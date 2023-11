Madonna lässt Fans warten: Auch bei der Show in Köln ist Geduld gefragt

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 14: (Exclusive Coverage) Madonna performs during opening night of The Celebration Tour at The O2 Arena on October 14, 2023 in London, England. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

„Auf Madonna zu warten, ist wie Warten auf Gott“ – in Köln mussten sich Fans der Sängerin lange gedulden, bis die Show endlich losging. Einlass war bereits um 18:30 Uhr, doch erst kurz nach 22 Uhr betrat die Künstlerin die Bühne in der Lanxess Arena.

„Keine Show, schon anderthalb Stunden zu spät“, beschwerten sich einige auf X (früher Twitter), die wohl nicht wussten, dass die Celebrations Tour von Madonna in der Regel später als für Konzerte gewohnt beginnt.

Und wer kann es den Fans verübeln – einem anderen Post zufolge soll 20:30 Uhr als Showbeginn auf dem Ticket vermerkt sein. Damit ist aber wohl eher die Pre-Show gemeint. Schon beim Auftakt in London war den Zuschauern im Vorfeld mit Musik eingeheizt worden.

In den vergangenen Wochen kam Madonna stets zwischen 21:30 und 22 Uhr auf die Bühne – somit ist die erste Deutschland-Show keine große Ausnahme. Etwas Spott darf aber wohl dennoch sein: „Macht Madonna einen Nana Nap oder ist sie einfach nur unhöflich?“, schreibt ein User, der ebenfalls in der Lanxess Arena auf den Beginn des Konzerts wartete.

Trotz der Verzögerung: Das Stadion ist gut gefüllt. Um 22:05 Uhr erschien Madonna schließlich auf der Bühne und startete wie schon bei den vorherigen Shows mit „Nothing Really Matters“.

Die bisherige Setlist (Stand 23:10 Uhr)

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live To Tell

Like a Prayer

Erotica

Papa Don’t Preach

Justify My Love

Fever

Hung Up

Zu erwartende Probleme bei der Abreise nach der Madonna-Show

Vermutlich wird Madonna auch heute gut drei Stunden performen. Somit werden viele Besucher erst nach ein Uhr morgens die Heimreise antreten. Dabei könnte ihnen der aktuelle Streik der GDL einen Strich durch die Rechnung machen. S-Bahnen und Regionalzüge waren heute Nacht nicht wie gewohnt – die Bahn bemüht sich aber um Ersatzangebote, um die Fans nach Hause zu bringen.