Mariah Carey äußert sich zum Tod von Mutter und Schwester: „Es bricht mir das Herz“

Am 24. August 2024 erlitt Mariah Carey einen großen Verlust. Sowohl ihre Mutter Patricia als auch ihre Schwester Alison starben am selben Tag. In einem Instagram-Post sprach Carey nun am Sonntag, den 8. September (2024) erstmals über die Tragödie und teilte ein Video von ihren Tourproben.

Mutter und Schwester sind am selben Tag gestorben

Begleitet wurde der Clip von einem Dank an ihre Fans und die Vorfreude auf eine Tournee: „Es waren ein paar harte Wochen, aber ich bin so dankbar für die Liebe und Unterstützung von allen und kann es kaum erwarten, meine Fans in China und Brasilien zu sehen.“ Doch die Beziehung zu Careys Familie war nicht immer einfach. Bereits in ihren Memoiren „The Meaning of Mariah Carey“ hatte die Sängerin über die komplizierten Verhältnisse zu Mutter und Schwester geschrieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz dieser Spannungen machte Carey in ihrer öffentlichen Stellungnahme deutlich, wie tief der Schmerz über den doppelten Verlust sitzt. Sie gab gegenüber dem US-Magazin „People“ bekannt: „Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Leider kam am selben Tag auch meine Schwester durch eine tragische Wendung der Ereignisse ums Leben.“

In ihrer Nachricht betonte Carey, dass sie die letzte Woche mit ihrer Mutter verbringen konnte, bevor diese im Alter von 87 Jahren verstarb. Über die genaue Todesursache von Patricia und ihrer 63-jährigen Schwester Alison sind bislang keine Details bekannt. Patricia Carey, eine ausgebildete Opernsängerin und Gesangslehrerin, war früher mit Alfred Roy Carey verheiratet, einem Luftfahrtingenieur. Das Paar bekam drei Kinder: Alison, Mariah und Morgan. Die Ehe endete, als Mariah noch sehr jung war, was bereits in ihrer Kindheit zu familiären Problemen führte.

Mariah Carey spricht über den schwierigen Kontakt zu ihrer Schwester

Die Beziehung von Mariah zu ihrer Mutter war ambivalent. In ihren Memoiren beschrieb die Sängerin ihre Verbindung zu Patricia als „kompliziert und voller Widersprüche“. Sie sprach von einer „Liebe, die von Stolz, Schmerz, Scham und Bewunderung geprägt“ war. Trotz der schwierigen Beziehung offenbarte sie, wie sehr der Verlust ihrer Mutter sie getroffen hat.

Auch das Verhältnis zu ihrer älteren Schwester Alison war alles andere als harmonisch. Alison verklagte Mariah nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren wegen Verleumdung und emotionalem Schaden, was die ohnehin schon fragile Beziehung weiter belastete. In einem Interview beschrieb Mariah, dass es „emotional und physisch sicherer“ gewesen sei, keinen Kontakt zu ihrer Schwester oder ihrem Bruder Morgan zu haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alison Carey kämpfte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen und war in den Wochen vor ihrem Tod palliativ betreut worden. Laut Freunden fühlte sie sich von ihrer berühmten Schwester im Stich gelassen. Ein enger Vertrauter berichtete gegenüber „US Sun“, dass Alison bis zu ihrem Tod darauf gewartet habe, dass Mariah sie kontaktiere, jedoch vergebens.