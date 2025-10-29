Neue Paul-McCartney-Dokumentation: Erster Trailer online

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Es wird wieder ein Beatles-Winter. Am 21. November erscheint die um einen Teil erweiterte „Beatles Anthology“ auf CD und LP und im Streaming. Am 26. November startet die von Peter Jackson restaurierte gleichnamige Doku-Serie auf Disney+. Aber es wird auch ein Wings-Winter. Denn ab dem 11. November steht Paul McCartneys Oral History seiner zweiten Band – „Wings: Die Geschichte einer Band on the Run“ – in den Buchläden. Und im Februar läuft auf Amazon Prime die unabhängig davon konzipierte Doku „Man On The Run“ von Morgan Neville („20 Feet From Stardom“), die McCartneys erstes Jahrzehnt nach den Beatles beleuchtet.

„Die Beatles hatten sich aufgelöst und ich dachte: Was mache ich jetzt?“, fragt McCartney nun im ersten Trailer zu Bildern, die ihn seine alte Band zeigen. „Wie kann ich jemals etwas schaffen, das auch nur annähernd so gut ist wie die Beatles? Ich war zum ersten Mal auf mich allein gestellt. Ich musste in mich gehen. Also gründete ich eine neue Band. Ich dachte, wir sollten ganz von vorne anfangen. Es war ein Rätsel, das ich lösen musste.“

Der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. Eine sehr spannende noch dazu. Denn es ist die Geschichte einer Neuerfindung. Die Wings entwickelten sich von einer in Scheune probenden, im Doppeldeckerbus über die Campusse tourenden, von Kritikern geschmähten Gruppe zu einer der größten Bands der Siebziger, die mit „Band On The Run“ eines der besten Post-Beatles-Alben und mit „Wings Over America“ eines der besten Live-Alben überhaupt veröffentlichte. Von den Selbstzweifeln und Ängsten, den schwierigen Anfängen und darauffolgenden Triumphen erzählt „Man On The Run“ mit neuen Interviews und nie zuvor gesehenen Bildern.