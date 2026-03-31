Collien Fernandes teilt Bericht: „Falsche Aussage“

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Collien Fernandes hat auf Instagram einen Medienbericht geteilt, nach dem die spanische Justiz Christian Ulmens Rechtsanwalt „korrigiert“ habe.

In dem „Focus“-Artikel heißt es: „Wie eine Sprecherin des zuständigen Gerichts am Montagmittag erklärte, gibt es im spanischen Recht ‘keine gesetzliche Vorschrift’, wonach eine Erklärung vor einem Notar abgegeben werden müsse. Entsprechende Darstellungen seien ‘falsch’. Zuvor hatten die Anwälte von Christian Ulmen in diesem Zusammenhang in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme darauf verwiesen, dass eine solche notarielle Erklärung der Anzeigeerstatterin Fernandes bislang nicht erfolgt sei.“

Das Magazin schreibt, Ulmens Anwalt habe mitgeteilt, dass den spanischen Juristen, die das Verfahren auf Mallorca begleiten, ein Irrtum unterlaufen sei. Nach aktuellem Stand verzögere sich das Verfahren, weil weiterhin geklärt werde, ob der Fall in Spanien oder in Deutschland verhandelt werden soll. Zugleich erklärte die Berliner Kanzlei, man habe die frühere Darstellung trotz wiederholter Nachfragen bestätigt bekommen. Erst eine erneute eigene Überprüfung habe gezeigt, dass diese Auskunft nicht zutraf.

Wer ist nun zuständig?

Die Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca hält die spanischen Gerichte nach eigenen Angaben nicht für den richtigen Ort, um die von Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen Christian Ulmen umfassend zu prüfen. Stattdessen soll das Verfahren, soweit es die übrigen Punkte betrifft, an die zuständigen Stellen in Deutschland weitergegeben werden. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die von den Anwälten Ulmens, der Kanzlei Schertz Bergmann, verbreitet wurde. Darin wird die Position der spanischen Staatsanwaltschaft so zusammengefasst, dass keiner der in der Anzeige genannten Sachverhalte in ihre Zuständigkeit falle.

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Fernandes kommentiert mit „Fact“

„Mallorca-Justiz korrigiert Ulmen-Anwalt“ ist der von Collien Fernandes geteilte Artikel betitelt, über dem sie das Wort „Fact“ montiert hat. Darunter findet sich ein anscheinend von ihr formulierter Text, der in einem Satz ihre Schlussfolgerung wiedergibt: „Anwalt von Christian Ulmen soll falsche Aussage für seinen Mandanten getätigt haben.“ Ein Satz, der in dem „Focus“-Artikel nicht fällt.