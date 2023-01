Mal wieder die Weltherrschaft an sich reißen: „Pinky & der Brain“ feiern TV-Comeback

Foto: Tele 5/Warner Bros.,. All rights reserved.

„Hey Brain! Was wollen wir denn heute Abend machen?“

„Genau das selbe, wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.“

Der Anfangsdialog im Intro von „Pinky & der Brain“ ist zu so etwas wie einem geflügelten Wort geworden. Die Zeichentrickserie, die von 1995 bis 1998 lief und von Steven Spielberg produziert wurde, wurde weltweit zum Erfolg. Im Mittelpunkt stehen zum ersten Mal in der Geschichte des Animationsfilms zwei Labormäuse, die aus ihrer Gefangenschaft ausbrechen, um stets vergeblich die Geschicke der Welt in die eigene Hand zu nehmen.

„Narf!“

Mit zahlreichen parodistischen Elementen und Anspielungen an Hoch- und Pop-Kultur bildete die Serie ein Highlight in einer Zeit, die vor allem von den „Simpsons“ beherrscht wurde (und mit denen sich damals, natürlich, niemand messen konnte). Der naiv-kecke Ausruf von Pinky – „Narf“ – schaffte es sogar in amerikanische Lexika.

Nun ist die Serie nach 18 Jahren ohne Fernsehausstrahlung wieder im TV zu sehen. Tele 5 zeigt die vier Staffeln ab Mittwoch (11. Januar). Doch nicht nur „Pinky & der Brain“ bekommt ein Comeback spendiert. Auch die „Animaniacs“ flimmern erneut über die Mattscheibe. Auch diese Serie unterhielt Anfang der 90er ein großes Publikum (auch dank eines oft sehr erwachsenen Humors) und gehört zu den Schätzen von Warner Bros. Tatsächlich hatten Pinky und Brain ihren Auftritt in Kurzfilmen als Teil der „Animaniacs“. Nun wäre es nur noch schön, wenn es die „Tiny Toons“, ebenfalls von Steven Spielberg produziert, noch einmal zu sehen gäbe.

„Animaniacs“ laufen werktäglich um 15:05 Uhr und „Pinky & der Brain“ um 15:35 Uhr.