Mariah Carey: Urheberrechtsklage für „All I Want For Christmas Is You“

Mariah Carey unter dem großen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York

Langsam, aber sicher bricht wieder die Zeit an, in der Mariah Careys Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ in sämtlichen Radios auf und ab läuft. Es ist der wohl beliebteste Song der festlichen Jahreszeit, dessen Lyrics jede:r im Schlaf vortragen könnte. Doch die Schöpferin wird wahrscheinlich erstmal nicht in Weihnachtsstimmung geraten. Denn die Sängerin sieht sich nun mit einer Urheberrechtsklage konfrontiert – zum zweiten Mal in Folge.

Bereits im Juni 2022 erhob der Country-Sänger Andy Stone – der unter dem Künstlernamen Vince Vance auftritt – eine Klage gegen die Musikerin, in der er behauptet, dass ihr Weihnachtshit das Urheberrecht seines gleichnamigen Songs aus dem Jahr 1989 verletze. Nachdem die Anschuldigung einige Monate später fallen gelassen wurde, reichte Stone am 01. November 2023 beim Bundesgericht in Los Angeles erneut eine Urheberrechtsklage ein. Diesmal tritt sein Songschreiber Troy Powers als Mitkläger im Verfahren auf.

Empfehlung der Redaktion Galerie Mariah Carey: Die schönsten Bilder aus ihren ersten Jahren Mariah Carey: Die schönsten Bilder aus ihren ersten Jahren

Der Vorwurf eines Plagiats

Andy Stones Version von „All I Want for Christmas is You“ wurde 1989 aufgenommen und – laut ihm – während der Weihnachtszeit 1993 auf US-amerikanischen Radiosendern „ausgiebig gespielt“. Ein Jahr darauf erschien Mariah Careys gleichnamiger Song, der – genau wie Stones Track – die Geschichte einer Frau erzählt, die „materielle Weihnachtsgeschenke“ ablehnt und stattdessen einen „geliebten“ Partner sucht, so der Country-Musiker, der mit bürgerlichem Namen Andrew Franichevic heißt und Careys Werk als Plagiat bezeichnet. Sowohl die Melodie als auch der Text und das übermittelte Gefühl seien kopiert.

Douglas M. Schmidt, der vertretende Anwalt des Künstlers im letzten Verfahren, äußerte sich gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE zu dem Rechtsstreit. „Wenn man sich beide Songs anschaut, kann man sehen, dass etwa 50 Prozent der Wörter gleich sind, in fast derselben Reihenfolge. Ich denke, das ist ein ziemlich starker Anspruch“, so der Jurist. Zwar wurde der Versuch unternommen den Fall außergerichtlich zu lösen, allerdings ohne zufriedenstellende Lösung. „Jetzt streben wir einen finanziellen Abschluss entweder durch einen Vergleich oder einen Prozess an“, sagte Stones Manager Jay Ceravolo in einer Erklärung. „Es handelt sich hier schlichtweg um einen Fall von Urheberrechtsverletzung.“ Andy Stone fordert 20 Millionen US-Dollar (etwa 18,8 Millionen Euro) Schadensersatz von der Sängerin.

Empfehlung der Redaktion Weihnachtslieder-Playlist: 10 großartige Christmas Songs

Carey Entstehungsgeschichte sei frei erfunden

Die diesjährige Klage sei mit der vergangenen beinahe identisch. Die aktuelle beinhaltet allerdings außerdem die Behauptung, dass Carey die Geschichte, wie sie den Hit-Song geschrieben hat, erfunden habe. Auch ihr Co-Autor, Walter Afanasieff, habe diese Erzählung in der Vergangenheit bestritten. Carey habe ihr Werk „ohne Lizenz mit ihrer unglaubwürdigen Entstehungsgeschichte abgespeist, als wären es ihre eigenen“, heißt es in der neu eingereichten Klage.

Vince Vance wird im jetzigen Verfahren von Gerard P. Fox vertreten, demselben Anwalt, der zwei Songwriter:innen vertrat, die Taylor Swift beschuldigten, den Text ihres 2014er Songs „Shake It Off“ gestohlen zu haben. Die Klage wurde vor der Verhandlung im Dezember 2022 allerdings abgewiesen. Laut dem Jurist würde die Phrase „All I Want For Christmas Is You“ zwar „heute wie eine gängige Redewendung erscheinen, 1988 war sie im Kontext jedoch einzigartig“, so der neue Anwalt von Vance. Mariah Carey äußerte sich weder im vergangenen Jahr zu den Anschuldigungen, noch sagte sie bisher etwas zu der aktuellen Klageschrift.

Careys Version von „All I Want For Christmas Is You“ landete im Jahr 2019 zum ersten Mal überhaupt auf Platz eins der US-amerikanischen Charts – 25 Jahre nach der Veröffentlichung im Jahr 1994. Die Single bringt der Sängerin nicht nur jedes Jahr Millionen an Tantiemen ein, laut den Guinness World Records sei der Song außerdem die meistverkaufte Weihnachtssingle eines Solokünstlers in den USA.

Vince Vance & The Valiants‘ Song „All I Want For Christmas Is You“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mariah Careys Song „All I Want For Christmas Is You“: