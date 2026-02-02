Grammys 2026: Alle Highlights und WTF-Momente

Die diesjährige Grammy-Verleihung ist vorbei und es gab einige unvergessliche Auftritte, einige pointierte Reden, einige wohlverdiente Siege – und ein paar Kopfschüttelmomente, denn das ist bei jeder Preisverleihung selbstverständlich.

Hier sind die besten, die schlechtesten und die WTF-Momente der 2026 Grammy Awards.

Top: Justin Bieber zieht sich für „Yukon“ aus

Justin Bieber verfolgte einen radikal anderen Ansatz als die Nominierten für den besten neuen Künstler, die wenige Minuten zuvor aufgetreten waren, indem er auf Choreografie, Begleitmusiker und sogar den Großteil seiner Kleidung für seinen Auftritt mit „Yukon“ verzichtete. Er nahm sich ein Beispiel an Ed Sheeran, erzeugte live auf der Bühne einen E-Gitarren-Loop, versetzte die gesamte Arena in gespannte Stille und sang jede Note des Songs live. Es kann manchmal schwer sein, Justin Bieber zuzujubeln, aber dies war ein wirklich sensationeller Moment. „Was für eine fesselnde Darbietung“, sagte Trevor Noah am Ende, während Red Hot Chili Drummer Chad Smith hinter ihm Standing Ovations gab. „Man konnte es im Raum spüren. Es war unglaublich.“ Und es ist ein gutes Omen für seinen Auftritt beim Coachella im April.

Top: Sabrina Carpenter hebt ab

Die Arbeit bei SCA sieht wirklich nach Spaß aus. Für ihren Auftritt mit „Manchild“ kam Sabrina Carpenter auf einem Gepäckband hereinrutschend, gerade rechtzeitig, um eine Taube aus dem Zylinderhut eines Magiers zu ziehen und für den Ausdruck „Fuck my life“ zensiert zu werden. In der Szene waren unter anderem ein Chirurg, ein Zauberer, ein Priester, ein Astronaut, ein Entdecker und ein Typ in einem Hawaiihemd zu sehen; sie tanzten und warfen Fragen zum Sicherheitsprotokoll am Flughafen auf, aber alle hatten so viel Spaß (vor allem Nikki Glaser, die freudig Carpenters F-Wörter mitsprach), dass es niemanden interessierte. Außerdem endete die Szene damit, dass Carpenter die Taube des Zauberers hielt, was schwierig ist, was diese Szene automatisch zur besten machte.

Top: Bad Bunny sagt „ICE Out“

Als Bad Bunny auf die Bühne kam, um seinen Preis für das beste Música Urbana-Album entgegenzunehmen, kam er schnell zum Punkt: „Bevor ich Gott danke“, erklärte er auf Englisch, „sage ich: ICE Out.“ Nach lang anhaltendem Applaus fuhr er fort: „Wir sind keine Wilden. Wir sind keine Tiere. Wir sind keine Außerirdischen. Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.“ Es war eine kraftvolle Antwort in einer Nacht, in der es bis dahin kaum konkrete politische Forderungen gegeben hatte (auch wenn Trevor Noah mit seinen Trump-Witzen für viel Unterhaltung sorgte). Bad Bunnys Erklärung „ICE Out“ (gefolgt von seinem Aufruf zu Protesten voller Liebe) war zeitgemäß und mutig, insbesondere angesichts seiner unglaublich hochkarätigen (und bereits stark politisierten) Super-Bowl-Halbzeitshow am kommenden Wochenende.

Top: Lady Gagas Disco-Punk-Knaller

Nur eine Künstlerin wie Lady Gaga kann eine Performance gleichzeitig überlebensgroß und intim wirken lassen. Ein Jahr, nachdem die Künstlerin „Abracadabra“ als Musikvideo während der Grammy-Verleihung 2025 vorgestellt hatte, kehrte sie am Sonntagabend mit einem kleinen Rockensemble zurück, zu dem Produzent Andrew Watt an der Gitarre und Gaga selbst am Roland-Synthesizer gehörten. Das Arrangement erinnerte sowohl an den beschwingten Disco-Pop von Nile Rodgers‘ Gitarre in „Let’s Dance“ als auch an die beatlastigen Nine Inch Nails. Die Tatsache, dass sie einen Kopfschmuck trug, der wie ein riesiger Augapfel aus Weide aussah (eine Anspielung auf die Residents?), verlieh der Performance eine unheimliche Seltsamkeit, die irgendwie alles miteinander verband.

WTF: Grammys ignorieren das heißeste Genre der Musik

Weder die Grammy-Wähler noch die Produzenten der Show schienen die Dominanz der Country-Musik in diesem Jahr anzuerkennen. In den vier wichtigsten Kategorien war kein einziger Country-Künstler nominiert, und in der dreistündigen CBS-Show fehlte eine eigene Country-Performance. Zwar performten Reba McEntire, Brandy Clark und Lukas Nelson eine wunderschöne Version von Rebas „Trailblazer” als Soundtrack für den In-Memoriam-Teil, aber in einem Jahr, in dem einige der besten Allround-Songs aus Nashville kamen – darunter Zach Tops Grammy-Gewinner „Ain’t in It for My Health”, Margo Prices „Hard Headed Woman” und Tyler Childers’ „Snipe Hunter” –, war es unverständlich, dass diesem Genre kein eigener Auftritt zugestanden wurde. Darüber hinaus ist all das Gerede darüber, dass dies Rebas erster Auftritt bei den Grammys war, weniger ein Grund zum Feiern als vielmehr eine Frage: Warum hat das so lange gedauert?

Top: Tyler, the Creators schwindelerregendes Spektakel

Tyler, the Creator hat ein Händchen für unvergessliche Visuals, von seinem Auftritt bei den Grammys 2020, bei dem er eine Armee von platinblonden Tyler-Klonen aufmarschieren ließ, bis hin zum eindringlichen Cover seines Albums „Chromakopia“ aus dem Jahr 2024 (das am Abend als erstes Album überhaupt den Preis für das beste Albumcover gewann). Aber sein Auftritt heute Abend hat das Ganze noch einmal auf ein neues Level gehoben. Er startete mit Schwarz-Weiß-Versionen von „Thought I Was Dead” und „Like Him”, gekleidet als sein Saint Chroma-Charakter aus „Chromakopia”. Dann wechselte das Set zu einer Tankstellenkulisse (mit einem Gastauftritt von Regina King), während Schwarz-Weiß Farbe wich. Der Wechsel war schon cool genug – aber dann überfuhr ein in rotes Leder gekleideter Tyler prompt Saint Chroma mit einem Sportwagen. Tyler startete mit „Sugar on My Tongue“, einem Titel aus dem anderen herausragenden Album, das Tyler in den letzten 18 Monaten veröffentlicht hatte. Von da an blieb es wild (die Zapfsäule trug die Aufschrift „War Juice“), und der Höhepunkt war, als Tyler die Tankstelle mit sich selbst darin in die Luft jagte. Tyler stolperte hinaus und fiel zu Boden, sein roter Lederanzug qualmte. Die Performance des Abends.

Top: Lauryn Hill ehrt zwei Soul-Legenden

Wie Trevor Noah zu Beginn des Abends bemerkte, war dies Lauryn Hills erster Auftritt bei den Grammys seit 1999, als sie für The Miseducation of Lauryn Hill den Preis für das Album des Jahres gewann. Aber all diese Jahre verblassten in dem Moment, als sie den D’Angelo-Tribut mit dem Song „Nothing Even Matters“ begann, den sie vor fast drei Jahrzehnten gemeinsam aufgenommen hatten. Sie klang exquisit. Sie blieb für den Roberta Flack-Tribut, den sie mit einem zarten „The First Time Ever Saw Your Face“ begann. Und sie beendete ihn, indem sie Wyclef Jean für „Killing Me Softly“ auf die Bühne holte. Sie begannen mit dem traditionellen Arrangement, bevor sie zu einer fröhlichen Interpretation des Remakes der Fugees übergingen. Das brachte die gesamte Arena zum Toben. (Armer Pras. Ihr Fugees-Bandkollege wurde vor ein paar Monaten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt und musste dann zusehen, wie dies ohne ihn stattfand.

Mies: Country-Gewinner enttäuschen

Was ist das, die CMAs? Die Grammys haben in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, indem sie Country-Musik gewürdigt haben, die nicht in das Schema von Country-Radio und Music Row passt: Sturgill Simpson, Beyoncé, Kacey Musgraves und Tanya Tucker haben in den letzten zehn Jahren alle in der Kategorie „Bestes Country-Album“ gewonnen. Als diese Kategorie dieses Jahr zum ersten Mal in zwei Kategorien aufgeteilt wurde (Traditional vs. Contemporary), gab es viel Aufregung darüber, was das für die Repräsentation des Genres bedeuten könnte. Mehr Nominierte sollten doch bedeuten, dass eine größere Bandbreite an Country-Künstlern gewürdigt wird, oder? Wie sich herausstellte, war das nicht wirklich der Fall. Am Ende nahmen zwei Männer aus Nashville, Jelly Roll und Zach Top, die bei großen Plattenlabels unter Vertrag stehen, die Grammys mit nach Hause. So sehr wir auch das Album „Ain’t in It for My Health“ von Letzterem lieben, in einem Jahr, in dem alle, von Tyler Childers über Kelsea Ballerini bis hin zu Margo Price und Eric Church, vorbildliche Alben veröffentlicht haben, war es schwer, sich nicht zu wünschen, dass die Wähler etwas abenteuerlustiger gewesen wären.

Top: Lola Youngs überraschender Triumph

Nur wenige Momente dieser Show waren so beglückend wie der Ausdruck von Schock und Freude auf Lola Youngs Gesicht, als sie dank ihres viralen Hits „Messy” ihren ersten Grammy für die beste Pop-Solo-Darbietung gewann. Sie sprang von ihrem Stuhl auf, drehte sich im Raum um sich selbst und schaffte es schließlich unter Tränen und Gelächter auf die Bühne. Es war ganz offensichtlich, dass sie keine Rede vorbereitet hatte und nicht mit einem so großen Moment gerechnet hatte. Umso bewegender war es, dass Young so offen über ihren Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit gesprochen hat, der einen großen Teil der emotionalen Botschaft des Songs prägt. Ende letzten Jahres nahm sie sich eine Auszeit, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern, und ihre wunderschöne Interpretation von „Messy“ zu Beginn des Abends war ihr erster Auftritt seitdem. Es hat sich gelohnt: Als sie eine reduzierte Version des Songs auf einem Flügel spielte und dabei ihre Stimme und ihre Verletzlichkeit zur Geltung brachte, spendete ihr das Grammy-Publikum Standing Ovations – wodurch sich die Trophäe am Ende noch verdienter anfühlte.

Top: Clipse erleben ihren Grammy-Moment

Pusha T und Malice haben in der Musikindustrie einen langen Weg zurückgelegt: Früher waren sie eine Band, die Klassiker ihrer Generation schuf und dennoch von Label zu Label weitergereicht wurde, heute sind sie die Stars der Stadt. Ihre anhaltende Siegesrunde nach ihrer Rückkehr aus einer 16-jährigen Pause mit „Let God Sort Em Out“ aus dem Jahr 2025 brachte sie heute Abend auf die Grammy-Bühne, wo sie es bis zur Nominierung für das Album des Jahres schafften. Zwar gewannen sie in dieser Kategorie nicht, aber sie nahmen vor der Show den Preis für die beste Rap-Performance für „Chains & Whips“ mit nach Hause und lieferten eine sehenswerte Live-Performance mit ihrem Kindheitsfreund (und ebenfalls Preisträger) Pharrell Williams. „So Far Ahead”, der Song, den sie performten, ist sowohl ein nachdenklicher Rückblick auf ihren Lebensweg als Brüder als auch eine erstklassige Reihe von Schnappschüssen, versteckten Diss-Shots und subtilen Pointen. Diese Jungs waren lange Zeit ihrer Zeit weit voraus, aber mittlerweile haben die Preisverleihungen endlich aufgeholt, keinen Moment zu früh.

WTF: Meine Damen und Herren … Cher?

Niemand schien überraschter zu sein, Cher auf der Bühne der Grammys zu sehen, als Cher selbst. Ihr Auftritt war nicht geplant, ebenso wenig wie die bizarre Anspielung von Moderator Trevor Noah auf Kanye Wests „I’m gonna let you finish“, als er ihr den Preis für ihr Lebenswerk überreichte, gerade als sie die Nominierten für die Auszeichnung „Record of the Year“ bekannt geben sollte. „Ich bin nicht besonders gut in dieser Rolle”, sagte sie vor einer ausschweifenden Dankesrede, die sie mit der Botschaft „Lebe es, sei es” über die Träume der Menschen beendete. Dann ging sie. „Ich glaube, ich soll jetzt gehen.“ Dann rief Trevor Noah sie zurück, um die Auszeichnung für die „Aufnahme des Jahres“ zu überreichen. Ein Bühnenarbeiter schien sie zurückzuschieben. Nachdem die Nominierten bekannt gegeben worden waren, wusste sie nicht, dass sie den Umschlag öffnen musste, um den Gewinner zu sehen, und erkannte den Gewinner erst als „Luther Vandross … Nein, Kendrick Lamar“, dessen Song „Luther“ Samples von Vandross enthält. Das war ganz typisch Cher.