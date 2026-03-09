„Mein Herz tanzt“: SIE ließ Cem Özdemir so ausgelassen tanzen
Die Grünen feiern ihren Wahlsieg in Baden-Württemberg mit einem Hit von Madeline Juno. Wer ist die Sängerin hinter „Mein Herz tanzt“?
14 Prozent Rückstand hatten die regierenden Grünen in Baden-Württemberg zeitweise auf die CDU. Aus einem fulminanten Wahlkampfendspurt wurde am Sonntag (08. März) dann ein durchaus überraschender (wenn auch knapper) Sieg an der Wahlurne.
Damit wird Cem Özdemir der Nachfolger von Winfried Kretschmann, der aus Altersgründen freiwillig sein Amt aufgibt. Auf den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland folgt der zweite. Ein Grund zu feiern – und das tat die Partei ausgelassen.
Kaum war die Siegesrede von Özdemir verklungen, startete
Wer ist Madeline Juno?
Der Song wurde auf „DNA“, dem dritten Studioalbum der Indie-Songwriterin, veröffentlicht. Er handelt von Leichtigkeit und der Kraft der Liebe. Vielmehr noch aber besingt Juno einen Neuanfang. Ob das so passt für eine Koalition, die in den vergangenen Monaten durchaus skeptisch beäugt wurde, nun aber doch wieder voll bestätigt wurde?
Nach ersten englischsprachigen Alben markierte „Mein Herz tanzt“ Junos Entwicklung hin zu deutschsprachigen Texten. Die 30-jährige Offenburgerin steht für Ehrlichkeit und radikale Offenheit in ihren Texten. Sie ist dabei in den letzten Jahren mit ihren Songs mutiger und scharfsinniger geworden.
Immer wieder geht es in ihren Liedern um Verletzlichkeit und die meistens schmerzhafte Sicht nach Innen. Es sind Lebensbeichten mit Girlie-Anstrich zu ausgesprochen tanzbarer Musik. Und es soll auch ganz bewusst eine Musik in Therapieform sein.
Die „Sing meinen Song“-Teilnehmerin brachte im vergangenen Jahr bereits ihre siebte Studioplatte heraus. Die nostalgische Songsammlung nannte sie „Anomalie Pt.1“. Tracks wie „Center Shock“ erinnern dabei an die bittersüßen Momente der Jugend.
Das Herz von Madeline Juno tanzte zuletzt auch gehörig, denn die Wahlberlinerin heiratete im vergangenen Jahr und wird bald Mama. Im Sommer (31. Juli) erscheint zudem „Anomalie Pt. 2“. Im Mai und Juni ist die Sängerin auch noch live zu sehen, bevor sie sich eine Pause nimmt.