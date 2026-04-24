Lola Young startet noch einmal durch

Lola Young sitzt an einem Flügel in der Crypto.com Arena in Los Angeles, ihre Hände schweben über den Tasten. Es ist fünf Monate her, seit sie das letzte Mal auf der Bühne stand, und alle im Saal haben ihre Augen auf sie gerichtet. Sie wartet einen Moment und beginnt. Die melancholische Melodie einer kargen, reduzierten Version ihres Hits „Messy“ erfüllt die Arena. Der Song baut sich langsam auf und bereitet den Weg für die entwaffnende Kraft ihrer Stimme. Jemand flüstert leise: „Wow!“, als sie in die erste Strophe gleitet, ihre Stimme kratzend, schmerzvoll und zerbrechlich.

Dann stürzt sie sich in einen hochfliegenden, der Schwerkraft trotzenden Gesang, und der Klang ist tief und bewegend und – „Mein Mikrofon spielt verrückt, sorry, Leute!“, ruft Young, unterbricht ihren eigenen Song mit ihrem rauen Südlondoner Akzent und rückt das Mikrofon an ihrer Hüfte zurecht. „Es macht irgendwie nur Lärm und Lärm.“ Verstärkung trifft ein. Ein paar Techniker laufen auf die Bühne, um ihr zu helfen, denn alles muss jetzt sofort geklärt werden. Es ist Youngs Probezeit, nur wenige Tage bevor sie bei den Grammys auftritt – als Teil eines Medleys, das alle Nominierten für den „Best New Artist“ präsentiert. Lola Young ist eine der Anwärterinnen in diesem Jahr, und sie arbeitet jedes Detail ihres Auftritts aus.

Die Bühne ist genau so gestaltet, wie sie bei der

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sein wird, und darunter stehen Tische mit Pappfiguren von Lady Gaga, Chappell Roan und Bad Bunny als Platzhalter für die Stars, die am Sonntag den Saal füllen werden.

Jede:r, der zum ersten Mal nominiert ist, wäre nervös, aber dieser Moment bedeutet für Young etwas Größeres. Die 25-Jährige ist eine unerschrockene, schmerzlich ehrliche Songwriterin, die in ihrer Musik weder vor Kämpfen noch vor Unsicherheiten zurückschreckt, daher ist das, was sie in letzter Zeit durchgemacht hat, kein Geheimnis. Die unverblümten Details stehen genau dort, zwischen Texten über Sex, Liebeskummer und Romantik: „I’m a dumb little addict, so I’ve been tryna quit the snowflake“, trällert sie zu dem fröhlichen Pop-Rock von „Not Like That Anymore“.

„I spent all day tryna be sober“, singt sie zu Beginn von „Dealer“, einer sonnigen Melodie, die Grübeleien über selbstzerstörerisches Verhalten überdeckt. „’Cause it’s been days, but I’ve been busy getting high/And my doctor said, ‚You’ll get sick again, you can’t mix these meds with white lines‘“, gesteht sie in dem herzzerreißenden „Who F**king Cares?“. Wenn der Track einem das Gefühl gibt, die intimsten Gedanken von jemandem mitzuhören, dann liegt das daran, dass man es tatsächlich tut – es ist ein erster Take, den Lola Young auf ihrem iPhone aufgenommen hat.

„Messy“ war nicht nur ein Hit, sondern passte zu ihrem Leben

Obwohl Young über all das offen gesprochen hat – die Höhen und Tiefen der Abstinenz, ihr Selbstbild, die Isolation und die Komplexität der schizoaffektiven Störung, an der sie seit ihrer Jugend leidet, sowie eine kürzlich gestellte ADHS-Diagnose –, nahm ihr Leben im vergangenen Jahr eine brutale öffentliche Wendung. Einerseits war es jener magische Durchbruch, den alle Künstler:innen zu verfolgen scheinen: Ihre Karriere nahm Fahrt auf und schoss dank des Erfolgs von „Messy“ in schwindelerregende Höhen – eine erschütternde, aber nachvollziehbare Ode an das Gefühl, zu viel und doch nicht genug zu sein, die auf TikTok viral ging, bevor sie stratosphärische Höhen erreichte. Anfang 2025 erreichte „Messy“ Platz 14 der „Billboard“ Hot 100 und überschritt schließlich die Marke von einer Milliarde Streams. Für Young, die seit ihren Tagen als frühreife 14-jährige Straßenmusikerin in London auf diesen Moment hingearbeitet hatte, war es fast unglaublich: „Das ist etwas, von dem ich irgendwie geträumt habe, aber man glaubt nie wirklich, dass es passieren wird.“ Die Welt entdeckte, was so viele ihrer langjährigen Fans schon immer gesehen hatten: eine auffallend aufrichtige, außergewöhnlich talentierte Künstlerin, die ihre bemerkenswerte Stimme nutzt, um zutiefst private Gefühle zu vermitteln, die viele Menschen sich nicht einmal laut auszusprechen trauen.

Elton John, der zu einem großen Fan geworden ist, bringt es auf den Punkt: „In ihrer Stimme liegt eine seltene Ehrlichkeit, die einen einfach innehalten lässt – sie ist unverfälscht, gefühlvoll und völlig ungefiltert“, schreibt er in einer E-Mail an den ROLLING STONE. „Musikerinnen wie Lola gibt es nicht oft, sie ist etwas ganz Besonderes.“

„Es war ein turbulentes Jahr“, sagt Young über ihr 2025. „Es war so verrückt und schön und aufregend, aber es war manchmal auch sehr traurig.“ Die Musikindustrie kann sich in einem unerbittlichen Tempo bewegen, besonders wenn Künstler:innen zum Star aufsteigen. Young war sehr gefragt, pendelte von einem Ende der Welt zum anderen, mit riesigen Auftritten, darunter Glastonbury und Lollapalooza Paris, und hetzte einem vollgepackten Terminkalender hinterher. Ihre Tage verliefen mit Warp-Geschwindigkeit, die Stunden waren hektisch, endlos und erschöpfend. Die ganze Zeit über hatte sie Hilfe wegen einer aktiven Kokainsucht in Anspruch genommen und arbeitete mit einem Sober-Coach zusammen, der einen Großteil des Jahres 2025 mit ihr reiste. Doch im Laufe des Jahres wurde alles immer schwerer und schwieriger.

Hinter den Kulissen steuerte sie auf eine Krise zu

„Wenn ich ehrlich zu dir sein soll, hat der Spaß immer mehr nachgelassen“, sagt sie. „Einfach kleine Dinge, die ich erledigen musste: ein Interview, ein Promo-Auftritt. Ich wusste nicht, was alles damit einhergeht. Aber ich war nicht in einer guten Verfassung, und es gibt zwei Seiten der Medaille …“, lässt sie den Satz unvollendet. „Man möchte zu allem Ja sagen, weil alles auf dem Tisch liegt, aber dann muss man das auch mit seiner psychischen Gesundheit in Einklang bringen, und ich war sehr offen in Bezug auf meine psychische Erkrankung, an der ich leide, und auch in Bezug auf all die anderen Dinge, die bei mir gerade vor sich gehen.“

In jenem Sommer erzählte Youngs Manager, Nick Shymansky, der „New York Times“, dass Young einen Rückfall erlitten und sich wieder in Behandlung begeben habe. Einige Monate später kehrte sie ins öffentliche Leben zurück und veröffentlichte am 19. September ihr drittes Album, „I’m Only F**king Myself“. Die LP, schärfer, chaotischer und edgier als ihre früheren Platten, dokumentierte ihre Erfahrungen mit Liebe, Isolation und Genesung, untermalt von mitreißenden Sounds.

Sobald das Album erschienen war, ging es zurück zur Promotion; sie trat bei Jimmy Fallon auf, gab ein YouTube-Interview und spielte für die Grammy Museum Foundation. Nach außen hin schien es ihr gut zu gehen, doch hinter den Kulissen steuerte sie auf eine Krise zu.

Der Zusammenbruch wurde in Echtheit gesehen

Die Menschen sahen den Zusammenbruch in gnadenloser Echtzeit. Am 27. September stand Young in New York auf der Bühne des All Things Go Festivals. Young spricht lieber nicht über die Einzelheiten dieses Tages, aber ein Video aus dem Pu­bli­kum zeigte, was geschah: Sie war gerade dabei, ihren Song „Conceited“ zu singen, als sie sich zur Seite drehte, als wolle sie jemandem, der dort stand, etwas sagen. Sie stolperte kurz, und Sekunden später schlossen sich ihre Augen, sie erstarrte völlig und fiel rückwärts um. Fast augenblicklich setzten sich die schädlichsten Gewohnheiten des digitalen Zeitalters durch: Der Clip verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet und wurde immer wieder auf allen Social-Media-Plattformen geteilt – der schlimmste Moment eines Menschen in endloser Wiederholung. Hunderte von Videos folgten, in denen sich Fans um Youngs Gesundheit sorgten und über den Druck spekulierten, unter dem sie stand. Die grausamsten beschuldigten sie, das Ganze vorgetäuscht und den Vorfall inszeniert zu haben, um Aufmerksamkeit zu erregen.

In den folgenden Monaten gab es viel Besorgnis und Tumult, doch nichts davon drang zu Young durch. Eine Woche nach ihrem Zusammenbruch veröffentlichte sie eine Nachricht auf Instagram: „Ich ziehe mich für eine Weile zurück. Es schmerzt mich, sagen zu müssen, dass ich auf absehbare Zeit alles absagen muss. Danke für all die Liebe und Unterstützung.“

Sie checkte in eine Einrichtung ein und schottete sich zwei Monate lang von der Außenwelt ab. Sie hatte weder ein Telefon noch Zugang zur Außenwelt. Sie war dort, während die Leute unaufhörlich über sie spekulierten. Und hier traf auch die Nachricht von ihren beiden Grammy-Nominierungen ein: „Beste Newcomerin“ und „Beste Pop-Solo-Darbietung“ für „Messy“.

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Unzählige Künstler unterstützten sie: Katy Perry schickte ihr eine Nachricht, Charli XCX schrieb ihr eine E-Mail. Kesha und Elton John meldeten sich beide bei ihr. Lady Gaga schickte eine SMS. „Das war ziemlich verrückt“, sagt Young. „Und dadurch fühlte ich mich sicherer.“ Sie würdigt ihre Fans und wie unglaublich unterstützend sie in den vergangenen Monaten waren. Dennoch war der Weg heraus ein behutsamer Prozess, bei dem ihre Gesundheit im Mittelpunkt stand. Young sagt, dass der Ansatz diesmal anders ist als bei früheren Genesungsversuchen: Die Einrichtung, die sie aufgesucht hat, verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und konzentriert sich auf Therapie und Psychologie, anstatt ausschließlich die Sucht zu behandeln. Seit sie dort ist, besucht sie AA-Treffen und hat einen Sponsor. Sie betont, dass sich auch ihr Verhältnis zur Arbeit verändert hat. „Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist, mental einen Gang runterzuschalten und mir Zeit zum Verarbeiten zu nehmen“, sagt sie. „Freie Tage, das ist wirklich wichtig. Die Zeit mit Freunden genießen, mit Menschen, die einen lieben.“ Aber sie musste sowohl schwierige Momente als auch Kritik bewältigen, besonders nachdem sie Shows und Auftritte abgesagt hatte. „Es gab jede Menge Hass. Aber weißt du was? Scheiß drauf“, sagt sie. „Wenn man was tut, gibt es immer ein paar Arschlöcher, die Scheiße reden. Aber gleichzeitig war es, wie gesagt, eine Entscheidung, die ich treffen musste, und es war traurig, dass ich das tun musste. Was hätte ich sonst tun sollen – sterben? Das war die Realität, wohin meine Sucht führte.“

„Ich möchte Musik machen, zu der man weinen, lachen, sich trennen und verlieben kann.“

Auch dieser virale Clip hat sie eingeholt. „Ich habe ihn mir angesehen, ja“, sagt sie stoisch. „Ich habe ihn ein- oder zweimal gesehen und bin seitdem nicht mehr wirklich darauf zurückgekommen. Natürlich werde ich nicht danach suchen.“ Sie lacht trocken und gequält. „Das ist nichts, wonach ich suchen möchte.“ Ihre Stimme wird etwas leiser. „Aber ich bin sehr dankbar, dass es passiert ist, denn es war – wie nennt man das? So etwas wie ein Wendepunkt, der es mir ermöglichte, heute hier zu sein, der es mir ermöglichte, besser für meine Fans zu sein, besser für die Zukunft und besser für mich selbst.“

All das führt uns zurück zu den Grammys, zurück zu den Proben und zurück auf den Weg der Genesung und Heilung, den sie eingeschlagen hat. Sie wirkt ausgeglichen, gelassen und selbstbewusst schreitet sie von der Bühne zu den Monitoren. In der Nähe schaut ihr Team zu, und als die Probe vorbei ist, herrscht vor allem Aufregung. „Ich war weg, habe mir eine Auszeit genommen, und das ist ein wunderschönes Comeback“, hatte Young mir zuvor gesagt. „Es fühlt sich an wie ein Moment, an den ich mich erinnern werde, und vielleicht erinnern sich auch andere daran, hoffentlich. Es fühlt sich an wie das Richtige, zu dem ich zurückkehren kann.“

Eine Rede hatte sie für die „Grammys“ nicht vorbereitet

Ein paar Tage später betritt Young erneut die Grammy-Bühne. Sie spielt das Intro zu „Messy“ auf dem Klavier, und dieses Mal spielt sie weiter und trifft jede Note. Sie erhält Standing Ovations. Doch der denkwürdigere Moment kommt später in der Show, als Charli XCX den Preis für die beste Pop-Solo-Performance überreicht, eine stark besetzte Kategorie, zu der auch Justin Bieber und Lady Gaga gehören. „Ich kann mich sehr gut mit diesem Song identifizieren“, sagt Charli und verkündet Young als Gewinnerin für „Messy“. Youngs Kiefer fällt herunter, sie springt von ihrem Stuhl auf und eilt zur Bühne. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich keine Rede vorbereitet habe!“, ruft sie ins Mikrofon. „Offensichtlich habe ich keine. Es ist chaotisch!“ Sie bedankt sich bei ihrem Team und ihrer Familie, ein versehentliches Schimpfwort macht das Ganze noch liebenswerter. Dann geht sie davon, voller Freude und unbeschwerter denn je.

Young ist genau die Art von Künstlerin, der man die Daumen drückt. Sie ist eine Musikerin durch und durch, die eine ganze Reihe von Instrumenten beherrscht und mühelos von einer Powerballade zu einem Trap-Track wechseln kann (sie hat in der Vergangenheit schon gerappt, und Tyler, The Creator hat sie kürzlich für eine Zusammenarbeit angesprochen). „Ich glaube nicht, dass man einfach mit einer Stimme geboren wird und diese dann nur verfeinert. Ich denke, die Stimme wird im Laufe der Zeit geformt, weil sie etwas Körperliches ist“, sagt der Sänger und Produzent James Blake, der seit Kurzem mit Young zusammenarbeitet. „Immer wenn ich ihre Stimme höre, denke ich: Das ist mehr als die Summe seiner Teile.“

Mit 16 begann Lola Youngs Karriere

Wie vielseitig Lola Young ist, wissen alle. Es wäre eine Sache, wenn sie nur eine kraftvolle Sängerin mit atemberaubender Stimmbandbreite wäre oder nur eine schlagfertige Texterin, die komödiantische Selbstironie und erschütternde Verletzlichkeit miteinander zu verbinden versteht. Aber was Young so besonders macht, ist unter anderem, dass sie all das beherrscht. Vor allem das Songwriting scheint ihr in die Wiege gelegt zu sein. Sie macht das schon seit ihrer Kindheit in Beckenham, einem Vorort im Süden Londons. Dort nahm sie Klavierunterricht und brachte sich selbst das Gitarrespielen bei.

Als Young in die Highschool kam, bewarb sie sich an der BRIT School for Performing Arts and Technology in Croydon, unweit ihres Wohnviertels. (Young war zu diesem Zeitpunkt bereits in einigen Fernsehsendungen aufgetreten und bewarb sich, indem sie ein Video einsandte, in dem sie Joni Mitchells „A Case Of You“ sang.) Die Liste der namhaften BRIT-Absolventen ist lang: Amy Winehouse, Adele, FKA twigs, Olivia Dean … Schließlich führten ihre starken Live-Auftritte zu größeren Chancen. Als Young 16 war, wurde sie bei einem Auftritt von Shymansky angesprochen, demselben Manager, der Winehouse unter Vertrag genommen hatte, als diese 16 war.

Shymansky hat Young durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Er war ihr Manager, als bei ihr eine schizoaffektive Störung diagnostiziert wurde; er war bei ihrer Stimmbandoperation dabei; er war dabei, als sie 2019 bei Island Records unter Vertrag genommen wurde.

Ihrem Manager macht sie keine Vorwürfe

Young legt großen Wert darauf, Vorwürfe auszuräumen, ihr Team habe sie schlecht gemanagt oder sie überlastet. „Wenn jemand mit einer Sucht zu kämpfen oder in irgendeiner Weise Probleme hat, ist es schwer einzuschätzen, wie viel man leisten kann … Es war meine Arbeit, oder? Also wollte ich sie machen. Wenn ich zu Hause war, ging es mir schlecht.“ Sie betont, die Kritik, die Shymansky einstecken musste, sei unfair gewesen.

„Nick trifft keinerlei Schuld. Er ist derjenige, der mich am meisten unterstützt. Er war es, der mir gesagt hat, ich solle aufhören, er war immer derjenige, der mir gesagt hat, ich solle einen Gang zurückschalten“, sagt sie. „Ich habe mich dafür entschieden, mir selbst wehzutun und mich selbst zu sabotieren, und ich habe mich auch dafür entschieden, auf die Bühne zu gehen und aufzutreten. Er ist ein unglaublicher Manager, und natürlich ist es schwer, Nein zu sagen, wenn man in einer Branche arbeitet, die ständig will, dass man Ja sagt. Aber ich war auch die treibende Kraft hinter dem Ja.“

Es gibt kein Handbuch für Popstars, die mit Sucht zu kämpfen haben, aber Young und ihr Team haben festgestellt, dass es am meisten hilft, wenn sie sich Zeit nimmt und auf sich selbst hört. „Wir haben gelernt, dass die Dinge langsamer laufen müssen, und es ist wirklich gesund, das zu wissen“, sagt sie. „Aber nein, ich finde es nicht fair, dass Leute jemandem die Schuld geben, wenn sie nicht die ganze Geschichte kennen.“

Zwei Wochen nach den Grammys ist Young immer noch in L.A. und strahlt nach wie vor vor Freude über ihren glorreichen Sieg. Sie hat ihr goldenes Grammofon zwar noch nicht erhalten, scherzt aber schon darüber, wo sie es aufstellen könnte, sobald es so weit ist. „Es wird ganz in der Mitte stehen … Vielleicht gleich am Eingang“, kokettiert sie. Die Begeisterung ist ihr beim Reden deutlich anzumerken. „Ich denke immer noch daran und sage mir: Ja, ein Grammy, niemand kann mir mehr was sagen, diese Hater sind mir egal!“

Die Songwriterin arbeitet fleißig an neuer Musik

Der Sieg kommt zu einer besonders glücklichen, produktiven Zeit. Young geht jeden Tag ins Studio und arbeitet fleißig an neuer Musik. Es gibt noch keinen konkreten Plan, aber sie arbeitet mit Blake und Mustard in L.A. zusammen. „Ich weiß noch nicht so recht, was es ist. Aber einiges davon fühlt sich minimalistisch an“, sagt sie und nennt Einflüsse wie Jeff Buckley. „Es wird positiver sein, aber auch mit … einer Wärme.“

Ein Song, der bereits fertig ist, heißt „Room For Your Love“. Sie hat ihn für ihre beiden jüngeren Schwestern geschrieben. Es geht darum, sich selbst zu lieben und sich anzunehmen. Aber sie hält inne, als sie versucht, mir den Text vorzutragen. „Scheiße!“, ruft sie und lacht. „Habe ich diesen Song überhaupt geschrieben?“ Nach ein paar Sekunden fällt ihr der Re­frain ein: „You don’t get to choose who you love, but you can choose who you let in/ And you’ve got room, but save some for you.“

Das sind die Botschaften, die sie ihren Fans weiterhin mitgeben möchte. „Ich möchte Musik schreiben, die den Menschen am Herzen liegt. Ich möchte Musik machen, zu der man weinen, lachen, sich trennen und sich verlieben kann“, sagt sie. „Das ist die Künstlerin, die ich sein möchte.“ Sie hat noch viel mehr zu schreiben, noch viel mehr Menschen zu inspirieren, noch viel mehr zu erreichen. Im Moment gehört die Welt ihr.