Madonna bestätigt Rückkehr auf die Tanzfläche mit „Confessions“-Sequel

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Die Zeit ist so langsam vergangen, seit Madonna 2005 ihr zehntes Studioalbum „Confessions on a Dance Floor“ veröffentlichte. Doch die unangefochtene Queen of Pop hat nun die bisher deutlichste Bestätigung geliefert, dass ein Nachfolger in den Startlöchern steht.

Am Dienstag löschte Madonna ihren gesamten Instagram-Account, teilte Lyrics aus der Lead-Single des Originalalbums, „Hung Up“, und aktualisierte ihre Website – seitdem blinkt dort der Schriftzug „Confessions II“ über den Bildschirm.

Ein Veröffentlichungsdatum oder weitere Details wurden nicht genannt. Madonna deutet das Projekt allerdings bereits seit Dezember 2024 an. (ROLLING STONE hatte zuvor berichtet, dass ein Dancealbum noch in diesem Jahr erwartet werde.)

Reunion mit Stuart Price

Im vergangenen Jahr bestätigte Madonna, wieder gemeinsam mit Stuart Price im Studio zu sein – dem Produzenten hinter dem Grammy-prämierten Original. Im September unterzeichnete sie zudem erneut einen Vertrag mit Warner Records, wo sie 1982 unter dem Label Sire Records ihre Karriere begonnen hatte.

„Ich stecke mein Herzblut in meine neue Musik und kann es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen“, schrieb sie ihren Fans im vergangenen Februar.

Das „Confessions“-Sequel wird Madonnas erstes Album seit „Madame X“ aus dem Jahr 2019 sein. Eine Sprecherin Madonnas antwortete auf die Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.