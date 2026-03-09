Country Joe McDonalds letztes ROLLING-STONE-Interview: „Woodstock hat alles verändert“

Im Jahr 2019 rief Country Joe McDonald beim Podcast „Rolling Stone Music Now“ an, um über den 50. Jahrestag seines karriereprägenden Auftritts bei Woodstock zu sprechen. In dem, was sich als sein letztes Interview mit dem ROLLING STONE herausstellte, sprach er über seine Erinnerungen an das Festival und vieles mehr. Nach McDonalds Tod im Alter von 84 Jahren veröffentlichen wir dieses vollständige Gespräch hier erstmals.

Wie wichtig ist das Woodstock-Festival in Ihrer eigenen Erinnerung? Fühlte es sich damals bedeutsam an, oder war es einfach ein weiterer Gig?

Na ja, ein weiterer Gig war es jedenfalls nicht. Ich war alle drei Tage dabei. Ich habe Hendrix live gehört, als er die „Star Spangled Banner“ gespielt hat. Das war ein wunderbares Erlebnis, alle drei Tage. Ich bin Donnerstag angekommen und Montag abgefahren. Ich stand auf der Bühne und habe viele der Shows verfolgt, ich hatte eine wunderbare Zeit. An die historische Bedeutung habe ich damals nicht gedacht, aber ich glaube, dass das Woodstock-Festival, der Film und das Album alles in Amerika verändert haben. Und die Veränderungen passieren noch heute, oder? Es ist immer noch ein Kampf zwischen den Werten und dem Geschmack der Kriegsgeneration und der Woodstock-Generation – dieser Kampf geht noch immer weiter. Aber alles andere hat sich in der Gesellschaft verankert. Wir nehmen all das als selbstverständlich hin, was Woodstock uns gebracht hat. Farben, Sound, Mode, Musik. Es war die Grundlage für den modernen Rock ’n‘ Roll, wie wir ihn kennen.

Sie haben gesagt, dass Sie ursprünglich gar keine lebenslange Musikerkarriere geplant hatten und Woodstock Sie auf diesen Weg gebracht hat. Wie kam es dazu?

Wissen Sie, als ich in der High School war, spielte ich im Konzertorchester, war Vorsitzender der Band, Studentendirigent. Ich habe meine ersten Rock-’n‘-Roll-Songs mit 15 geschrieben, aber bis ’69 waren wir schon seit einigen Jahren in der Musikergewerkschaft und hatten Tourneen gemacht. Wir haben in Monterey gespielt, auf einigen Festivals. Wir hatten einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Und ’69 erschienen zwei LPs. Also würde ich sagen, meine Musikkarriere lief schon recht gut, aber Woodstock war für mich die Geburtsstunde einer Solokarriere als Country Joe McDonald. Die Band löste sich ’69 auf, und ich weiß nicht, was ich sonst getan hätte. Musiker wäre ich sicher geblieben, schon allein um die Miete zu zahlen. Und ich hatte dabei sehr viel Spaß. Aber dieser Auftritt hat Country Joe McDonald lanciert – diese improvisierte Performance, als ich den Cheer angestimmt habe, der bis heute nicht im Radio oder Fernsehen ausgesprochen werden darf.

Der Fuck Cheer bei Woodstock

Ihre Fans bei Woodstock wussten sofort, was kommen würde, als Sie nach einem F gerufen haben, oder?

Genau. Dafür gibt es einen ganz einfachen, logischen Grund: Ein Jahr zuvor, beim Schaefer Beer Festival im Central Park, hatten wir den Fuck Cheer eingeführt. Wir hatten den „Fish Cheer“ in dieser Nacht zum Fuck Cheer umgewandelt. Und wir wurden daraufhin vom Schaefer Beer Festival und von der „Ed Sullivan Show“ für immer ausgesperrt. In New York lief damals auf einem Sender täglich der „Fixin-to-Die Rag“. Menschen wurden gezwungen, in den Militärdienst zu gehen und in Vietnam zu sterben. Der Song war also ein Statement, mit dem sich jeder identifizieren konnte. Aber daran habe ich nicht gedacht, als man mich bat, kurz etwas auf der Bühne zu machen – einfach um Zeit zu überbrücken, damit die Santana-Band aufbauen und bereit machen konnte, weil sie im Rückstand waren.

Also baten sie mich einfach, solo mit einer Gitarre rauszugehen. Ich spielte ein paar Songs, die man jetzt auf dem [neuen] Box-Set hören kann. Den Fuck Cheer und den „Fixin-to-Die Rag“ hatte ich mir für das Rock-’n‘-Roll-Set von Country Joe and the Fish aufgespart, das später in der Nacht auf dem Programm stand. Ich ging von der Bühne, und mein Manager sagte: „Was macht das schon aus? Niemand hört dir zu.“ Also dachte ich mir: gut, okay – und dann ging ich raus und rief „Gimme an F.“

Sie hörten alle auf zu reden, schauten mich an und antworteten. Dass sie mitsangen, merkte ich erst, als [Produzent] Michael Wadleigh mich nach LA brachte und mir den Film zeigte – da konnte ich sehen, wie sie von der Bühne aus die Worte mitformten. Das hatte ich nicht gesehen. Von der Bühne konnte ich sie nicht wirklich singen hören, deshalb habe ich sie angebrüllt, lauter zu singen. Ich war schockiert. Und aus dem Box-Set habe ich dann erfahren, dass das Crowd-Spelling von „fuck“ und das Rufen von „fuck“ im Studio nachvertont wurde, weil der Ton wegen der Mikrofon-Positionierung nicht laut genug war.

Wie reagieren Sie heute, wenn Sie diesen Moment hören?

Ich liebe es. Es ist großartig und schneidet wirklich durch den ganzen politischen Bullshit. Ich wurde damals wegen dieses Cheers aus allen städtischen Auditorien Amerikas verbannt. Das hat mir jede Menge Probleme gemacht. Im Radio laufen konnte der Song natürlich nicht. Mein bekanntester Song durfte also nicht im Radio gespielt werden. Manche haben dafür ihren Job verloren. Aber es ist großartig. Es ist ein großartiger Moment. Ich bin froh und stolz, dass ich in diesem Moment den Vietnamkrieg und die Vietnamveteranen vertreten konnte. Es war sehr eindringlich, und wir können alle froh sein, dass Michael Wadleigh da war, um es festzuhalten. Er hat den Kameramann gefilmt, der die Aufnahmen von mir gemacht hat, und traf die Entscheidung, es in den Film aufzunehmen. Er wollte auch ein riesiges „FUCK“ einblenden. Aber das wurde abgelehnt – zu radikal, hieß es. Wenn man bedenkt, dass der Cheer 1969 auf diesem Album erschien, ist es einfach unglaublich, dass sie ihn in den Film und auf das Album ließen.

Santana, Sly und Abbie Hoffman

Da Sie die ganze Zeit dabei waren: Was bleibt Ihnen sonst noch in Erinnerung – von den Sets anderer Künstler oder von Momenten hinter der Bühne?

Na ja, die Santana-Band war natürlich einfach unglaublich. Das Filmmaterial war unglaublich. Im Laufe der Jahre sind der Film und meine eigenen Erinnerungen ein wenig ineinandergeflossen, aber Sly and the Family Stone – natürlich. Es war witzig zuzusehen, wie Abbie Hoffman von [Pete] Townshend eine Gitarre über den Kopf gezogen bekam. Ich war dabei und habe das gesehen. Das war sehr amüsant. Alles war wirklich unterhaltsam und wirklich wunderbar. Dieser Geist des Friedens und der Liebe. Und in den letzten Tagen habe ich mir einige dieser Dokumentationen angeschaut, und ich bin einfach fassungslos. Wirklich fassungslos über das Ausmaß und die Lautstärke. Das alles ist einfach unglaublich. Wenn man sich dieses Filmmaterial ansieht und diese Musik hört – und diese Musik war damals brandneu. Sie war absolut neu. Es war so aufregend, diese Musik so wunderbar gespielt zu hören. Wow. Einfach unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich.

Sie waren in das Woodstock-50-Event involviert, bevor es abgesagt wurde. Was ist da passiert?

Ich habe mich nie zurückgezogen. Tatsächlich hörten wir vor etwa drei Monaten von Michael Wadleighs Team: „Keine Sorge, alles wird gut.“ Ich habe es in den Nachrichten verfolgt. Niemand hat mir je etwas gesagt. Ich habe es in den Nachrichten verfolgt, genauso wie Sie es in den Nachrichten verfolgt haben. Ich habe es erst vor ein paar Tagen erfahren, weil ich Angst hatte, abzuspringen – ich hatte Angst, meine Anzahlung zu verlieren. Und ich hatte 50 Prozent Anzahlung bekommen. Und manchmal, wenn man absagt, kann der Veranstalter einem die Schuld geben. Also habe ich gewartet, bis das Ganze in sich zusammenbricht. Vor ein paar Wochen war es offensichtlich, dass es sterben würde, und als es dann auseinanderbrach, habe ich den Scheck eingelöst – und das war’s.

Im Ruhestand bei den Enkelkindern

Haben Sie andere Pläne, den Jahrestag zu begehen, oder machen Sie einfach weiter wie bisher?

Ich bin jetzt im Ruhestand. Ich habe [kürzlich] eine Reihe von Auftritten gemacht, und jetzt bin ich fertig. Und ich bin durch. Und ich bin vollständig im Ruhestand. Ich habe ein paar Jahre mit dem Ruhestand geliebäugelt, und jetzt schaue ich einfach auf die Enkelkinder, bleibe zu Hause und lerne meine Nachbarn kennen.