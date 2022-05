Madonna: Hallo Papst – wollte mal im Vatikan vorbeischauen!

Verstrickt in Skandälchen über ihren „Toyboy“ und öden Debatten über ihren angeblich nicht altersgerechten Style, hatte Madonna in der letzten Zeit etwas ihren popkulturellen Punch verloren. Musikalisch ordnet sie gerade ihren Backkatalog. Ihr drittes Remix-Album, benannt nach der „Madame-X“-Single „I Don’t Search I Find“, für ist für den Juni angekündigt.

Nun erinnert sie sich an ihr Leib-und-Seelen-Thema: Die katholische Kirche, hier vertreten durch den Papst höchstpersönlich. Via Twitter bat sie Franziskus um ein persönliches Beichtgespräch.

Die „gute Katholikin“ schreibt mit kapriziösem Unterton: „Seit meiner letzten Beichte mögen einige Jahrzehnte vergangen sein. Wäre es daher nicht möglich sich eines Tages mal zu treffen, um einige wirklich wichtige Dinge zu besprechen?»“

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022