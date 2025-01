Madonna giftet gegen Donald Trumps Regierung

Madonna hat eine klare Meinung zur derzeitigen politischen Lage ihrer Heimat den Vereinigten Staaten Amerikas und sie scheut nicht zurück, diese offen zu teilen, wie sie mit einem zornigen Tweet beweist.

Seit dem 20. Januar ist Donald Trump nun offiziell der 47. Präsident der USA. Seine Amtszeit begann der 78-Jährige auch gleich mit einem Hagelsturm an neuen Verordnungen, von welchen sich auch einige deutlich gegen Einwanderer:innen und Transgender-Bürger:innen wandten.

Madonna zeigt sich sichtlich betroffen von den Handlungen des Trump-Regimes und drückte am 28. Januar ihre Enttäuschung via X aus: „Es ist so traurig, mit ansehen zu müssen, wie unsere neue Regierung all die Freiheiten, für die wir über Jahre hinweg gekämpft und gewonnen haben, langsam abbaut. Gebt den Kampf nicht auf!“

Daneben setzte die 66-Jährige eine Regenbogenflagge und ein gebrochenes Herz, verdeutlichte so ihr Mitgefühl. Dazu postete sie ein Selfie von sich selbst, verrucht in die Kamera blickend, ihr Gesicht umrahmt von einer strähnigen, schwarzen Kapuze.

Das denkt Madonna über Donald Trump

Doch dieses Statement auf X ist nicht das erste Mal, dass Madonna sich gegen Trump und dessen Regierung ausspricht. In der Vergangenheit ging die Pop-Ikone sogar eher weniger subtil vor. Unter anderem meldete sie sich nach den Wahlen im November auf Instagram zu Wort. In ihre Story postete sie ein Selfie und kommentierte Trumps Sieg so: „Ich versuche zu begreifen, warum ein verurteilter Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker an die Spitze unseres Landes gewählt wurde. Weil er gut für die Wirtschaft ist?“

Kurz darauf stellte Madonna ein weiteres Foto in ihrer Instagram-Story ein und machte damit ihre gravierende Enttäuschung bei den Wahlen deutlich. Auf dem Foto sah man eine mit Blumen verzierte Torte, in deren Mitte mit Zuckerschrift die Worte „Fuck Trump“ prangten. Dazu schrieb die vierfache Mutter noch: „Habe mir gestern Abend das Gesicht damit vollgepampt.“ Eine klare Message an Trump und sein „MAGA“-Gefolge (Slang für Vertreter:innen des Slogans „Make America Great Again“).