Jimmy Kimmel und Stephen Colbert nehmen Pete Hegseths Ausgaben aufs Korn: „Du bestellst was?“

Gestern wurde bekannt, dass das Pentagon unter Leitung von Pete Hegseth im September mehr als 93 Milliarden Dollar ausgegeben hat – darunter Millionen für Hummer und Ribeye-Steaks. Mehrere Late-Night-Hosts, darunter Jimmy Kimmel und Stephen Colbert, kommentierten Hegseths rücksichtsloses Ausgabeverhalten sowie seinen Wunsch, Bomben auf den Iran abzuwerfen.

„Ich glaube, das Beunruhigendste daran ist, wie aufgeregt Pete Hegseth davon wird, Menschen zu bombardieren“, sagte Kimmel. „Er würde es sogar tun, wenn er dafür nicht bezahlt würde. Einfach aus Liebe dazu. Einfach zum Spaß. Aber er wird bezahlt – und er gibt eine Menge Geld aus.“

Kimmel rekapitulierte, dass dem Bericht zufolge Hegseth 2 Dollar für Königskrabbe aus Alaska, 6,9 Millionen Dollar für Hummerschwanz, 140.000 Dollar für Donuts, 124.000 Dollar für Eismaschinen und 1,5 Millionen Dollar für Ribeye-Steaks ausgegeben habe. „Was ist das hier? ‚My 600 Pound Defense Department‘?“ fragte Kimmel. „Wie essen die so viel? Können Sie sich vorstellen, was für ein Ei Sean Hannity legen würde, wenn ein Demokrat Millionen Dollar für Hummerschwänze und Sushi-Zubereitungstische ausgegeben hätte? Der würde nie wieder laufen.“

Kimmels Pentagon-Vergleich

Der Host ergänzte, das Pentagon habe im vergangenen Jahr mehr für Möbel ausgegeben als in den gesamten zehn Jahren zuvor. „Aber das liegt daran, dass der Vizepräsident alle ihre Sofas in Grund und Boden gehumpelt hat“, bemerkte Kimmel.

In „The Late Show“ rekapitulierte Stephen Colbert, wie Hegseth 12.000 Dollar für Obstkörbchenständer ausgegeben habe. „Warte, du bestellst was?“, fragte er. „Du bestellst Obstkörbe, die so edel sind, dass sie mit einem Ständer geliefert werden? Komm schon, Pete – wenn du Obst bei der Arbeit brauchst, mach es wie alle anderen: Steck eine Clementine in deine Tasche und find sie drei Wochen später wieder, wenn sie ein pelziger, grauer Golfball ist.“

Das Publikum buhte, als Colbert die Kosten für Meeresfrüchte und Steak auflistete. „Nein, nein, nicht buhen“, erwiderte er. „Die besinnen sich doch nur auf unsere Gründerväter. Wie Paul Revere auf seinem berühmten Ritt verkündete: ‚One if by surf, two if by turf!’“

Der Bericht von Open the Books

Der Ausgabenbericht wurde von Open the Books veröffentlicht. Demnach gaben Hegseth und das Pentagon im September 93 Milliarden Dollar aus – unter anderem für Luxuslebensmittel, einen Konzertflügel und Apple-Produkte. Außerdem zahlte das Pentagon 225,6 Millionen Dollar für Möbel.

„Unter Secretary Hegseth hat das Pentagon stets erklärt, seine Mission sei es, den Fokus auf Kampfbereitschaft und Schlagkraft zu legen“, schrieb Open-the-Books-CEO John Hart. „Im vergangenen Jahr haben wir auf das Problem der verschwenderischen Jahresend-Ausgaben nach dem Prinzip ‚use it or lose it‘ hingewiesen. Wir haben darauf hingewiesen, dass diese Reform vollständig im Einflussbereich des Verteidigungsministers liegt und eine historische Gelegenheit darstellt, dieses Versprechen einzulösen.“

Im Februar 2025 erklärte Hegseth, er begrüße eine DOGE-Prüfung der Pentagon-Ausgaben. „Wir müssen wissen, wenn wir Geld ausgeben, wo es hingeht und warum – diese einfache Buchführung hat es im Verteidigungsministerium nicht gegeben“, sagte Hegseth gegenüber Fox News. „Das werden wir ändern.“ Er fügte hinzu: „Das Verteidigungsministerium hat ein riesiges Budget, aber es muss verantwortungsvoll eingesetzt werden.“