Madonna verkündet Re-Release von „Bedtime Stories“

Madonna is back in Business: Vor kurzem kündigte sie ihr neues Album „Confessions Part 2“ an – die Fortsetzung ihres gefeierten Albums „Confessions On A Dancefloor“ aus dem Jahr 2005. Nun setzt die Sängerin noch eins drauf und machte via Social Media die Wiederveröffentlichung ihres 1994er-Albums „Bedtime Stories“ bekannt.

„Bedtime Stories“-Comeback

Am 17. Februar überraschte Madonna mit einem Video-Teaser auf Instagram, mit welchem sie die Neuigkeiten teilt: „Bedtime Stories“ kommt (wieder) auf den Markt. In dem Clip sieht man sie in einem hautengen, pinken Seidenkleidchen, darunter blitzt ebenso pinke Spitze hervor. Madonna räkelt sich, zieht sich Netzhandschuhe über und zieht sich den Eyeliner nach. Dazwischen sind geheimnisvolle Ausschnitte eingefügt, Nahaufnahmen von Gemälden, der Sängerin selbst, dazu Schriftzüge. Unter den Post schrieb die 66-Jährige: „Bedtime Stories Wiederveröffentlichung und Vinyl bald erhältlich!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einige Fans teilten unter dem Post ihre Vorfreude auf das Wiedererscheinen der Platte, während andere der Sängerin einmal mehr ihre Zuneigung erklärten. So schrieb ein User ein einfaches „Ich liebe dich“, während ein anderer Nutzer „Ich bin so aufgeregt!“ hinterlegte.

Die 1994 veröffentlichte Platte „Bedtime Stories“ ist Madonnas sechstes Studioalbum. Das Album hat einen R&B-lastigen Sound, gemischt mit dem Madonna-typischen Pop. Gemeinsam mit Björk und Babyface arbeitete die Musikerin damals an der Produktion. Dabei schrieb Björk unter anderem den Song „Bedtime Story“.

„Bedtime Story“ von Madonna

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Platte verkaufte sich rund acht Millionen Kopien und zählt bis heute zu einem der bedeutendsten, wenn auch unbekanntesten Alben von Madonna. Wann genau „Bedtime Stories“ aber erneut in den Handel kommt, gab die Sängerin bisher noch nicht bekannt.