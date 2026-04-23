ROLLING STONE im Mai: Udo Lindenberg + exklusive Vinyl-Single
12 Weggefährten von Otto bis Clueso ziehen zu seinem 80. Geburtstag den Hut vor Udo Lindenberg.
- UDO LINDENBERG: Der Erfinder der neuen deutschen Dichtkunst wird 80 Jahre alt: Weggefährten und Kolleginnen erinnern sich an ihre Zeit mit Udo Lindenberg, und Torsten Groß fasst zusammen, was den (Sprach-)Sound des Meisters ausmacht. Plus: Lindenbergs langjähriger Freund Benjamin von Stuckrad-Barre über dessen Reiselust.
- KEVIN MORBY: Vom Umherreisen und Heimkommen in den Trump-verliebten Bible Belt erzählt Kevin Morby auf seinem neuen Album „Little Wide Open“. Von Johannes von Weizsäcker
- LOLA YOUNG: Große Stimme, schonungslose Einsichten: Julyssa Lopez hat mit Lola Young über öffentliche Rückschläge und neue Herausforderungen gesprochen.
- FUTURE OF MUSIC: Neben Lola Young haben wir zwei Dutzend weitere Künstler:innen ausgewählt, die zuversichtlich machen, was die Zukunft der Musik angeht – von deutschem HipHop über Electro-Pop bis zu Indie-Rock und Punk.
- WARREN ZEVON: Vor 50 Jahren veröffentlichte der ingeniöse Songwriter sein Debütalbum im zweiten Anlauf. Jackson Browne vermittelte Warren Zevon einen Plattenvertrag. Von Arne Willander
- THE WALLFLOWERS: Der ROLLING STONE Beach wirft erfreuliche Schatten voraus: Bei unserem Lieblingsfestival werden im November am Weissenhäuser Strand unter anderem The Wallflowers auftreten und ihr größtes Werk komplett aufführen. Was macht „Bringing Down The Horse“ so besonders? Birgit Fuß über eines der besten Rock-Alben der 90er-Jahre.
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Mix
Die amerikanische Songschreiberin Charlotte Cornfield hat mit Leslie Feist aufgenommen, der Hit-Schreiber Jack Antonoff (Lana Del Rey, Taylor Swift usw.) seine Band Bleachers reaktiviert. Außerdem im Mix: Deary, Marteria, Social Distortion, Laibach und viele weitere.
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Reviews
Drachenkönigin gegen Eidechsen-Dämon: Alles über das neue, ausdrucksstarke Album von Tori Amos. Im RS-Guide erforscht Tobi Müller das Werk von Jazz-Legende Miles Davis, der im Mai 100 Jahre alt geworden wäre.
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Exklusive Vinyl-Single von Udo Lindenberg
Wir feiern Udo Lindenbergs 80. Geburtstag in der Mai-Ausgabe des ROLLING STONE mit einem weiteren Sammlerstück: einer exklusiven Vinyl-Single des Sängers.
Die Hits „Cello“ und „Horizont“ werden – beide in frisch remasterten Versionen – erstmalig auf 7inch-Vinyl veröffentlicht! Die Single ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.
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Playlist des Monats: Rare Trax im Mai
Zum 60. Jubiläum des Pop-Meisterwerks „Pet Sounds“ haben wir einige der besten Bands und Songschreiber:innen versammelt, die bis heute vom Genie Brian Wilsons zehren
- 1. ANIMAL COLLECTIVE „SUMMERTIME CLOTHES“: Der aus Avant-Rock, Electro-Folk und Neo-Psychedelia verwobene Stil der Band aus Baltimore übersetzt die Vision von Brian Wilson auf so berauschende wie unsentimentale Art ins 21. Jahrhundert.
- 2. BEACHWOOD SPARKS „FORGET THE SONG“: Weit traditioneller ausgerichtet, auf den Spuren so mancher SixtiesVorbilder wandelnd, schimmert der Einfluss der Beach Boys vor allem in den Harmonien und Chören der Alt-Country-Band aus L.A. durch.
- 3. CANDY CLAWS „WHERE I FOUND YOU (ONE STAR)“: Ein wunderschöner, an die pazifischen „Pet Sounds“-Interludien erinnernder Dream-Pop-Song der Band aus Colorado, zu finden auf ihrem dritten und bislang letzten Album von 2013.
- 4. JESSICA PRATT „WORLD ON A STRING“: Wie ein durch Jahrhunderte klingender Nachhall wirken die Beach-Boys-verwandten SpieluhrArrangements dieses Psych-Folkpop-Kleinods der entrückten Kalifornierin.
- 5. THE HIGH LLAMAS „FLY BABY, FLY“: Wesentlich offensichtlicher, indes nicht minder kunstvoll geraten die Beach-Boys-Reminiszenzen im Werk der Londoner Kammerpop-Band um Songschreiber Sean O’Hagan.
- 6. PANDA BEAR „COMFY IN NAUTICA“: Der Animal-Collective-Musiker Noah Lennox alias Panda Bear schickt in diesem Stück seines Meisterwerks „Person Pitch“ Beach-Boys-Melodien über einen Regenbogen aus HallSchleifen und spacigen Effekten.
- 7. C DUNCAN „IT’S ONLY A LOVE SONG“: Dem schottischen Songschreiber ist mit „It’s Only A Love Song“ 2025 ein Album voll himmlischer Popballaden gelungen. Das Titelstück ist auch eine Verbeugung vor Brian Wilson.