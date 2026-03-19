Lorde begrüßt den „Clean Slate“ als unabhängige Künstlerin: „Ich musste kurz innehalten“

Lorde ist eine unabhängige Künstlerin. In einer Sprachnachricht an ihre Fans gab sie bekannt, dass sie ihren Vertrag mit Universal Music Group nach dessen Ablauf nicht verlängert hat – jenen Recording-Deal, den sie im Alter von zwölf Jahren abgeschlossen hatte.

„Ich war sehr, sehr lange an diesen Vertrag gebunden, in irgendeiner Form dieses Vertrags seit ich zwölf war, als ich meinen ersten Development Deal mit Universal unterschrieben habe“, sagte Lorde. „Und ich liebe sie. Das sind unglaubliche Menschen, und ich hatte eine tolle Zeit mit ihnen. Aber die Wahrheit ist, dass ein zwölfjähriges Mädchen sein kreatives Schaffen im Voraus verkauft hat – bevor es wusste, wie sich das anfühlen würde, und bevor es wusste, was es da eigentlich weggab.“

Lorde veröffentlichte ihr Debütalbum „Pure Heroine“ im September 2013, da war sie 16 Jahre alt. Das Album machte sie zu einer neuen Stimme im Pop – buchstäblich eine Herrscherin, wie sie es in ihrer Durchbruch-Single „Royals“ gefordert hatte. 2017 folgte mit „Melodrama“ ein weiteres wegweisendes Werk, danach 2021 „Solar Power“ und schließlich „Virgin“, das im Juni 2025 als letztes Album im Rahmen dieses Deals erschien.

Neuanfang nach UMG

Auch wenn sie eine erneute Zusammenarbeit mit einem anderen Label – selbst einem unter dem UMG-Dach – nicht ausschließt, nutzt Lorde diesen Moment, um sich mit dem Unbekannten vertraut zu machen. „Ich wusste, dass ich kurz innehalten musste, um nichts von dem, was von mir kommt, kaufen oder verkaufen zu lassen“, sagte sie. „Wenn ich eine Chance auf einen echten Neuanfang sehe, versuche ich, sie zu ergreifen. Und es fühlt sich tatsächlich anders an. Das klingt vielleicht nicht so, aber es ist wirklich so. Ich spüre eine Offenheit und eine Möglichkeit – ich bin inspiriert.“

Lorde hat noch einige Festival-Auftritte vor sich sowie die letzten Termine ihrer Ultrasound World Tour, die für später in diesem Jahr angesetzt sind. Außerdem lernt sie gerade Schach, büffelt für ihren Führerschein („Ich muss meinen Führerschein haben, bevor ich 30 werde. Das steht nicht zur Diskussion. Haltet mich daran fest.“) und hat kürzlich ein Büro angemietet.

„Es fühlt sich einfach aufregend an, den Rahmen irgendwie abgenommen zu haben oder so, für eine Weile“, sagte Lorde. „Also ja, Neues ist so ein bisschen das Thema – Clean Slate, Offenheit, Neues.“ Sie erwähnte, dass sich diese Freiheit auf verschiedene Arten zeige, zum Beispiel auf ihrem Handyhintergrund, auf dem steht: „I have no master.“ „Ich versuche wirklich nur zu spüren, wie sich das anfühlt“, sagte sie. Auch auf „Virgin“ sei das spürbar, besonders im Song „David“, fügte sie hinzu.

Lordes Song „David“

In „David“ singt sie: „Oh, dark day/Was I just young blood to get on tape?/’Cause you dimed me out when it got hard/Uppercut to the throat, I was off guard/Pure heroine mistaken for featherweight.“

„Diese Idee, die ich in ‚David‘ gewissermaßen zu manifestieren begann und die sich offensichtlich immer weiter ausdehnen will“, sagte Lorde. „Ich versuche einfach, seltsames Zeug zu machen. Ich lese gerade bizarre fucking Bücher, von denen ich bei manchen nicht mal weiß, ob ich sie mag. Aber überall bricht sich etwas Neues Bahn, und das fühlt sich gut an. Es fühlt sich richtig an.“