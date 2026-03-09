„Mein Herz tanzt“: SIE ließ Cem Özdemir so ausgelassen tanzen

14 Prozent Rückstand hatten die regierenden Grünen in Baden-Württemberg zeitweise auf die CDU. Aus einem fulminanten Wahlkampfendspurt wurde am Sonntag (08. März) dann ein durchaus überraschender (wenn auch knapper) Sieg an der Wahlurne.

Damit wird Cem Özdemir der Nachfolger von Winfried Kretschmann, der aus Altersgründen freiwillig sein Amt aufgibt. Auf den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland folgt der zweite. Ein Grund zu feiern – und das tat die Partei ausgelassen.

Kaum war die Siegesrede von Özdemir verklungen, startete

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. „Mein Herz tanzt“

Wer ist Madeline Juno?

vom Band und die Parteimitglieder feierten und bewegten sich im Rhythmus des Hits von Madeline Juno. Eine Ansage, denn hier ging es offenbar auch um Erleichterung.

Der Song wurde auf „DNA“, dem dritten Studioalbum der Indie-Songwriterin, veröffentlicht. Er handelt von Leichtigkeit und der Kraft der Liebe. Vielmehr noch aber besingt Juno einen Neuanfang. Ob das so passt für eine Koalition, die in den vergangenen Monaten durchaus skeptisch beäugt wurde, nun aber doch wieder voll bestätigt wurde?

Nach ersten englischsprachigen Alben markierte „Mein Herz tanzt“ Junos Entwicklung hin zu deutschsprachigen Texten. Die 30-jährige Offenburgerin steht für Ehrlichkeit und radikale Offenheit in ihren Texten. Sie ist dabei in den letzten Jahren mit ihren Songs mutiger und scharfsinniger geworden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Immer wieder geht es in ihren Liedern um Verletzlichkeit und die meistens schmerzhafte Sicht nach Innen. Es sind Lebensbeichten mit Girlie-Anstrich zu ausgesprochen tanzbarer Musik. Und es soll auch ganz bewusst eine Musik in Therapieform sein.

Die „Sing meinen Song“-Teilnehmerin brachte im vergangenen Jahr bereits ihre siebte Studioplatte heraus. Die nostalgische Songsammlung nannte sie „Anomalie Pt.1“. Tracks wie „Center Shock“ erinnern dabei an die bittersüßen Momente der Jugend.

Das Herz von Madeline Juno tanzte zuletzt auch gehörig, denn die Wahlberlinerin heiratete im vergangenen Jahr und wird bald Mama. Im Sommer (31. Juli) erscheint zudem „Anomalie Pt. 2“. Im Mai und Juni ist die Sängerin auch noch live zu sehen, bevor sie sich eine Pause nimmt.