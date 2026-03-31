Madonna, Maren Morris, Pedro Pascal und weitere Stars fordern Schließung eines berüchtigten ICE-Detention-Centers

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„Kein Kind sollte in einem Abschiebegefängnis eingesperrt sein“ – so beginnt ein offener Brief, den eine wachsende Zahl von Hollywood-Stars, Ärztinnen und Ärzten, Politikexperten und Organisationen unterzeichnet haben. Sie fordern die „sofortige Schließung“ des Dilley Immigration Processing Center in Texas. Hunderte von Kleinkindern, Jugendlichen und ihren Eltern werden in der abgelegenen Einrichtung festgehalten, die wegen Berichten über unmenschliche Zustände zunehmend in die Kritik geraten ist.

Der Brief fordert außerdem die Bundesregierung und den privaten Gefängnisbetreiber CoreCivic auf, „Kinder und Familien in die Häuser und Gemeinden zurückzubringen, aus denen sie herausgerissen wurden, und die Inhaftierung von Kindern sofort zu beenden.“ Zu den zahlreichen Hollywood-Stars, die den Brief unterzeichnet haben, gehören Madonna, Pedro Pascal, John Legend, Gracie Abrams, Jane Fonda, Keke Palmer, Lance Bass, Cynthia Nixon, Diego Luna, Maren Morris, Mark Ruffalo, America Ferrera, Ben Stiller, Ramy Youssef und Riley Keough. Der Brief ist auf Change.org zur öffentlichen Unterzeichnung freigegeben und hat zum Redaktionsschluss bereits über 12.700 Unterschriften gesammelt.

Die Prominenten unterstützen damit die Initiative der beliebten Kinderpädagogin Ms. Rachel, die Anfang des Monats für Schlagzeilen sorgte, als sie per Video-Chat mit inhaftierten Kindern sprach und ihre Reichweite nutzte, um die Schließung des berüchtigten Familienabschiebezentrums des Immigration and Customs Enforcement zu fordern. Weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind unter anderem Katie Couric, Susan Sarandon, Javier Bardem, Brittney Griner, Elliot Page, Brandi Carlile, Elizabeth Banks, Eva Longoria, Ilana Glazer, John Cusack, Natasha Lyonne, Josh Dela Cruz, Lena Dunham, Maggie Gyllenhaal, Michelle Williams, Muna, Sara Bareilles und viele mehr.

Traumata und Vernachlässigung

„Kinder, die in Abschiebehaft festgehalten werden, erleiden Traumata, Vernachlässigung und Zustände, die grundlegende Standards für Gesundheit, Sicherheit, Würde und Menschenrechte verletzen“, heißt es in dem offenen Brief. „Die Schäden, die die Inhaftierung von Kindern anrichtet, sind bekannt und gut dokumentiert. Zu den in Gerichtsakten festgehaltenen Misshandlungen zählen die Verweigerung von sauberem Wasser, verdorbenes, mit Würmern verseuchtes Essen, gefährliche medizinische Vernachlässigung, Schlafentzug, die Verweigerung rechtlichen Beistands, die Trennung von Kindern von ihren Familien sowie Vergeltungsmaßnahmen gegen Familien, die gegen die unmenschlichen Bedingungen protestieren. Kinder gehören in Schulen und auf Spielplätze – nicht in Hafteinrichtungen.“

Das Zentrum wurde 2014 unter der Obama-Regierung eröffnet und 2024 unter Biden geschlossen. Im vergangenen Frühjahr ließ das Weiße Haus unter Trump die Einrichtung im Rahmen eines 45-Milliarden-Dollar-Programms zum Ausbau der Abschiebehaft wieder öffnen. Seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps ist die Zahl der Kinder, die täglich in ICE-Gewahrsam sitzen, sprunghaft gestiegen – auf mehr als das Sechsfache.