische Praktiken beschwört, um einen Liebhaber zurückzuholen.

Auf dem bluesigen „Whose Hair Is This“ entfaltet Lizzo ihre schiere Stimmkraft, während sie über eine fremde rote Haarsträhne im Bett ihres Liebhabers ausrastet. Während ihre Backgroundsängerinnen schmeicheln und eine vintage Orgel summt, steigert sie sich vom Zusammenbruch über die Vorzüge ihrer romantischen Rivalin bis zu einem volltönenden Schrei – bis ihr Ausraster abrupt endet, als ihr einfällt, dass sie neulich tatsächlich eine rote Perücke getragen hat. Der Fake-out würde besser landen, hätte sie denselben Trick – das Untergraben der eigenen Song-Prämisse in letzter Sekunde – nicht bereits im vorherigen Track eingesetzt: dem poppig-punkigen Nachtschicht-Instagram-Absturz „She Stole My Man“, dessen 100-Meilen-Spirale über einen begehrten Typen damit endet, dass Lizzo sich einredet, er sei sowieso nicht so attraktiv gewesen.

Die UCB-Interpolation ist grandios, aber andere Rückgriffe auf die Vergangenheit zünden nicht. Der Titeltrack greift den Refrain von Meredith Brooks‘ gitarrenbegleitetem 1997er-Hit „Bitch“ auf und holt sich Inspiration bei Lizzos einstiger Kollaborationspartnerin Missy Elliott – klingt aber eher nach einem Griff in den Neunziger-Alternative-Algorithmus als nach einem eigenständigen Statement. Zeilen wie „If I lost some followers, it ain’t a loss“ wirken ein bisschen zu sehr nach Beteuerung. „Don’t Make Me Love U“ erinnert an ein laues Mashup aus ABBAs „The Winner Takes It All“ und Tina Turners „The Best“ – fairerweise sei erwähnt, dass der Song Letzteres sowie Bon Jovis „Livin‘ on a Prayer“ im Credit aufführt.

Katt Williams und die Abrechnung

Den eigentlichen Wendepunkt erreicht „Bitch“ gegen Ende des üppigen „That GRRRL“, wenn Katt Williams‘ Verteidigung des Stars einspielt: „They came after Lizzo, and she is unproblematic.“ Es folgt „Too Nice“, in dem Lizzo ihre Gegner über gläserne Pianos und gebürstete Drums abrechnet. „It’s always ‚Drinks on me’“, seufzt Lizzo zu Beginn des Songs, um später zu knurren: „You’d be workin‘ at the mall if it wasn’t for me.“ (In dieser Wirtschaftslage?) Das schwelgerische „Like a Crime“ folgt, in dem Lizzo zwischen Wut und Gleichgültigkeit gegenüber einem namenlosen Betrüger pendelt, der „broke my heart and stole my life“, während sich eine Gewitterwolke aus Gitarren zusammenbraut. Während der Song ausklingt, bleibt eine einzelne arpeggierte Gitarre übrig, deren gebrochener Akkord sich weigert, sich aufzulösen.

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War das alles ein Traum? „Goodmorning“, der sonnenhelle Abschluss, stellt diese Frage implizit: Es klingt wie ein Single-Camera-Sitcom-Titelsong mit witzigeren Lyrics („You know the way Jesus turned water to wine?/ Well, I’ma turn water to Pedialyte“, zwinkert Lizzo) und einem aufmunternden Imperativ. Der tonale Bruch zu den drei vorangegangenen Tracks ist so drastisch, dass er den Begriff „toxische Positivität“ heraufbeschwört. Das könnte Absicht sein – der Song endet damit, dass Lizzo über ein ausgedehntes Outro in den Sonnenuntergang tanzt, vermutlich während sie die Mittelfingergeste nachahmt, die auf dem Cover von „Bitch“ einen Remix bekommt.