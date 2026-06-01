Madonna zahlt Miete für Musiker in legendärem New Yorker Proberaum: „Ein dringend nötiger Rettungsanker“

Madonna hat für die Mieter eines legendären New Yorker Gebäudes, in dem sie selbst zu Beginn ihrer Karriere probte, eine Monatsmiete bezahlt.

Die Mieter des New York Music Building in Midtown Manhattan wurden per E-Mail darüber informiert, dass Madonna und das Kreditkartenunternehmen Bilt „bis zu 1.999,99 Dollar der Maimiete“ für jeden Mieter des Proberaums übernehmen. „Das Geld wurde ausschließlich deshalb zur Verfügung gestellt, weil Madonna die Musiker in dem Gebäude unterstützen wollte, in dem sie ihre Anfänge hatte“, schrieb der Hausverwalter.

„Das ist eine unglaubliche Geste der Unterstützung“, sagt Drummer, Produzent und Music-Building-Mieter Gabe Kirchheimer gegenüber ROLLING STONE. „Dieses Gebäude ist seit Jahrzehnten ein musikalischer Brutkasten, und etwa 100 Bands proben hier jede Woche. Musiker stehen in New York vor enormen Herausforderungen. Die Miete zu stemmen ist oft nicht leicht, und wir sind wirklich dankbar dafür. Das Viertel hat einige verrückte Phasen durchgemacht, und es kann schwierig sein, in der aktuellen Branchenlage Kunden zu gewinnen – aber wir sind noch da und machen Musik.“

Dankbarkeit und Bedeutung

DJ Boy Wonda ergänzte: „Ich bin in dieser Branche buchstäblich vom Jungen zum Mann geworden, während ich hier im legendären Music Building war. All die klassischen Geschichten zu kennen und zu wissen, dass Madonna hier angefangen hat – ich kann gar nicht genug ausdrücken, wie dankbar ich bin, dass dieser Ort noch immer da ist und die Besten der Musikbranche zu einer Zeit bedient, in der die Möglichkeiten für Musiker begrenzt sind. Es gibt nicht mehr viele Orte in New York, an denen Talente ihre Kreativität entfalten können – genau deshalb ist das so wichtig. Dass Madonna und Bilt zusammenkommen, um die Miete der Mieter zu übernehmen, ist für viele, die die Branche am Leben erhalten wollen, ein dringend nötiger Rettungsanker – gerade in der heutigen Wirtschaftslage.“

In einem Statement gegenüber „People“ schrieb Madonna: „Jeden Tag kommen Künstler nach New York, mit einem Traum und meistens mit nicht viel mehr. So sehr ich auch gekämpft habe, als ich hier mit nichts ankam – ich blicke sehr gerne auf diese Zeit in meinem Leben zurück. Die Kreativität, die Vielfalt und die Gemeinschaft von Künstlern, die sich gegenseitig unterstützen und dabei die Freiheit haben zu experimentieren – das hätte ich nirgendwo sonst erlebt.“

Neben der Mietzahlung haben Madonna und Bilt eine Reihe von Veranstaltungen rund um die Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Confessions II“ auf die Beine gestellt, darunter Listening Parties in New York, Chicago und Los Angeles sowie der Auftritt der Material Girl in Bilts monatlicher Gameshow „Rent Free“. „Confessions II“ erscheint am 3. Juli.

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