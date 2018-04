Lustige Studie: Konzertbesuch verlängere Leben um NEUN Jahre

Natürlich sind Konzertbesuche anstrengend: Stundenlanges Stehen, das Gedränge, Schwitzen, Flüssigkeitsverlust, und dann erst die hohe Lautstärke.

Weiterlesen Studie: Höhere Suizidgefahr bei jungen Metal-und Alternative-Fans Wer Metal hört und zu einer bestimmten Altersgruppe gehört, trage ein größeres Risiko der Selbstverletzung – das will eine britische Studie herausgefunden haben.

Eine neue Studie will jedoch herausgefunden haben, dass regelmäßiger Konzertbesuch das Leben verlängert – gleich um neun Jahre. Der Forschungsbericht ist leider mit Vorsicht zu genießen, denn er wurde vom Kommunikationsdienstleister O2 in Auftrag gegeben. Und O2 kennt man nicht nur wegen der Handyverträge, sondern auch durch die „O2 Arenen“, also Konzerthallen. So liefert das Ergebnis natürlich einen Werbeeffekt für Musikveranstaltungen.

Die Studie von O2 und Patrick Fagan von der Goldsmith’s University Of London, einem College für Bildende Kunst, hätten herausgefunden: Das persönliche Wohlgefühl steigert sich schon um 21 Prozent, wenn man nur 20 Minuten auf einem Gig verbringt.

Eben diese Steigerung des Selbstwertgefühls, die Verbundenheit mit Gleichgesinnten und die mentale Stimulation führen zu einer erhöhten Lebensdauer. Am Ende wird in der Studie gar ein Ratschlag erteilt: Ein Konzertbesuch alle zwei Wochen steigere „Zufriedenheit, Produktivität und Selbstbewusstsein.“

Eine Sprecherin von O2 verweist übrigens darauf, dass sich das Konzerterlebnis durch den Erwerb von „Priority Tickets“ noch steigern lasse … Dieser Forschungsbericht versucht demnach nicht, die Absicht seines Auftraggebers zu verheimlichen.