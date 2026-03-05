Superbloom 2026: Lorde, Kygo, Lewis Capaldi & mehr dabei

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Das Superbloom Festival in München erweitert sein Konzept im Jahr 2026 deutlich. Statt eines Wochenendes findet das Event erstmals über sieben Tage statt. Geplant sind zwei sogenannte Experience Days sowie fünf Konzertabende im Münchner Olympiapark. Der Veranstaltungszeitraum reicht vom 29. August bis 4. September 2026. Damit reagieren die Veranstaltenden auf bauliche Veränderungen am Gelände und passen zugleich die Struktur des Festivals an.

Die bislang auf zwei Festivaltage konzentrierte Veranstaltung wird künftig durch mehrere Einzelkonzerte ergänzt, die in der Woche nach den Experience Days stattfinden. Neben diesen News gibt es aber auch Line-up-Infos zu vermelden. Lorde, Kygo, Lewis Capaldi und mehr sind dabei.

Experience Days mit internationalen und nationalen Acts

Die Experience Days eröffnen das Festival am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August. Geplant sind mehrere Bühnen sowie verschiedene Erlebnisbereiche auf dem Gelände. Zu den bislang angekündigten Acts zählen unter anderem:

Kygo

Tom Odell

Zara Larsson

Tash Sultana

Zartmann

Berq

Ikkimel

Baran Kok

bbno$

Vicky

Asha Banks

Jolle

Mika Noé

Magda

Laurenz Nikolaus

Civan

Jules War

Filow

Horsegirl

Noga Erez

Oskar Med K

Kiarababa

Dani Lia

Yung Pepp

Spoken Word: Teresa Reichl & Merve

Neben Konzerten umfasst das Programm zusätzliche Experience-Bereiche als fester Bestandteil des Festivalformats. Diese Bereiche sollen laut Veranstaltenden ergänzende Inhalte rund um Kultur, Unterhaltung und Live-Formate bieten.

Fünf Konzertabende nach dem Festivalwochenende

Neu im Konzept sind die Concerts, die vom 31. August bis 4. September stattfinden – einzelne Konzertabende mit jeweils einem Headliner und weiteren Acts. Bisher bestätigt sind:

Lorde (mit Support von Audrey Hobert)

sombr (mit Support von Ennio)

Lewis Capaldi (mit Bastille und Jessie Murph)

Ayliva

Ein Act für den Abschlussabend steht noch aus. Weitere Namen für die Experience Days und Concerts sollen laut Veranstaltenden in den kommenden Wochen folgen.

Umbau des Olympiastadions verändert das Gelände

Aufgrund von Renovierungsarbeiten kann das Olympiastadion ab 2026 nicht mehr Teil des Superbloom sein. Das Gelände im Olympiapark wurde deshalb neu organisiert. Die Hauptbühne der Experience Days wird auf dem südlichen Teil des Parks eingerichtet und durch weitere Bühnen wie die NeoNeo Stage und die Hideaway Stage sowie zusätzliche Experience-Bereiche ergänzt.

Für die Konzertabende entstehen zusätzliche Veranstaltungsflächen. Ein Teil der Shows soll auf einer neuen Bühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz stattfinden, andere Gigs sind auf der Bloom Stage im Südwesten des Geländes geplant.

Tickets und Vorverkauf

Für 2026 werden ausschließlich Tagestickets angeboten. Der reguläre Vorverkauf startet laut Veranstalter am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr.

Die Preise variieren je nach Veranstaltungstag: Early-Bird-Tickets für die Experience Days kosten ab 89 Euro (Samstag) bzw. 94 Euro (Sonntag), Konzerttickets liegen zwischen 75 und 99 Euro pro Abend.

Zusätzliche Optionen wie Front-of-Stage- oder Silver-Circle-Zugänge können separat hinzugebucht werden; spezielle Ticketkategorien für Kinder und Jugendliche sind ebenfalls vorgesehen.

Festival seit 2022 im Olympiapark

Das Superbloom findet seit 2022 im Münchner Olympiapark statt und wurde in den vergangenen Jahren als zweitägiges Festival durchgeführt. Die Premiere war laut Veranstaltenden ausverkauft und zog rund 50.000 Besucher:innen pro Tag an. Neben Musikacts gehören auch Formate aus Comedy, Podcasts und weitere Erlebnisbereiche zum Konzept.

Bei der Ausgabe 2025 standen unter anderem Post Malone, Hozier, Shawn Mendes, Tiestö, Raye und Nelly Furtado auf dem Line-up.