„Lord of the Rings“-Superfan Stephen Colbert schreibt neuen Film für Peter Jackson

Stephen Colbert – glühender „Lord of the Rings“-Fan, der ganze Passagen aus den Romanen auswendig zitieren kann – hat seinen Sommerplan gefunden.

Colbert wurde damit beauftragt, das Drehbuch für den zweiten von zwei geplanten Filmen der Blockbuster-Franchise zu entwickeln. Gemeinsam mit seinem Sohn Peter McGee und Philippa Boyens arbeitet er an „The Lord of the Rings: Shadow of the Past“ (derzeit noch Arbeitstitel). Der Film soll auf „Lord of the Rings: Hunt for Gollum“ folgen, bei dem Gollum-Darsteller Andy Serkis Regie führt.

Laut der Inhaltsangabe spielt „Shadow of the Past“ 14 Jahre nach Frodos Tod und folgt Sam, Merry und Pippin, die sich aufmachen, „die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuvollziehen“. Der Teaser deutet an, dass „Sams Tochter Elanor ein lange vergrabenes Geheimnis entdeckt hat und entschlossen ist herauszufinden, warum der Krieg des Ringes beinahe verloren gegangen wäre, bevor er überhaupt begann.“

Jackson enthüllt seinen Partner

Warner Bros. verkündete die Neuigkeit am Dienstagabend mit einem Videostatement, das mit Regisseur Peter Jackson eröffnet wurde – dem Mann, der J.R.R. Tolkiens „The Lord of the Rings“-Trilogie (2001–2003) und die „Hobbit“-Trilogie (2012–2014) adaptiert hatte. Jackson deutete einen „ganz besonderen Partner“ an, mit dem er nach „The Hunt for Gollum“ zusammenarbeiten werde, bevor er seinen Mitstreiter als „The Late Show“-Host enthüllte.

Als Colbert sich in den Videocall einschaltete, erklärte er, dass „Shadow of the Past“ jene Kapitel aus „The Fellowship of the Ring“ aufgreifen werde, die in Jacksons Filmadaption von 2001 keinen Platz gefunden hatten. „Was ich immer und immer wieder gelesen habe, waren die sechs frühen Kapitel von ‚The Fellowship [of the Ring]‘, die ihr damals nie für den ersten Film entwickelt habt“, sagte Colbert. „Im Wesentlichen das Kapitel ‚Three is Company‘ bis ‚Fog on the Barrow-Downs‘. Und dann dachte ich: ‚Moment, könnte das vielleicht eine eigene Geschichte sein, die sich in die größere Geschichte einfügt? Könnten wir etwas machen, das den Büchern vollkommen treu bleibt und gleichzeitig den Filmen, die ihr bereits gemacht habt?’“

Colbert erzählte, dass er die Idee zunächst mit seinem Sohn Peter – ebenfalls Drehbuchautor – besprochen und gemeinsam einen „Rahmen für diese Geschichte“ entwickelt habe. Es habe zwar einige Jahre gedauert, bis er „all seinen Mut zusammengekratzt“ hatte, um Jackson anzurufen, doch vor zwei Jahren habe der Regisseur Gefallen an der Idee gefunden und die Adaptation mit ihm besprochen. Seitdem arbeiten sie gemeinsam mit Boyens am Drehbuch.

Colbert wird bald freier

Obwohl Colbert anfangs befürchtete, die Anforderungen des Films nicht mit seinen Moderationspflichten vereinbaren zu können, „stellt sich heraus, dass ich ab diesem Sommer frei sein werde“. Im vergangenen Juli hatte CBS bekanntgegeben, „The Late Show“ einzustellen, die Colbert das vergangene Jahrzehnt lang moderiert hatte – das Finale ist für Mai 2026 geplant.

„Also, wenn Sie mich entschuldigen: Ich muss noch eine Fernsehshow zu Ende bringen und ein Drehbuch schreiben – aber ich sehe Sie alle im Auenland“, verabschiedete sich Colbert von den Fans, bevor er den Call verließ.