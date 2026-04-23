ROLLING STONE im Mai: Udo Lindenberg + exklusive Vinyl-Single

UDO LINDENBERG : Der Erfinder der neuen deutschen Dichtkunst wird 80 Jahre alt: Weggefährten und Kolleginnen erinnern sich an ihre Zeit mit Udo Lindenberg , und Torsten Groß fasst zusammen, was den (Sprach-)Sound des Meisters ausmacht. Plus: Lindenbergs langjähriger Freund Benjamin von Stuckrad-Barre über dessen Reiselust.

: Der Erfinder der neuen deutschen Dichtkunst wird 80 Jahre alt: Weggefährten und Kolleginnen erinnern sich an ihre Zeit mit , und Torsten Groß fasst zusammen, was den (Sprach-)Sound des Meisters ausmacht. Plus: Lindenbergs langjähriger Freund Benjamin von Stuckrad-Barre über dessen Reiselust. KEVIN MORBY: Vom Umherreisen und Heimkommen in den Trump-verliebten Bible Belt erzählt Kevin Morby auf seinem neuen Album „Little Wide Open“. Von Johannes von Weizsäcker

Vom Umherreisen und Heimkommen in den Trump-verliebten Bible Belt erzählt Kevin Morby auf seinem neuen Album „Little Wide Open“. Von Johannes von Weizsäcker LOLA YOUNG: Große Stimme, schonungslose Einsichten: Julyssa Lopez hat mit Lola Young über öffentliche Rückschläge und neue Herausforderungen gesprochen.

Große Stimme, schonungslose Einsichten: Julyssa Lopez hat mit Lola Young über öffentliche Rückschläge und neue Herausforderungen gesprochen. FUTURE OF MUSIC: Neben Lola Young haben wir zwei Dutzend weitere Künstler:innen ausgewählt, die zuversichtlich machen, was die Zukunft der Musik angeht – von deutschem HipHop über Electro-Pop bis zu Indie-Rock und Punk.

Neben haben wir zwei Dutzend weitere Künstler:innen ausgewählt, die zuversichtlich machen, was die Zukunft der Musik angeht – von deutschem HipHop über Electro-Pop bis zu Indie-Rock und Punk. WARREN ZEVON: Vor 50 Jahren veröffentlichte der ingeniöse Songwriter sein Debütalbum im zweiten Anlauf. Jackson Browne vermittelte Warren Zevon einen Plattenvertrag. Von Arne Willander

Vor 50 Jahren veröffentlichte der ingeniöse Songwriter sein Debütalbum im zweiten Anlauf. Jackson Browne vermittelte einen Plattenvertrag. Von Arne Willander THE WALLFLOWERS: Der ROLLING STONE Beach wirft erfreuliche Schatten voraus: Bei unserem Lieblingsfestival werden im November am Weissenhäuser Strand unter anderem The Wallflowers auftreten und ihr größtes Werk komplett aufführen. Was macht „Bringing Down The Horse“ so besonders? Birgit Fuß über eines der besten Rock-Alben der 90er-Jahre.

Mix

Die amerikanische Songschreiberin Charlotte Cornfield hat mit Leslie Feist aufgenommen, der Hit-Schreiber Jack Antonoff (Lana Del Rey, Taylor Swift usw.) seine Band Bleachers reaktiviert. Außerdem im Mix: Deary, Marteria, Social Distortion, Laibach und viele weitere.

Reviews

Drachenkönigin gegen Eidechsen-Dämon: Alles über das neue, ausdrucksstarke Album von Tori Amos. Im RS-Guide erforscht Tobi Müller das Werk von Jazz-Legende Miles Davis, der im Mai 100 Jahre alt geworden wäre.

Exklusive Vinyl-Single von Udo Lindenberg

Wir feiern Udo Lindenbergs 80. Geburtstag in der Mai-Ausgabe des ROLLING STONE mit einem weiteren Sammlerstück: einer exklusiven Vinyl-Single des Sängers.

Die Hits „Cello“ und „Horizont“ werden – beide in frisch remasterten Versionen – erstmalig auf 7inch-Vinyl veröffentlicht! Die Single ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Playlist des Monats: Rare Trax im Mai

Zum 60. Jubiläum des Pop-Meisterwerks „Pet Sounds“ haben wir einige der besten Bands und Songschreiber:innen versammelt, die bis heute vom Genie Brian Wilsons zehren