Lorde feiert den Jahrestag von „Virgin“ mit 49 „Xrays“-Demos

Lorde hat den Jahrestag von „Virgin“ mit der Veröffentlichung von fast 50 Demos aus dem Album begangen und sich in einem persönlichen Brief an ihre Fans über die Entstehung der Platte geöffnet.

„Sonntagabend räumte ich gerade meine Klamotten weg und merkte, dass ‚Virgin‘ seit fast einem Jahr draußen ist“, schrieb Lorde in ihrem Newsletter an die Fans.

„Ich beschloss, dass etwas dagegen unternommen werden muss. Ehrlich gesagt wusste ich seit der Veröffentlichung nicht wirklich, wie ich über ‚Virgin‘ reden soll. Ich dachte, ich wäre inzwischen daran gewöhnt – und sogar ein bisschen abgestumpft –, meine Gefühle zu vermarkten und zu versilbern, aber ‚Virgin‘ zu teilen, fühlte sich auf eine neue Art roh und entblößend an.* Ich gab schlechte Interviews, konnte hier nichts schreiben, habe kaum gepostet. Ich glaube, ich musste einfach eine Weile still sein. Es ergibt für mich auch Sinn, dass sich so körperliche Arbeit dagegen sperrt, in Sprache eingesperrt zu werden. Aber etwas Zeit ist vergangen, und ich will versuchen, die Worte zu finden.“

Trennung, Essstörung, Diagnose

Im Newsletter schrieb Lorde über ihre persönlichen Kämpfe während der Zeit von „Virgin“ – darunter eine Trennung, eine Essstörung und die Diagnose PMDD (Prämenstruelle Dysphorische Störung). „Ich konzentrierte mich darauf, mir selbst so vorzusingen, wie ich es gebraucht hätte“, schrieb sie. „Nach und nach verlieh ich alten Geschichten, die ich mich nicht getraut hatte zu erzählen, Musik und Sprache. Ich reinigte mich von ihnen und fühlte mich leichter. In diesen Songs zu leben hatte eine beschwörende Wirkung. Ich spürte, wie ich mich veränderte.“

Auf einer neu eingerichteten „XRAYS“-Seite auf ihrer offiziellen Website – neben Fotos, Notizen, Artwork-Ideen und mehr aus der „Virgin“-Ära – stellte Lorde 49 „Skelette“ dessen zur Verfügung, was später zu den Songs des Albums werden sollte. (Obwohl Lorde zuvor angedeutet hatte, dass einige ihrer Lieblingssongs aus der „Virgin“-Ära es nicht auf die endgültige Trackliste geschafft hatten, sind diese Tracks in den XRAYS-Demos nicht enthalten.)

„Letztes Jahr haben wir damit herumgespielt, ein Album dieser Skelettversionen zusammenzustellen – coole Kompositionen aus verschiedenen Fassungen“, schrieb Lorde. „Aber Sonntagabend wurde mir klar, dass echte Röntgenaufnahmen von ‚Virgin‘ echter, witziger und enthüllender in ihrer Schieflage und Schrägheit wären.“

Ein absurder Akt

„Ein Album zu machen, ist ein absurder Akt“, fuhr sie im Newsletter fort. „Die Selbstbezogenheit und der Glaube, den es erfordert, machen einen schwer erträglich. Man verschwindet vollständig in der eigenen Welt, murmelt ständig vor sich hin, steht dauernd kurz vor dem Durchbruch. Die Arbeit ist lange wirklich schlecht, man muss in dieser Falschheit leben und sich heraushauen. Manchmal ist es schwer, über das Unbehagen und die Banalität hinwegzusehen, aber jeder einzelne Tag, an dem ich ‚Virgin‘ gemacht habe, war ein absolutes Geschenk.“