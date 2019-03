Beverly Hills 90210: Luke Perry ist tot

Woran starb Karl Lagerfeld?

Karl Lagerfeld ist tot. Der Hamburger Modemacher verstarb laut französischer Medienberichte in Paris. Er wurde 85 Jahre alt. Das Magazin meldete, dass Lagerfeld am Montagabend in die Notaufnahme gebracht wurde, wo er am Dienstagmorgen im Krankenhaus verstarb. Spekulationen seit Januar Der Designer fehlte schon auf der Modenschau von „Chanel“ in Paris im Januar. Seitdem rissen die Spekulationen über seinen Gesundheitszustand nicht ab. >>> Die besten Sprüche von Karl Lagerfeld Es heißt, Karl Lagerfeld habe in seinen 35 Jahren bei „Chanel“ nicht eine Schau verpasst. Als Lagerfeld ein Instagram-Video veröffentlichte, sorgte das für Besorgnis: Karl Lagerfeld auf Instagram: https://www.instagram.com/p/BtgSvQ-oliT/?utm_source=ig_embed Bislang wurde…